Acciones de las petroleras de EU se disparan en Wall Street tras secuestro de Maduro

Trump prometió que las principales petroleras de EU, como Chevron, están dispuestas a invertir miles de millones de dólares en Venezuela tras la caída de Maduro.

Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).- Las acciones de las principales empresas petroleras de Estados Unidos (EU) reportaron un incremento significativo en Wall Street este lunes, tras el secuestro de Nicolás Maduro como resultado de una incursión del ejército estadounidense en Venezuela.

Entre las compañías que registraron una subida en la Bolsa de Valores de Nueva York se encuentran Chevron, que ya opera en territorio venezolano; ConocoPhillips y Exxon Mobil. También se beneficiaron firmas de servicios petroleros como Halliburton y SLB, además de empresas de refinación y transporte como Valero Energy y Marathon Petroleum.

Tras la captura del mandatario venezolano y su esposa, Cilia Flores, el propio Presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó ante medios de comunicación que las corporaciones estadounidenses están listas para invertir miles de millones de dólares para reactivar la industria petrolera en Venezuela.

“Haremos que nuestras gigantescas compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, inviertan miles de millones de dólares en reparar la infraestructura petrolera, que está muy deteriorada, y empiecen a generar ingresos para el país", dijo desde su mansión en Mar-a-Lago.

¿Cuánto subieron las acciones de petroleras?

De acuerdo con información de la plataforma Investing.com, al cierre de la jornada de este lunes en Wall Street las petroleras estadounidenses que reportaron una subida en sus acciones fueron:

Chevron más del seis por ciento.

Exxon Mobil alrededor del tres por ciento.

SLB y Halliburton aproximadamente un ocho por ciento.

ConocoPhillips ganó 5.6 por ciento.

Valero Energy avanzó siete por ciento.

Baker Hughes subió 6.7 por ciento.

Es importante mencionar que Venezuela posee las reservas de petróleo más grandes del mundo, estimadas en aproximadamente 300 mil millones de barriles de crudo, según un estudio del Energy Institute, con lo que incluso supera a Arabia Saudita.