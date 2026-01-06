La Casa Blanca dice que hubo una “furiosa batalla a tiros” por el secuestro de Maduro

Redacción/SinEmbargo

06/01/2026 - 5:19 am

La Casa Blanca desestima cifra de guardias cubanos muertos que referida por el presidente Miguel Díaz-Canel.

Previamente, el Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, informó que 32 combatientes cubanos murieron en la operación de EU, pero esta cifra fue desestimada por la Casa Blanca.

Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).- El subdirector de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, reveló el lunes que la operación del 3 de enero en la que el gobierno de Estados Unidos (EU) secuestró al Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, derivó en una “furiosa batalla a tiros” en la que el grupo de guardias cubanos que custodiaba al mandatario venezolano “sufrió un número masivo de bajas”.

“La mayoría abrumadora de las bajas y de los fallecimientos que se produjeron fueron contra los guardias cubanos que habían ejercido control sobre el pueblo de Venezuela”, explicó el funcionario en para el programa The Lead de CNN.

En este sentido, Miller aseguró que las tropas estadunidenses se enfrentaron directamente a guardias cubanos armados durante el asalto en Caracas, pero también dijo que la cifra de víctimas que dio a conocer el Gobierno de Cuba respecto a la cifra de sus connacionales muertos “probablemente sea inferior al número real”.

“Esto sólo resalta la habilidad, precisión, valor y capacidad extraordinaria de nuestras fuerzas especiales”, afirmó en entrevista con Jake Tapper. “Cada muerte registrada fue una muerte de un enemigo”, agregó.

Apenas ayer, el Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, informó que, como resultado del operativo EU, 32 combatientes cubanos que "cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior" en Venezuela, perdieron la vida.

"Con profundo dolor nuestro pueblo ha conocido que durante el criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, efectuado en la madrugada del 3 de enero de 2026, perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos de ese país", apuntó el Gobierno de Cuba en una publicación de Facebook.

"Honor y gloria a los bravos combatientes cubanos que cayeron enfrentando a terroristas en uniforme imperial, que secuestraron y sacaron ilegalmente de su país al Presidente de #Venezuela y esposa, cuyas vidas ayudaban a proteger los nuestros por solicitud de esa hermana nación", escribió Miguel Díaz-Canel en una publicación posterior.

Por su parte, el Secretario de Guerra, Pete Hegseth, dijo que durante la operación militar Nicolás Maduro “no sabía que venían (las tropas estadounidenses) hasta aproximadamente tres minutos antes de que llegaran”, según reporto el medio CNN.

“Casi 200 de nuestros mejores estadunidenses fueron al centro de Caracas —parece que esas defensas aéreas rusas no funcionaron tan bien, ¿verdad?— y capturaron a un individuo acusado y buscado por la justicia estadunidense, en apoyo a la aplicación de la ley, sin que muriera ningún estadunidense”, relató.

