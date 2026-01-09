Un monoplaza con arte wixárika emocionará en el E-Prix de la Ciudad de México

Nancy Chávez

09/01/2026 - 7:00 am

Monoplaza decorado con chaquira

El monoplaza GEN 3.5 EVO de Nissan, símbolo del poder de los vehículos eléctricos, rendirá homenaje a la tradición y la identidad mexicana.

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).- El E-Prix de la Ciudad de México se realizará este 10 de enero en el Autódromo Hermanos Rodríguez con un elemento especial y es que Nissan sorprenderá con un diseño especial de arte wixárika en sus vehículos.

Durante la presentación de este proyecto que combina maestría, ingeniería y arte, Rodrigo Centeno, presidente y director general de Nissan mexicana, dijo que significa mucho para ellos estar en la pista ya que representa que siguen en la apuesta por la tecnología; para Nissan el objetivo es claro en seguir siendo protagonistas de la Fórmula E además de asegurar un futuro más limpio y sostenible. Este año es más especial porque llegan como líderes del campeonato.

El monoplaza GEN 3.5 EVO fue intervenido por el artista mexicano César Menchaca
El monoplaza GEN 3.5 EVO fue intervenido por el artista mexicano César Menchaca. Foto: Nissan

Un monoplaza que une culturas

Centeno apuntó que por primera vez se podrá ver un monoplaza expresar la mexicanidad de la mejor forma posible, lo que los convierte en la primera marca en tener un diseño inspirado en México. "Es mucho más que un auto, es una obra de arte en buena medida que lleva nuestra cultura, la cultura mexicana a las pistas. Es un homenaje a México, a su forma de vida, a su pasión, a su vibra, a su fuerza, es un tributo al espíritu indomable de México", dijo el director general de Nissan mexicana.

El diseño de este auto estuvo a cargo del maestro César Menchaca quien en palabra de Centeno, tuvo la sensibilidad para capturar lo que representa México.

"Este lienzo que van ustedes a hoy a presenciar tiene más de 6 millones de cristales puestos uno a uno, trabajado por más de 120 manos mágicas mexicanas de la cultura wixárika y de mestizos que hemos logrado fundir dos mundos, dos culturas, dos pasiones, dos corazones", señaló César Menchaca .

El maestro César Menchaca explicó que este diseño logra fundir dos culturas: la mexicana y la japonesa. Compartió que cada color y símbolo dan forma a este monoplaza, el rosa, por ejemplo, es la esperanza, la flor de Sakura se funde con el hikuri que es el libro abierto en el que se escriben los momentos de vida, el color blanco representa los colores de Nissan y el dorado es el valor de la honestidad, el rojo hace referencia al esfuerzo y el trabajo, mientras que el venado es el hermano mayor que guía, para cerrar con el verde en el ojo que brinda protección divina para acompañar a los pilotos.

El monoplaza GEN 3.5 EVO fue intervenido por el artista mexicano César Menchaca
El diseño tiene más de 6 millones de cristales colocados a mano. Foto: Nancy Chávez, SinEmbargo

Sentido de pertenencia

La idea de intervenir el vehículo se dio tras preguntarse cómo darle más mexicanidad y más sentido de pertenencia a México con la Formila E para responder a esa atención que los fanáticos brindan al evento. "México es uno de los países que genera más ruido alrededor de la fórmula E que otros países y no es porque Nissan solamente lo haga, hay mucha afición y es muy interesante eso", dijo.

"Me da orgullo porque es un proyecto interesante que salió de una locura bien armada y que le da ese sentido de pertenencia al lugar donde ganamos por primera vez. Hay muchas cosas bonitas alrededor de esto", compartió en entrevista Humberto Gómez, Director Senior de Mercadotecnia para Nissan mexicana.

Al buscar quién pudiera hacer esto realidad de inmediato se pensó en el especialista, el maestro Cesar Menchaca, quien creó arte.

"Transformamos lo que fue un proyecto de carreras, un proyecto de un evento en una obra de arte", destacó Humberto.

En busca de repetir el campeonato

Los pilotos Oliver Rowland y Norman Nato correrán los GEN 3.5 EVO con un diseño mexicano y buscarán llevar a lo alto a Nissan.

Oliver dijo que ha sido una gran temporada y que está buscando replicar los resultados del año pasado, habló también del gran trabajo que realiza el equipo y de cómo buscan mejorar. Agregó que México es uno de los mejores lugares, correr aquí siempre es una de las mejores sensaciones.

Para Norman el objetivo es ganar y algo importante es el espíritu de equipo, apuntó que cuentan con una estrategia de manejo y un gran auto, trabajan mucho y se preparan lo mejor posible.

Nancy Chávez

Nancy Chávez

Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.

+ Sección

