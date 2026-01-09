Demócratas alertan a Rubio que sería “desastroso” para EU atacar en suelo mexicano

Los congresistas insistieron en que México es el socio comercial más importante de EU así como un aliado estratégico en materia de seguridad y que cualquier acción militar no autorizada "tendría consecuencias desastrosas".

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).- Legisladores demócratas enviaron este viernes una carta dirigida al Secretario de Estado de Estados Unidos (EU), Marco Rubio, en la que expresaron su rechazo al uso de la fuerza militar en México sin el consentimiento del Gobierno de este país ni la autorización del Congreso y condenaron la reciente agresión contra territorio venezolano.

"Escribimos para oponernos firmemente al uso no autorizado de la fuerza militar en Venezuela y a las amenazas del Presidente y funcionarios de la administración que aluden a acciones militares estadounidenses en México sin el consentimiento de este país y sin la autorización del Congreso", escribieron los congresistas.

La misiva está firmada por un grupo de 75 miembros de la Cámara de Representantes y la encabezan Gregory Meeks, del Distrito de Nueva York; Joaquín Castro, del Distrito de Texas; y Greg Stanton, del Distrito de Arizona.

La carta enfatiza el hecho de que México es el principal socio comercial de EU y que un intervención militar en este país "tendría consecuencias desastrosas" pues, además, es "un aliado estratégico en materia de seguridad".

México coopera en materia de seguridad: congresistas

En la carta enviada a la administración de Donald Trump se expone, además, el papel que México ha tenido en la lucha contra las drogas y las redes criminales del narcotráfico.

"México ha incrementado drásticamente su cooperación con Estados Unidos" y afirma que una acción unilateral y sin autorización violaría la soberanía del país con quien la Unión Americana comparte "vínculos familiares y fronterizos de larga data".

"Cualquier acción militar unilateral violaría la soberanía de México y empañaría la nueva era de cooperación que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha inaugurado", se lee en el documento.

Los políticos firmantes aseguraron que gracias a los esfuerzos del Gobierno de la mandataria mexicana, México ha tenido resultados en materia de inteligencia inteligencia para combatir el crimen organizado; ha presentado una reducción significativa de homicidios; los niveles de incautación de fentanilo y precursores químicos han ido creciendo y la colaboración con el Poder Legislativo para prohibir la producción, distribución y adquisición de fentanilo y sus precursores químicos se profundiza.

Los congresistas demócratas añadieron que "cualquier acción militar unilateral de Estados Unidos dentro de México sin el consentimiento de este país destruiría la confianza, debilitaría la cooperación con las autoridades mexicanas y dificultaría la eliminación de las drogas en las comunidades que representamos".

La iniciativa surge luego de las recientes declaraciones del Presidente Donald Trump para la cadena noticiosa Fox News en las que amenaza, nuevamente, con realizar operaciones terrestres contra los cárteles de la droga que supuestamente controlan el territorio mexicano.

"Vamos a empezar ahora mismo a atacar la tierra, en lo que respecta a los cárteles. Los cárteles gobiernan México", aseveró en entrevista.

🚨 Trump says the US will be conducting land strikes against the cartels. "We are gonna start now hitting land, with regard to the cartels. The cartels are running Mexico." pic.twitter.com/63sOf5NWIy — Breaking911 (@Breaking911) January 9, 2026

De acuerdo con el republicano, México es un país gobernado por los cárteles del narcotráfico y que la Presidenta Claudia Sheinbaum tiene miedo de combatirlos; por ello, ha rechazado que tropas estadounidenses intervengan en territorio mexicano.