“Vamos a hacer algo con Groenlandia, por las buenas o por las malas”, amenaza Trump

Redacción/SinEmbargo

09/01/2026 - 5:54 pm

Donald Trump dijo que negociará con Groenlandia "por las buenas" o "por las malas" para hacerse de este extenso territorio.

Para el republicano, Groenlandia representa un asunto de seguridad nacional y su control territorial es vital debido a su importante riqueza en minerales

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU) Donald Trump arremetió nuevamente este viernes contra las autoridades de Dinamarca y dijo que negociará con Groenlandia "por las buenas" o "por las malas" para hacerse de este extenso territorio.

"Quiero llegar a un acuerdo, sabes, por las buenas. Pero si no logramos hacerlo de la forma fácil, lo haremos por las malas", dijo Trump en una reunión en la Casa Blanca con representantes de la industria petrolera.

El republicano ha insistido en que este territorio danés debe pertenecer a EU porque, de lo contrario, Rusia y China "se apoderarán" de este tarde o temprano.

"No vamos a permitir que Rusia o China ocupen Groenlandia. Y eso es lo que va a pasar si no lo hacemos nosotros. Así que haremos algo al respecto, sea por las buenas o por una vía más difícil", sostuvo el mandatario.

Karoline Leavitt, Secretaria de prensa de Trump, dijo el pasado 6 de enero que el Presidente se encuentra analizando la situación en torno a Groenlandia, y que entre las posibilidades de su anexión a la Unión Americana, no descarta el uso del ejército como una de las opciones para resolver la cuestión.

"El Presidente y su equipo están discutiendo una serie de opciones para alcanzar este importante objetivo de política exterior y, por supuesto, utilizar al ejército estadounidense es siempre una opción a disposición del comandante en jefe", según un comunicado remitido por la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, recogido por los medios norteamericanos.

"Soy fan de Dinamarca", dijo Trump en conferencia, "pero el hecho de que hayan desembarcado allí hace 500 años no significa que sean dueños de la tierra".

Ante estos amagos declarativos, las autoridades del país europeo han rechazado una y otra vez que Groenlandia esté a la venta o que alguna potencia extranjera pueda ocupar ilegalmente su territorio.

La Primera Ministra danesa, Mette Frederiksen, ha advertido que un ataque estadounidense a su país significaría "el fin de todo", en referencia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la alianza que ambos países comparten.

Trump reconoció ayer en una entrevista con el New York Times, que es consciente de que "tal vez" tenga que elegir entre preservar la integridad de la OTAN y el control del territorio danés.

