La UE aprueba acuerdo con Mercosur; será la mayor zona de libre comercio del mundo

Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).- Los países de la Unión Europea (UE) aprobaron el viernes el acuerdo con el Mercado Común del Sur (Mercosur), cuyas negociaciones se dieron por más de 25 años para facilitar la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo.

En un extenso comunicado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó que deseaba estampar su firma en los entendimientos, que incluyen varias cláusulas diseñadas para calmar la oposición de los agricultores, y aún no han sido aprobados por el Parlamento Europeo.

"Estamos creando un mercado de 700 millones de personas: la mayor zona de libre comercio del mundo. Nuestro mensaje al mundo es éste: la colaboración crea prosperidad y la apertura impulsa el progreso", celebró.

En el contexto de la imposición de aranceles por parte del gobierno del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la Comisión Europea y países como Alemania y España argumentan que el acuerdo ayudará a compensar las pérdidas comerciales ocasionadas por el alza de precios de las importaciones, así como a reducir la dependencia de China, ya que esto permitirá asegurar el acceso a minerales críticos.

Por su parte, el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se refirió al acuerdo como "un día histórico para el multilateralismo" a pesar de "un escenario internacional de creciente proteccionismo y unilateralismo".

Desde 1999, la Comisión Europea ha estado negociando este pacto con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, el cual eliminará aranceles a más del 90 por ciento de su comercio bilateral.

Francia, uno de los países que se opone al acuerdo, considera que el mercado europeo puede verse afectado por la entrada de productos sudamericanos más competitivos, ya que estos cuentan con normas de producción que son consideradas como menos rigurosas. En cambio, España y Alemania argumentan que esto diversificará las oportunidades comerciales para la Unión Europea, que se encuentra amenazada por la competencia de China y la política arancelaria de Estados Unidos.

En la última semana, Italia cambió de postura luego de sumarse a la oposición de Francia en diciembre de 2025, logrando así bloquear el acuerdo. Pese al rechazo de Polonia, Irlanda, Hungría y Francia, los 27 estados miembros de la UE alcanzarán una mayoría cualificada durante una reunión de embajadores en Bruselas. La firma del tratado tendrá lugar el sábado 17 de enero en Asunción, Paraguay.