La seguridad de un Estado miembro es colectiva y también aplica al Ártico, dice OTAN

La alianza reiteró que la defensa de sus miembros es compartida y aplicable en Europa, el Ártico, y el Atlántico Norte ante el valor estratégico de la región.

MADRID, 7 de enero (EUROPA PRESS).- La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) señaló este miércoles que la seguridad de un Estado miembro se basa en "la defensa colectiva", y que ese principio se aplica "en toda Europa, el Ártico y el Atlántico Norte", después de que Estados Unidos (EU) haya reclamado la soberanía de Groenlandia esgrimiendo motivos de "seguridad nacional" y por ser "un lugar muy estratégico".

Así lo aseguraron a Europa Press fuentes de la alianza atlántica al recordar que el Ártico "tiene una importancia estratégica creciente" y que la OTAN tiene "un claro interés en mantener la seguridad y la estabilidad en la región".

"La seguridad de la OTAN se basa en la defensa colectiva: la seguridad de un aliado es inseparable de la seguridad de todos. Esto se aplica en toda Europa, el Ártico y el Atlántico Norte", estimaron dichas fuentes.

La alianza atlántica también recordó que el reciente acuerdo alcanzado en 2025 en la Cumbre de la Haya, en el que los países miembro se comprometieron a aumentar el gasto en defensa hasta un cinco por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) -excepto España-, ya implica un refuerzo de la disuasión y la defensa de la OTAN, "también en el Ártico".