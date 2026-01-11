FOTOS y VIDEOS ¬ Un incendio en Condesa causa alarma en la CdMx; no hay heridos

El Cuerpo de Bomberos de la CdMx se movilizó para controlar un incendio que se registró en la colonia Condesa, entre las calles de Juan Escutia y Zamora. PC de la CdMx no reporta heridos.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).- Un incendio se registró la tarde de hoy en la colonia Condesa, en la Ciudad de México (CdMx), a donde se movilizaron elementos del Cuerpo de Bomberos para atender la situación. Protección Civil de la capital informó que no hay lesionados.

"En Zamora 75, col. Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc, se suscitó un incendio en uno de los departamentos del edificio de planta baja y 14 pisos", indicó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) a través de redes sociales.

La dependencia añadió que el Cuerpo de Bomberos logró sofocar el incendio para luego llevar a cabo "labores de enfriamiento y remoción de escombros".

"Como medida de prevención se evacuó a 90 personas; sin reporte de lesionados", indicó la SGIRPC.