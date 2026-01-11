La CdMx ayudará a 24 familias tras explosión en Coyoacán; el edificio es inhabitable

La Secretaría de Vivienda brinda información sobre los apoyos que reciben las personas que no podrán acceder a sus viviendas en tanto se soluciona la situación del inmueble afectado.

Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).-La Secretaría de la Vivienda de la Ciudad de México (CdMx) informó este sábado que el edificio afectado por la explosión en la Alcaldía Coyoacán se encuentra inhabitable por el momento debido a los trabajos de revisión que aún continúan.

"La Secretaría de Vivienda informa que el edificio siniestrado fue apuntalado y tapiado, y se realizarán las evaluaciones correspondientes para determinar el tipo de intervención que será requerida, por lo que, en este momento es inhabitable; ante esta situación, las 24 familias y el conserje del inmueble, cuentan con apoyo de hospedaje en hotel y se les brindará ayuda para renta temporal", se lee en un comunicado del Gobierno de la CdMx.

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), informó que se da seguimiento puntual a la atención y apoyos requeridos para las y los afectados por la explosión registrada la mañana de este viernes 9 de enero en la colonia Paseos de Taxqueña, en Coyoacán.

La dependencia indicó que las acciones de mitigación de riesgos en diversos inmuebles que presentaron afectaciones continúan hasta este momento. Los trabajos de reparación se están centrando en la sustitución de cristalería y cancelería, así como en el retiro vidrios rotos y escombros.

Asimismo, se indicó que las y los vecinos del lugar reciben atención en las carpas colocadas desde el día de ayer, en las que se proporciona orientación sobre los apoyos requeridos, así como valoración médica, en caso de ser necesaria.

Adicionalmente, la SGIRPC colocó un puesto de mando móvil, en el que se brinda atención y se reciben las solicitudes correspondientes por parte de los habitantes de inmuebles aledaños.

Con respecto al estado de salud de las tres personas que fueron hospitalizadas luego del percance, se informó que dos de ellas ya fueron dadas de alta; mientras que la otra continúa internada en condición estable pero con quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo.