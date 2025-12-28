VIDEO ¬ Un incendio en la Preparatoria 1 de la UNAM moviliza a cuerpos de emergencia

En un video compartido en redes sociales se puede apreciar una columna de humo saliendo de un edificio de la preparatoria.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).- Un incendio se registró la tarde de este domingo al interior de la Preparatoria 1 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México se trasladaron de inmediato al sitio del percance, ubicado en el cruce de avenida Noria y Prolongación Aldama, para controlar el siniestro, realizar labores de extinción y evitar riesgos mayores a la población y a los inmuebles cercanos.

Piden apoyo por incendio al interior de la prepa 1 de @UNAM_MX en

Av. de la Noria y, Prolongación Ignacio Aldama s/n, Potrero de San Bernardino, @XochimilcoAl, 16030 Ciudad de México, CDMX@UCS_GCDMX @C5_CDMX @Bomberos_CDMX pic.twitter.com/TJe02aOPn3 — Madeel IZG (@IzgMadeel) December 28, 2025

Por el momento se desconocen las causas del incendio, ya que no hay actividades estudiantiles o docentes, así como tampoco alguna movilización como paro o toma de las instalaciones.

En redes sociales, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana informaron que ya hay cuerpos de emergencia camino a verificar la situación en el bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México.