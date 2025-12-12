César "N" es detenido en Puebla por el incendio en bar "La Coss" que dejó 7 muertos

Redacción/SinEmbargo

12/12/2025 - 4:21 am

César "N" es detenido por el incendio en el bar "La Coss", en Puebla.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Un taxi cargado con pirotecnia explota en la carretera México-Toluca; hay 3 heridos

Incendio en la Sierra de Guadalupe, en Ecatepec y Tlalnepantla, moviliza a bomberos

VIDEO ¬ Incendio en la sede de la COP30, en Brasil, obliga a suspender actividades

El incendio en el bar "La Coss" dejó siete personas muertas y cinco más lesionadas. César "N" fue detenido debido a este caso por el delito de homicidio calificado.

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla anunció el jueves la detención de César "N", de 19 años de edad, quien contaba con orden de aprehensión por su presunta participación en el incendio del barLa Coss” que dejó siete personas muertas el pasado 18 de noviembre. Previamente, las autoridades detuvieron por este caso a Isabel "N",  a Gabriel ''N'', alias ''El Tato'', y a Alejando ''N'', conocido como ''El Pelón''.

Por medio de un comunicado, las autoridades estatales explicaron que gracias a un análisis de información, trabajos de inteligencia y labores de campo, se logró identificar a César "N" como presunto partícipe en el incendio, así como su ubicación exacta, por lo que se solicitaron y obtuvieron las órdenes de aprehensión y de cateo correspondientes.

La Fiscalía de Puebla, con el apoyo de las fuerzas de seguridad federales y estatales, ejecutó un cateo en el interior de un domicilio ubicado en la calle Michoacán, de la colonia Expropiación Petrolera, de San Lucas Atoyatenco, San Martín Texmelucan, donde se logró la captura del presunto responsable.

En este operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE). Por su parte, César "N" quedó a disposición del Juez de Control como probable responsable de los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

El incendio del bar "La Coss" ocurrió el pasado 18 de noviembre, cuando varias personas a bordo de motocicletas arribaron al lugar ubicado en la colonia Popular Coatepec, de la ciudad de Puebla, donde presuntamente provocaron un incendio en el establecimiento, que ocasionó la muerte de siete personas y lesiones a cinco más.

Ese mismo día, a través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que el Heroico Cuerpo de Bomberos y Bomberas del Estado, en coordinación con Protección Civil Municipal, brindó atención inmediata en el lugar.

Los elementos laboraron para sofocar el fuego del bar y de un vehículo marca Toyota de color blanco. En dichas circunstancias, los servicios de emergencia lograron rescatar a nueve personas con vida que fueron atendidas por paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), según indicó la SSP.

Por su parte, personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla notificó que se iniciaron las indagatorias pertinentes a fin de determinar el móvil de estos hechos.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Iztapalapa: defender la memoria viva

“El nombramiento de la Pasión de Iztapalapa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO,...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Sindicalismo y crimen organizado

"La facilidad con la que el crimen organizado ha penetrado los sindicatos en México tiene que ver...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

La violencia que no se menciona (y sí existe)

"El tema es que México lleva casi 20 años con esta violencia contra periodistas. Parece que el...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

De fetiches y otras fantasías para la autosatisfacción

"La autonomía fue una forma de construir islotes de servicio profesional en un océano de burocracia clientelista,...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

El obradorismo en las calles
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo en las calles

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena

La batalla cultural
Por Fabrizio Mejía Madrid

La batalla cultural

Si quieres la guerra, dale el Nobel de la Paz
Por Juan Carlos Monedero

Si quieres la guerra, dale el Nobel de la Paz

Primavera laboral
Por Mario Campa

Primavera laboral

¿Acaso somos libres?
Por Óscar de la Borbolla

¿Acaso somos libres?

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
Por Álvaro Delgado Gómez

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

El socio del panista Ávila Lizárraga
Por Ana Lilia Pérez

El socio del panista Ávila Lizárraga

¿Es de izquierda la 4T?
Por Alejandro Páez Varela

¿Es de izquierda la 4T?

Deshonestidad colaborativa
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad colaborativa

+ Sección

Galileo

La música favorita de las personas revela el estado de ánimo de una sociedad.

¿Cuál es la música favorita de la gente? Un estudio de 50 años concluyó lo siguiente

La foto de una telaraña a nivel microscópico conquista el concurso de Royal Society

Un riesgo poco común de las vacunas contra la COVID-19 basadas en ARNm es la miocarditis, o inflamación del tejido cardíaco, reveló un estudio realizado en EU.

Expertos descubren por qué vacunas contra COVID basadas en ARNm causarían miocarditis

Un estudio identificó un conjunto de factores genéticos que influyen simultáneamente en riesgo de desarrollar trastorno adictivo y en nivel de éxito educativo.

Los trastornos adictivos y el éxito educativo cuentan con factores genéticos en común

Los médicos advierten que las bebidas energéticas, populares entre jóvenes y adultos, pueden ser un riesgo silencioso para el corazón y el cerebro.

Estos son los riesgos de tomar muchas bebidas energéticas, según especialistas

Investigadores identificaron una enzima bacteriana que podría ser la causa de que algunas personas presenten complicaciones cardíacas a causa de la neumonía.

Investigadores descubren enzima culpable de que algunas neumonías dañen el corazón

La Universidad de Nueva York encontró que los niños expuestos a un calor de más de 30 grados tienen dificultades en temas de alfabetización y aritmética.

El calor extremo por el cambio climático tiene impactos en el desarrollo de los niños

Pirámide

El INAH reabre el ascenso a la pirámide de Nohoch Mul en la Zona Arqueológica de Cobá

Investigadores de la Universidad de Colorado descubrieron una combinación de fármacos que podría ofrecer nuevas esperanzas a las pacientes con cáncer de ovario.

Nueva combinación de fármacos sería capaz de vencer la resistencia a cáncer de ovario

La SEORL-CCC alertó a los jóvenes de la relación entre el consumo de alcohol y formas de tabaco y el aumento del riesgo de sufrir cáncer de cabeza y cuello.

Jóvenes corren más riesgo de cáncer de cabeza y cuello por consumo de alcohol y vapeo

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
China tiene la red eléctrica más grande del mundo. Entre 2010 y 2024, su producción de energía aumentó más que la del resto del mundo en conjunto.
1

China domina ahora la producción global de electricidad. EU quedó muy atrás, dormido

México es el número 11 en la lista de países más endeudados de América Latina (AL), lejos de los primeros lugares, con 47.7% de deuda como proporción del PIB.
2

La deuda de México, 47% como proporción del PIB, baja al lugar 11 entre países de AL

3

Segob pide que Juez que levantó bloqueo a casino de Salinas Pliego se aparte del caso

El Gobierno federal confirmó este miércoles la detención de Edgar "N", alias "El Limones", señalado como presunto integrante del grupo delictivo "Los Cabrera".
4

La FGR asegura las oficinas de CATEM en Durango tras detención de "El limones"

Gloria Trevi demanda a televisora de Salinas.
5

Gloria Trevi exige a TV Azteca 180 millones de dólares. “Nos vemos en la corte de EU”

Un tribunal rechazó otorgar un amparo a Emilio Lozoya y ordenó que siga el proceso en su contra por presunto lavado de dinero relacionado con Agronitrogenados.
6

Un tribunal niega amparo a Lozoya por caso Agronitrogenados; debe seguir su proceso

Pedro Haces
7

La relación con “El Limones” sí era cercana. Fotos y videos desmienten a Pedro Haces

La agrupación Somos Mx ya rebasó las 200 asambleas distritales que pide el INE para conformar un partido político.
8

Políticos ligados a corruptelas ayudan a que la Marea Rosa se convierta en partido

Donald Trump ha sido apodado Don Dormilón
9

Trump, “Don el Dormilón”, se cae en las encuestas... y de sueño. ¿Está bien de salud?

Un riesgo poco común de las vacunas contra la COVID-19 basadas en ARNm es la miocarditis, o inflamación del tejido cardíaco, reveló un estudio realizado en EU.
10

Expertos descubren por qué vacunas contra COVID basadas en ARNm causarían miocarditis

Los encargados del Refugio Franciscano, que durante casi 50 años ha albergado a perros y gatos abandonados o maltratados, fueron desalojados este jueves.
11

Autoridades desalojan refugio en CdMx; dejan a más de mil perros y gatos en la calle

Google elimina los videos hechos con inteligencia artificial de Claudia Sheinbaum.
12

Google le responde al Senado y elimina los videos falsos de Sheinbaum hechos con IA

13

Japón registra un nuevo sismo magnitud 6,7; advierte que actividad sísmica continúa

Morena
14

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena

Sheinbaum conversó con León XIV por teléfono y lo invitó a visitar México.
15

Sheinbaum invita al Papa León XIV a visitar México; conversan por el Día de la Virgen

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Sheinbaum conversó con León XIV por teléfono y lo invitó a visitar México.
1

Sheinbaum invita al Papa León XIV a visitar México; conversan por el Día de la Virgen

Semana Nacional de Vacunación: México alcanza el 85 por ciento de la meta.
2

Salud descarta "supergripe" en México: no hay casos de variante K de influenza AH3N2

3

Este fin de semana llega con teatro, danza, Cheems y hasta una jornada medieval

Google elimina los videos hechos con inteligencia artificial de Claudia Sheinbaum.
4

Google le responde al Senado y elimina los videos falsos de Sheinbaum hechos con IA

La SSC-CdMx detiene a 16 personas en por reventa de boletos para el concierto de Bad Bunny.
5

La SSC detiene a 16 personas por reventa de boletos para el concierto de Bad Bunny

La agrupación Somos Mx ya rebasó las 200 asambleas distritales que pide el INE para conformar un partido político.
6

Políticos ligados a corruptelas ayudan a que la Marea Rosa se convierta en partido

7

Fuga en ducto de Pemex provoca movilización en Tula, Hidalgo; evacuan 20 viviendas

Los encargados del Refugio Franciscano, que durante casi 50 años ha albergado a perros y gatos abandonados o maltratados, fueron desalojados este jueves.
8

Autoridades desalojan refugio en CdMx; dejan a más de mil perros y gatos en la calle

Gloria Trevi demanda a televisora de Salinas.
9

Gloria Trevi exige a TV Azteca 180 millones de dólares. “Nos vemos en la corte de EU”

El cúmulo de medidas del gobierno de Donald Trump en su asalto a la comunidad migrante daña a individuos, familias, comunidades y la economía.
10

2025, un año fatídico para migrantes. El ICE de Trump ha arrestado a más de 220 mil

La administración del Presidente, Donald Trump, declaró el día de ayer la militarización de la frontera sur que comparten el estado de California y México.
11

Trump ordena el envío de 7 mil militares para custodiar la frontera sur de California

"Nuestra Madre Peregrina", una interpretación tridimensional de la Virgen de Guadalupe, del artista multidisciplinar zacatecano Jorge Ismael Rodríguez López de Lara, es una obra de arte con profundas raíces de fe y cultura mexicana que ha iniciado un periplo por Estados Unidos, convirtiéndose en un punto de convergencia y esperanza para la asediada comunidad migrante.
12

La "Virgen peregrina", esculpida en México, se vuelve símbolo de resistencia en EU