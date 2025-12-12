César "N" es detenido en Puebla por el incendio en bar "La Coss" que dejó 7 muertos

El incendio en el bar "La Coss" dejó siete personas muertas y cinco más lesionadas. César "N" fue detenido debido a este caso por el delito de homicidio calificado.

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla anunció el jueves la detención de César "N", de 19 años de edad, quien contaba con orden de aprehensión por su presunta participación en el incendio del bar “La Coss” que dejó siete personas muertas el pasado 18 de noviembre. Previamente, las autoridades detuvieron por este caso a Isabel "N", a Gabriel ''N'', alias ''El Tato'', y a Alejando ''N'', conocido como ''El Pelón''.

Por medio de un comunicado, las autoridades estatales explicaron que gracias a un análisis de información, trabajos de inteligencia y labores de campo, se logró identificar a César "N" como presunto partícipe en el incendio, así como su ubicación exacta, por lo que se solicitaron y obtuvieron las órdenes de aprehensión y de cateo correspondientes.

La Fiscalía de Puebla, con el apoyo de las fuerzas de seguridad federales y estatales, ejecutó un cateo en el interior de un domicilio ubicado en la calle Michoacán, de la colonia Expropiación Petrolera, de San Lucas Atoyatenco, San Martín Texmelucan, donde se logró la captura del presunto responsable.

Durante cateo la FGE con apoyo interinstitucional aprehendió a tercer persona presuntamente implicada en el incendio del bar “La Coss”.#FidcalíaInforma: https://t.co/W2CiXDDLs4 pic.twitter.com/naG0O7oSpO — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) December 12, 2025

En este operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE). Por su parte, César "N" quedó a disposición del Juez de Control como probable responsable de los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

El incendio del bar "La Coss" ocurrió el pasado 18 de noviembre, cuando varias personas a bordo de motocicletas arribaron al lugar ubicado en la colonia Popular Coatepec, de la ciudad de Puebla, donde presuntamente provocaron un incendio en el establecimiento, que ocasionó la muerte de siete personas y lesiones a cinco más.

Ese mismo día, a través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que el Heroico Cuerpo de Bomberos y Bomberas del Estado, en coordinación con Protección Civil Municipal, brindó atención inmediata en el lugar.

Los elementos laboraron para sofocar el fuego del bar y de un vehículo marca Toyota de color blanco. En dichas circunstancias, los servicios de emergencia lograron rescatar a nueve personas con vida que fueron atendidas por paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), según indicó la SSP.

Por su parte, personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla notificó que se iniciaron las indagatorias pertinentes a fin de determinar el móvil de estos hechos.