Juez libra 25 órdenes de aprehensión por caso Waldo's en Sonora; ya hay 7 detenidos

Autoridades de Sonora confirmaron 25 órdenes de aprehensión por el incendio en una tienda Waldo’s en Hermosillo, del cual siete personas ya fueron detenidas.

Ciudad de México, 24 de diciembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de Sonora informó que un Juez penal libró 25 órdenes de aprehensión contra personas presuntamente relacionadas con el incendio ocurrido en una tienda Waldo’s de Hermosillo.

Del total de órdenes judiciales emitidas, siete ya fueron cumplimentadas, por lo que las personas detenidas permanecen bajo custodia de las autoridades estatales, en tanto continúan las diligencias correspondientes.

A través de un comunicado, la dependencia precisó que para la ejecución de las órdenes se autorizaron técnicas de investigación, incluidos cateos judiciales, con el objetivo de localizar a los demás implicados.

Entre las personas señaladas se encuentran servidores públicos de los ámbitos municipal y estatal, algunos de ellos vinculados con áreas de protección civil, de acuerdo con información oficial.

AVANCE INFORMATIVO Hermosillo, Sonora, 24 de diciembre 2025.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informa en relación con los hechos investigados por el siniestro ocurrido el primero de noviembre en el establecimiento comercial Waldo´s, en Hermosillo, Sonora,… pic.twitter.com/UsUilevyjf — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) December 24, 2025

Hasta el momento, los delitos que se imputan en la causa penal incluyen homicidio culposo, lesiones culposas, aborto e incumplimiento de un deber legal, derivados de los hechos investigados.

En tanto, la Fiscalía confirmó que la audiencia de formulación de imputación a la persona moral responsable del establecimiento se llevará a cabo este mismo día a las 17:00 horas ante un Juez oral penal en Hermosillo, conforme a los procedimientos establecidos en la legislación vigente.

Con ello, la institución señaló que ha brindado orientación, atención y acompañamiento a las víctimas y familiares durante el desarrollo del proceso judicial. Además, indicó que las acciones procedimentales continúan y que se dará información pública conforme lo permitan los tiempos procesales del caso.

El incendio ocurrió en la tienda Waldo's de la calle Doctor Noriega, en la colonia Centro de Hermosillo, el cual dejó un saldo de al menos 23 personas muertas y 11 lesionadas, según reportes de la Cruz Roja. Entre las víctimas hay menores de edad.

💔 | Terrible explosión en tienda Waldos de #Hermosillo deja daños materiales y víctimas mortales ❤️‍🩹 Elementos de la Policía Estatal se encuentran brindando apoyo Hasta el momento 22 víctimas mortales: 6 Hombre

9 Mujeres

4 Menores masculinos

3 Menores femeninos Se pide a… pic.twitter.com/YCVb6QZigG — CP Janny Barrera (@CPJannyBarrera) November 2, 2025

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que bomberos, agentes de seguridad y equipos de rescate acudieron al lugar para controlar el siniestro. Además del local afectado, se registraron daños colaterales en un negocio contiguo y en dos automóviles estacionados sobre la banqueta.