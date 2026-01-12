La SSC-CdMx desplegará más de 14 mil policías para asegurar un buen regreso a clases

Redacción/SinEmbargo

11/01/2026 - 6:37 pm

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) anunció este domingo la implementación del Operativo regreso a clases 2025-2026.

La finalidad de esta acción es salvaguardar la integridad física y patrimonial del personal docente, estudiantes y padres de familia en su regreso a las aulas escolares.

Ciudad de México, 11 de enero (SinEmbargo).-La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) anunció este domingo la implementación del Operativo regreso a clases 2025-2026 a partir de mañana, 12 de enero, mediante el que desplegarán por las calles de la capital a 14 mil 422 policías.

"Con el objetivo de salvaguardar la integridad física y patrimonial de estudiantes, tutores, padres de familia y personal docente, la SSC-CdMx desplegará a más de 14 mil elementos en escuelas públicas y privadas de preescolar, primaria y secundaria en las 16 alcaldías de la ciudad como parte del operativo Regreso A Clases 2025-2026", publicó la dependencia en su cuenta de X, antes Twitter.

La institución capitalina detalló que las acciones preventivas iniciarán a partir de las 6:00 horas, en las que los policías sectoriales se desplegarán en los accesos, calles aledañas y avenidas principales de los planteles educativos para velar por la protección de las comunidades escolares.

Asimismo, indicó que los uniformados estarán apoyados de mil 24 vehículos oficiales, 55 motocicletas, seis grúas, 15 ambulancias, 12 motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y tres aeronaves de los Cóndores que realizarán sobrevuelos de prevención y vigilancia en apoyo al personal en tierra.

El Gobierno capitalino apoyará también a los oficiales con el uso del los Centros de Comando y Control C2, y del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la CdMx, para monitorear en tiempo real el tránsito y las vialidades que presenten congestionamientos vehiculares.

Además, se llevaran a cabo patrullajes preventivos para cubrir las rutas de transporte de servicio público hacia los planteles escolares, en los Centros de Transferencia Modal (CETRAM), las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Metrobús, Tren Ligero, Sistema de Transportes Eléctricos y Red de Transporte de Pasajeros.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) anunció este domingo la implementación del Operativo regreso a clases 2025-2026.
La SSC desplegará unidades de policía, ambulancias, patrullas y personal de protección civil para resguardar a las y los capitalinos. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro

Para más información, alternativas viales o solicitudes de auxilio, la SSC-CdMx pone a disposición de la ciudadanía las cuentas de redes sociales en X, Facebook y Tiktok de la SSC, el Centro de Orientación Vial (@OVIALCDMX) y la Unidad de Contacto del Secretario (@UCS_GCDMX).

