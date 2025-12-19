SSC ha remitido al "Torito" a 327 conductores gracias al programa Conduce Sin Alcohol

La SSC instaló puntos de revisión que están en movimiento en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como en las entradas y salidas a la capital del país.

Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CdMx) dio a conocer el jueves que, hasta este momento, 327 conductores sancionados han sido remitidos al Centro de Sanciones Administrativas e Inclusión Social conocido como el “Torito”.

En el marco del programa Conduce Sin Alcohol que se implementó en las 16 alcaldías de la capital del país, cuyo objetivo es reducir los percances automovilísticos por consumo de bebidas alcohólicas y exceso de velocidad, se han aplicado un total de mil 052 pruebas de alcoholemia y 87 mil 506 pruebas AlcoStop, las cuales permiten medir los grados de alcohol en el ambiente del vehículo.

Por este operativo, que inició el 12 de diciembre pasado y finalizará el próximo 11 de enero (durante el periodo conocido como Guadalupe-Reyes), la SSC no sólo ha detenido a 327 conductores, sino que además 321 vehículos han sido remitidos al corralón.

Las autoridades capitalinas precisaron que seis de los conductores detenidos eran automovilistas, mientras que otros seis vehículos quedaron excluidos de ser remitidos al depósito vehicular porque eran vehículos con placas de personas con discapacidad o porque llevaban materiales peligrosos.

Juan Manuel Ríos Navarrete, director Ejecutivo de Aplicación de Programas Preventivos Institucionales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, también explicó que dicha institución cuenta con 15 puntos de revisión, de domingo a miércoles, en las 16 alcaldías, mientras que de jueves a sábado éstos aumentan a 20 durante la noche y la madrugada, los cuales están en movimiento para alcanzar una mayor cobertura.

En este sentido, los puntos de revisión son instalados en las inmediaciones de zonas de restaurantes, bares, centros de espectáculos, estadios, así como en las colonias Condesa, Roma, Centro de Coyoacán, ente otros. Lo anterior de acuerdo con el mayor número de casos de tránsito reportados por la Subsecretaría de Control de Tránsito, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) y la Secretaría de Salud.

No obstante, dichos operativos también se realizan durante el día en las salidas y entradas en Ciudad de México, así como en como Tlalpan, donde los elementos de la SSC están capacitados para evitar caer en conflicto con los conductores, pues son concientizados al respecto.