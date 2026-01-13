El gobierno de EU presiona a México para que arreste a políticos de Morena, dice WSJ

Redacción/SinEmbargo

13/01/2026 - 8:32 am

WSJ dijo que el gobierno de Trump exige al de México “posibles arrestos de políticos del partido de Sheinbaum, que [EU] cree que tienen vínculos con cárteles”.

De acuerdo con una persona familiarizada con las conversaciones, citada por el medio estadounidense, "mantener un equilibrio entre Trump y López Obrador ha complicado la toma de decisiones de Sheinbaum mientras trabaja para desmantelar los cárteles".

Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).– The Wall Street Journal dijo ayer que el gobierno de Donald Trump exige al de México “posibles arrestos de políticos del partido de [Claudia] Sheinbaum, que Estados Unidos [EU] cree que tienen vínculos con cárteles”. Cita “personas familiarizadas con las discusiones”.

La cita del diario estadounidense viene dentro de un texto largo, firmado por José de Córdoba, Steve Fisher y Santiago Pérez, que se centra en el rechazo de la Presidenta mexicana a las sugerencias de Trump de enviar ayuda militar para el combate de los cárteles. “México rechaza petición de Trump para que fuerzas estadounidenses combatan a los cárteles. Gobierno intensifica presión sobre Presidenta mexicana tras derrocamiento de Maduro en Venezuela”, dice la cabeza de la nota periodística.

“Es una propuesta que Trump ya había hecho, afirmó Sheinbaum. Pero Trump ha intensificado su postura desde la captura de Maduro, mostrando su descontento con la situación de seguridad en México. En una entrevista televisiva la semana pasada, afirmó que Estados Unidos ‘va a empezar a atacar a los cárteles’, afirmando que estos grupos gobiernan México. Sheinbaum afirmó haberle dicho a Trump que la participación estadounidense no era necesaria. ‘Tenemos muy clara la defensa de nuestro territorio’, declaró en conferencia de prensa, relatando su conversación con Trump”.

WSJ dijo que el gobierno de Trump exige al de México “posibles arrestos de políticos del partido de Sheinbaum, que [EU] cree que tienen vínculos con cárteles”.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia de prensa matutina del lunes en Palacio Nacional. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
Trump, agrega el diario, tuvo una excelente conversación con la Presidenta Sheinbaum, y habló sobre comercio y la detención del tráfico de drogas, según declaró la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly. “El objetivo principal del Presidente es frenar el flagelo del narcoterrorismo que está destruyendo comunidades en todo el país y está dispuesto a usar cualquier herramienta a su disposición para salvar vidas estadounidenses”, añadió.

The Wall Street Journal detalla: “La llamada del lunes por la mañana entre Trump y Sheinbaum subrayó la creciente alarma entre los funcionarios de seguridad mexicanos sobre las intenciones de Estados Unidos. Funcionarios de alto nivel han mantenido una serie de reuniones privadas desde que Maduro fue depuesto, donde discutieron la posibilidad de demandas insostenibles de Trump más allá de la acción militar estadounidense, incluidos los posibles arrestos de políticos del partido de Sheinbaum que Estados Unidos cree que tienen vínculos con cárteles, dijeron personas familiarizadas con las discusiones”.

“Hasta el momento –sostienen los periodistas–, no hay indicios de que se esté preparando una acción militar unilateral estadounidense, afirman estas fuentes, principalmente porque los funcionarios de seguridad mexicanos tienen fuertes vínculos con los altos mandos de las fuerzas del orden y las fuerzas armadas estadounidenses. Estos canales permanecen abiertos y la cooperación bilateral en materia de seguridad es sólida, afirmaron las personas familiarizadas con las conversaciones”.

 

Sheinbaum ha recibido elogios por su gestión de las amenazas de Trump en materia de comercio y seguridad desde que asumió el cargo hace más de un año, “pero sus altos funcionarios de seguridad temen que se esté quedando sin opciones, según las fuentes. Ahora se encuentra atrapada entre dos hombres poderosos con grandes egos: Trump y su propio mentor, Andrés Manuel López Obrador, su predecesor en la Presidencia, según estas fuentes”.

José de Córdoba, Steve Fisher y Santiago Pérez recuerdan que López Obrador ha mantenido un silencio generalizado desde que dejó el cargo, “pero tras la captura de Maduro, criticó duramente la acción estadounidense, calificándola de ‘un ataque arrogante a la soberanía del pueblo venezolano’. La declaración fue mucho más crítica que la reacción oficial de Sheinbaum y sugirió a los funcionarios de seguridad que la Presidenta tendría dificultades para complacer tanto a Trump como a su coalición nacionalista de izquierda durante mucho más tiempo, según las fuentes”.

“Morena ha rechazado las acusaciones de corrupción. Sheinbaum ha dicho que la Fiscalía mexicana debería investigar a los funcionarios si existen pruebas en su contra. Tal escenario podría socavar la posición política de Sheinbaum y enfurecer a la facción nacionalista de su partido gobernante, según personas familiarizadas con las conversaciones. Mantener un equilibrio entre Trump y López Obrador ha complicado la toma de decisiones de Sheinbaum mientras trabaja para desmantelar los cárteles, señaló una de estas personas”, sostienen los autores del texto.

