Autoridades agarran a 6 del Tren de Aragua en CdMx; están ligados a extorsión y trata

Redacción/SinEmbargo

13/01/2026 - 9:01 am

La SSPC detuvo a seis presuntos integrantes del Tren de Aragua que supuestamente se dedicaban a la explotación y cobro de piso a trabajadoras sexuales.

Entre los presuntos integrantes del Tren de Aragua detenidos por la SSPC se encuentran una mujer señalada como responsable de controlar la explotación y el cobro de piso a trabajadoras sexuales.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó este martes que llevó a cabo la detención en la Ciudad de México (CdMx) de seis presuntos integrantes del Tren de Aragua, organización criminal surgida en Venezuela, que presuntamente se dedicaban al cobro de piso a trabajadoras sexuales, así como a la venta de drogas.

El titular de la dependencia, Omar García Harfuch, destacó en un mensaje publicado en su cuenta de X, antes Twitter, que entre las personas detenidas se encuentra Lesli ValeriN”, presunta responsable de cobrar por la explotación sexual de mujeres y la venta de drogas, así como Brayan "N", presunto operador financiero.

En un comunicado, la SSPC informó que, además de las seis detenciones, autoridades cumplimentaron siete órdenes de aprehensión en reclusión por delitos relacionados con trata de personas y delincuencia organizada, en contra de personas privadas de la libertad que están recluidas en penales de la CdMx, Puebla y Nayarit.

Presuntos integrantes del Tren de Aragua son detenidos en CdMx

Derivado de las investigaciones relacionadas con las operaciones del Tren de Aragua en el país, autoridades mexicanas identificaron domicilios vinculados a una mujer que presuntamente era la responsable del cobro por explotación sexual y el control de mujeres víctimas, así como por la venta de drogas; además, fungía como el enlace entre la organización delictiva venezolana y un grupo criminal local.

A raíz de este descubrimiento, agentes implementaron vigilancias fijas, móviles y discretas en inmuebles ubicados en la colonia Valle Gómez, en la Alcaldía Venustiano Carranza, lo que les permitió recabar los datos de prueba necesarios para que un Juez de Control concediera una orden para intervenir los domicilios.

 

 

