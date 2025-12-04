EU ofrece 5 mdd por el líder del Tren de Aragua y además sanciona a modelo venezolana

Redacción/SinEmbargo

03/12/2025 - 10:21 pm

EU eleva a cinco millones de dólares la recompensa por el líder del Tren de Aragua.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

La SSPC detiene a Nélson "N", líder del Tren de Aragua, en la Ciudad de México

Mike Vigil (ExDEA) dice que el Tren de Aragua no es una amenaza para EU. ¿Lo es o no?

Bukele recibe a 238 miembros del “Tren de Aragua”, la nueva obsesión de Trump

Además de aumentar la recompensa por Mosquera, el Departamento del Tesoro de EU incluyó a otras once personas en su lista de sanciones por su relación con el Tren de Aragua, entre ellas la actriz y modelo Jimena Romina Araya Navarro.

Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).- El Gobierno de Estados Unidos (EU) fijó este miércoles en cinco millones de dólares la recompensa por facilitar la detención de Giovanni Vicente Mosquera Serrano, al que acusa de ser el líder del Tren de Aragua y quien es buscado por la Justicia estadounidense por los delitos narcotráfico y terrorismo.

Mosquera, bajo sanciones estadounidenses desde junio de 2024, es el primer miembro del Tren de Aragua que aparece en la lista de los diez más buscados del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), según detalló el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

En enero de este año, Mosquera fue acusado por un Tribunal de Texas de conspiración para el tráfico internacional de cocaína, cargos que se le volverían a imputar pocos meses después, así como de prestar apoyo a una organización terrorista, con base a la inclusión del Tren de Aragua en la lista de grupos terroristas.

En paralelo, el Departamento del Tesoro de EU incluyó a otras once personas en su lista de sanciones por su relación con el Tren de Aragua, entre ellas la actriz y modelo Jimena Romina Araya Navarro, quien forma parte de una red de empresas del entretenimiento que de alguna forma ofrece apoyo a la organización.

SerranoWebSpanish2

A Navarro, a quien se conoce también como "Rosita", se le acusa de haber ayudado a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias "Niño Guerrero" -con quien se cree mantiene una relación sentimental-, a escapar de prisión en Venezuela en 2012.

Las autoridades estadounidenses sostienen que una parte de los ingresos generados por sus actuaciones y eventos va a parar a las arcas de la organización, que se sirve también de sus empresas y negocios para blanquear dinero.

Además de ella, Washington apunta también hacia Eryk Manuel Landaeta Hernández, guardaespaldas y manager, considerado jefe financiero del Tren de Aragua en Bogotá, hasta que las autoridades colombianas le detuvieron en octubre de 2024.

"Las operaciones de narcotráfico y tráfico de personas de la red del Tren de Aragua han representado desde hace tiempo una grave amenaza para nuestra nación", mencionó el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.

¿Quién es "Rosita"?

Jimena Romina Araya Navarro, conocida en el ámbito artístico como “Rosita”, es la venezolana que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda añadió a su relación de personas bloqueadas y denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR), al considerarla ligada a la organización criminal conocida como El Tren de Aragua.

Esto se debe a que la vedette, modelo e influencer residió por un periodo en México y figura entre las siete personas de nacionalidad venezolana sancionadas este miércoles por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Asimismo, fue inhabilitada su empresa Global Import Solutions SA, registrada en Anaco, Anzoátegui, Venezuela, donde funge como presidenta y accionista, de acuerdo con la orden ejecutiva emitida por la OFAC.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

Acabar con la impunidad

"El imperativo para la nueva Fiscal General de la República es combatir la impunidad, ponderar el Estado...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Violencia letal y federalismo

"Estando de acuerdo en que es mejor tener la tendencia a la baja en violencia letal que...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Esclavitud con rostro digital

"Así como se enseña a cruzar la calle, se debe enseñar a navegar la red. En el...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

La paz de la tiranía a nadie sirve

"La herencia de López Obrador, de sostenerse atizando al fuego de la caldera polarizadora y explícitamente colocarse...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Huelga de capital
Por Mario Campa

Huelga de capital

¿Por qué reaparece López Obrador?
Por Álvaro Delgado Gómez

¿Por qué reaparece López Obrador?

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías
Por Ana Lilia Pérez

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías

El Fiscal del fiasco
Por Alejandro Páez Varela

El Fiscal del fiasco

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto

Jubilación dorada
Por Muna D. Buchahin

Jubilación dorada

Expulsan al Santa de Coca
Por Alejandro Calvillo

Expulsan al Santa de Coca

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?
Por Pedro Mellado Rodríguez

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista
Por Héctor Alejandro Quintanar

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista

Los insultos contra la 4T
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los insultos contra la 4T

+ Sección

Galileo

Un estudio demostró que priorizar alimentos con bajo índice glucémico, como la mayoría de frutas y los cereales enteros, puede reducir el riesgo de Alzheimer.

Un estudio demuestra que frutas y cereales enteros pueden reducir riesgo de Alzheimer

Paciente con Alzheimer del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Estudio señala que aumentar el número de pasos al día podría retrasar el Alzheimer

Cometa 3I/ATLAS marca su acercamiento más notable a la Tierra para diciembre

El cometa 3I/ATLAS se aproxima a la Tierra: ¿cuándo y dónde podrá ser observado?

Investigadores alemanes consiguieron eliminar el VIH de un paciente de 60 años al someterse a un trasplante de células madre para tratar la leucemia que padece.

Investigadores eliminan VIH de paciente de leucemia con trasplante de células madre

Sentirte somnoliento, irritable, o con hambre poco después de comer puede ser algo más que un simple cansancio: podría tratarse de fatiga por azúcar.

Fatiga por azúcar: un desequilibrio después de comer, incluso de manera "saludable"

El consumo de aceite de soya promueve la obesidad, revela estudio

Estudio revela que el aceite de soya contribuye al desarrollo directo de la obesidad

Un estudio identificó cómo la citocina IL-1B activa un circuito cerebral que induce aislamiento social durante infecciones, separándolo del letargo físico.

¿Por qué preferimos estar solos cuando nos enfermamos? Un nuevo estudio lo explica

Estudio revela que la apnea del sueño sin tratar eleva el riesgo de desarrollar Parkinson

La apnea del sueño sin tratar eleva el riesgo de desarrollar Parkinson, dice estudio

Lo que comes podría ser clave en la salud de tu corazón. Algunos alimentos que forman parte de tu rutina esconden compuestos naturales que ayudan al organismo.

¿Quieres cuidar tu corazón? Estos 15 alimentos pueden ayudar si los sumas a tu dieta

En México, cada año nacen cerca de 200 mil bebés prematuros. Cuando son abandonados deben salir adelante sin acceso a leche materna, vital para su recuperación.

Laboratorio mexicano produce leche humana en polvo para ayudar a bebés vulnerables

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
PRI niega haber sido expulsado de la Internacional Socialista.
1

Mentira, nosotros dejamos la Internacional Socialista, no nos echaron, dice el PRI

El PRI es expulsado de la Internacional Socialista
2

La Internacional Socialista expulsa al PRI, partido volcado hacia la extrema derecha

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que México reducirá gradualmente la jornada laboral hasta llegar a 40 horas semanales en 2030.
3

México reducirá la semana laboral a 40 horas. ¿Cómo y cuándo? ¿Qué beneficios tiene?

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, formalizó la creación de un cuerpo de agentes de élite que estará a cargo de combatir los delitos de alto impacto.
4

La SSPC de Harfuch crea un cuerpo de agentes de élite contra delitos de alto impacto

El ejército estadounidense habría llevado a cabo un segundo ataque que causó la muerte de sobrevivientes en una embarcación que ya había sido atacada.
5

Familia de pescador colombiano asesinado en bombardeos de Trump acusa a EU en la CIDH

Foto: Especial
6

#GenteAsí ¬ Ideas millonarias: Karla Berman propone que jóvenes paguen por trabajar

Diputados aprueban Ley de Aguas.
7

Cámara de Diputados aprueba en lo general reforma a Ley de Aguas; acusan "fast-track

La Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal detuvo este miércoles en el municipio de Ecatepec, Estado de México, a Aldo “N”, alias "El Balú".
8

Autoridades detienen a "El Balú", integrante de "La Chokiza", en Ecatepec, Edomex

9

Colectivo acusa que reforma al agua aún mantiene privatización como en ley salinista

El directivo de Miss Universo demandó por difamación a la mexicana Fátima Bosch; antes pedía disculpas y lloraba ante los micrófonos, ahora la acusa de mentir.
10

"No le dije tonta": Directivo de Miss Universo demanda a Fátima Bosch por difamación

Un video mostró el uso de una ambulancia del IMSS para transportar material de construcción. El caso fue captado por una cámara en el Estado de México (Edomex).
11

VIDEO ¬ Ambulancia del IMSS es utilizada para cargar una loseta en Cuautitlán Izcalli

Ernestina Godoy en el Senado.
12

El Senado avala a Godoy como titular de la FGR; "no fabricaremos culpables", afirma

Trump puede no renovar el T-MEC
13

Trump desliza que dejará morir el T-MEC y buscará nuevo acuerdo con México y Canadá

Un mapache se coló en una licorería de Virginia, en Estados Unidos (EU), y se emborrachó con distintas botellas; la Policía lo halló desmayado en el abaño.
14

FOTO ¬ Mapache entra a licorería de EU y se emborracha; termina desmayado en el baño

La Procuraduría, en colaboración con Kovak, alertó este miércoles sobre estafas en la compra de autos seminuevos en esta época del año.
15

Profeco alerta por estafas en compraventa de autos y da consejos para evitarlas

Destacadas

Ver sección
Destacadas
EU eleva a cinco millones de dólares la recompensa por el líder del Tren de Aragua.
1

EU ofrece 5 mdd por el líder del Tren de Aragua y además sanciona a modelo venezolana

Marath Bolaños
2

ENTREVISTA ¬ México está en la primavera de los derechos laborales: Marath Bolaños

Un comité del Congreso de EU reveló fotos y videos inéditos de la isla del pedófilo Jeffrey Epstein.
3

Demócratas difunden FOTOS y VIDEOS inéditos de la isla privada del pedófilo Epstein

Los mexicanos residentes en el extranjero pueden emitir su voto en las elecciones presidenciales y en las consultas populares.
4

#PuntosyComas ¬ En 2028 podría haber revocación de mandato en la Ciudad de México

La Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal detuvo este miércoles en el municipio de Ecatepec, Estado de México, a Aldo “N”, alias "El Balú".
5

Autoridades detienen a "El Balú", integrante de "La Chokiza", en Ecatepec, Edomex

PRI niega haber sido expulsado de la Internacional Socialista.
6

Mentira, nosotros dejamos la Internacional Socialista, no nos echaron, dice el PRI

Diputados aprueban Ley de Aguas.
7

Cámara de Diputados aprueba en lo general reforma a Ley de Aguas; acusan "fast-track

El ejército estadounidense habría llevado a cabo un segundo ataque que causó la muerte de sobrevivientes en una embarcación que ya había sido atacada.
8

Familia de pescador colombiano asesinado en bombardeos de Trump acusa a EU en la CIDH

La Procuraduría, en colaboración con Kovak, alertó este miércoles sobre estafas en la compra de autos seminuevos en esta época del año.
9

Profeco alerta por estafas en compraventa de autos y da consejos para evitarlas

10

Colectivo acusa que reforma al agua aún mantiene privatización como en ley salinista

La Presidenta Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con representantes empresariales para fomentar y promover las inversiones en el marco del Plan México.
11

Sheinbaum se reúne con empresarios; impulsa consejo para promoción de inversiones

La jornada laboral ha sido uno de los temas pendientes en México, actualmente el límite de horas que puede trabajar una persona es de 48 horas por semana
12

¿Cuándo arranca y cómo será la nueva semana laboral de 40 horas? #LoQueSabemos