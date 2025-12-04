EU ofrece 5 mdd por el líder del Tren de Aragua y además sanciona a modelo venezolana

Además de aumentar la recompensa por Mosquera, el Departamento del Tesoro de EU incluyó a otras once personas en su lista de sanciones por su relación con el Tren de Aragua, entre ellas la actriz y modelo Jimena Romina Araya Navarro.

Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).- El Gobierno de Estados Unidos (EU) fijó este miércoles en cinco millones de dólares la recompensa por facilitar la detención de Giovanni Vicente Mosquera Serrano, al que acusa de ser el líder del Tren de Aragua y quien es buscado por la Justicia estadounidense por los delitos narcotráfico y terrorismo.

Mosquera, bajo sanciones estadounidenses desde junio de 2024, es el primer miembro del Tren de Aragua que aparece en la lista de los diez más buscados del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), según detalló el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

En enero de este año, Mosquera fue acusado por un Tribunal de Texas de conspiración para el tráfico internacional de cocaína, cargos que se le volverían a imputar pocos meses después, así como de prestar apoyo a una organización terrorista, con base a la inclusión del Tren de Aragua en la lista de grupos terroristas.

En paralelo, el Departamento del Tesoro de EU incluyó a otras once personas en su lista de sanciones por su relación con el Tren de Aragua, entre ellas la actriz y modelo Jimena Romina Araya Navarro, quien forma parte de una red de empresas del entretenimiento que de alguna forma ofrece apoyo a la organización.

A Navarro, a quien se conoce también como "Rosita", se le acusa de haber ayudado a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias "Niño Guerrero" -con quien se cree mantiene una relación sentimental-, a escapar de prisión en Venezuela en 2012.

Las autoridades estadounidenses sostienen que una parte de los ingresos generados por sus actuaciones y eventos va a parar a las arcas de la organización, que se sirve también de sus empresas y negocios para blanquear dinero.

Además de ella, Washington apunta también hacia Eryk Manuel Landaeta Hernández, guardaespaldas y manager, considerado jefe financiero del Tren de Aragua en Bogotá, hasta que las autoridades colombianas le detuvieron en octubre de 2024.

"Las operaciones de narcotráfico y tráfico de personas de la red del Tren de Aragua han representado desde hace tiempo una grave amenaza para nuestra nación", mencionó el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Under @POTUS, barbaric terrorist cartels can no longer operate with impunity across our borders. The Tren de Aragua network’s narcotrafficking and human smuggling operations have long posed a grave threat to our nation. At the direction of @realDonaldTrump, we will continue to… https://t.co/uYBerCsTrY — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) December 3, 2025

¿Quién es "Rosita"?

Jimena Romina Araya Navarro, conocida en el ámbito artístico como “Rosita”, es la venezolana que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda añadió a su relación de personas bloqueadas y denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR), al considerarla ligada a la organización criminal conocida como El Tren de Aragua.

Esto se debe a que la vedette, modelo e influencer residió por un periodo en México y figura entre las siete personas de nacionalidad venezolana sancionadas este miércoles por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Asimismo, fue inhabilitada su empresa Global Import Solutions SA, registrada en Anaco, Anzoátegui, Venezuela, donde funge como presidenta y accionista, de acuerdo con la orden ejecutiva emitida por la OFAC.