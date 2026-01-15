Obrero suspendido de Ford por gritarle a Trump recibe miles de dólares en donativos

Redacción/SinEmbargo

14/01/2026 - 6:36 pm

El trabajador que le gritó a Trump recibe miles de dólares en donativos

TJ Sabula, obrero de Ford, fue suspendido tras gritar "protector de pedófilos" a Trump en Michigan. No se arrepiente y recibió más de 480 mil dólares en donativos de apoyo.

Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).– “No me arrepiento en absoluto", dijo TJ Sabula, un trabajador del sindicato United Auto Workers Local 600 de 40 años, quien este martes le gritó a Donald Trump "protector de pedófilos" durante la visita del Presidente estadounidense a una planta de Ford en Michigan. 

No obstante, Sabula dijo a The Washington Post que le preocupa el futuro de su trabajo y cree que ha sido "blanco de represalias políticas" por "avergonzar a Trump frente a sus amigos". El trabajador, de hecho, ha sido suspendido de su trabajo a la espera de una investigación.

Trabajador que gritó a Trump ha recaudado casi medio millón de dólares
El martes por la noche se inició una recaudación de fondos en línea que buscaba recaudar dinero para Sabula después de su suspensión. Foto: Captura de pantalla.

En apoyo a su valor por haber cuestionado a Trump por su manejo en el caso de Jeffrey Epstein, un ciudadano estadounidense identificado como Sean Williams inició el martes por la noche una campaña de fondeo para respaldarlo mientras esté separado de su trabajo. 

“Unámonos y apoyemos a TJ y ayudémoslo a pagar algunas cuentas”, decía la descripción de la recaudación de fondos. La campaña ha recibido 21 mil 500 donativos por 480 mil 880 dólares que ya han sido transferidos al obrero.

Trump insulta a obrero

El día de ayer circuló un video en donde se aprecia a Trump caminar por una plataforma mientras de abajo se escucha la voz de Sabula gritándole “protector de pedófilos". Las mismas imágenes muestran al Presidente de EU respondiendo con un gesto obsceno con su dedo medio y gritándole al obrero  "que te jodan". 

El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, confirmó a The Washington Post que la escena capturada en el video era auténtica. “Un lunático estaba gritando blasfemias en un ataque de ira total, y el Presidente dio una respuesta apropiada e inequívoca”, dijo Cheung al diario estadounidense.

Sabula se identifica como políticamente independiente y afirmó que nunca votó por Trump, pero que ha apoyado a otros republicanos. Calculó que estaba a unos 18 metros de Trump el martes y que el Presidente podía oírlo "muy, muy, muy claramente". Dijo que se refería específicamente a la gestión de Trump del caso Epstein.

"No siento que el destino te mire con frecuencia, y cuando lo haga, más vale que estés listo para aprovechar la oportunidad", dijo Sabula al Post. "Y hoy creo que lo logré".

Trump y el caso Epstein

Trump recorrió la fábrica antes de pronunciar un discurso en el Club Económico de Detroit. Estuvo acompañado durante la visita por Bill Ford, presidente ejecutivo de Ford y nieto de Henry Ford, y Jim Farley, presidente y director ejecutivo de la compañía.

Trump ha enfrentado críticas de los demócratas, y en algunos casos de su propio movimiento MAGA, por desestimar la investigación federal sobre Epstein. El Presidente también se ha referido repetidamente a dicha investigación como un "engaño".

El magnate republicano era amigo de Epstein y frecuentaba los mismos círculos sociales antes de cortar lazos a principios de la década de 2000. Inicialmente, se opuso a la legislación que obligaba al Departamento de Justicia a publicar los archivos del pedófilo sentenciado. 

Frente al reclamo de su base y al no contar los republicanos con los votos necesarios para bloquear la difusión de los archivos Epstein, Trump declaró que ya no se opondría a su publicación.

