Washington insiste en que quiere militares o agentes de la CIA en suelo mexicano: NYT

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).– The New York Times dice hoy que Estados Unidos (EU) está intensificando la presión sobre México para que permita que las fuerzas militares estadounidenses o agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) realicen operaciones conjuntas, supuestamente para “desmantelar laboratorios de fentanilo dentro del país”. El diario cita a funcionarios estadounidenses. El pretexto de Washington para pisar suelo mexicano es el mismo de los últimos años: la “guerra contra las drogas”.

La noticia no es del todo novedad. La misma Presidenta mexicana ha comentado que Donald Trump le ha sugerido que si necesita “ayuda”, Estados Unidos se la proporcionaría. Claudia Sheinbaum le ha respondido que no, que la Constitución lo prohíbe. Estados Unidos se robó la mitad del territorio de México y ahora mismo comete abusos con los trabajadores migrantes en su territorio.

Los agentes de la CIA espían gobiernos sin autorización y han participado en distintas variables de golpes de Estado en la región. Su último papel fue en el secuestro del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

“La propuesta se planteó inicialmente a principios del año pasado y luego se desestimó en gran medida, según informaron las autoridades. Sin embargo, la solicitud se renovó después de que las fuerzas estadounidenses capturaran al Presidente venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero y ha involucrado a las más altas esferas del gobierno, incluida la Casa Blanca”, dice el diario.

Según “varios funcionarios” estadounidenses, Washington quiere tropas de Operaciones Especiales o agentes de la CIA, que “acompañen a soldados mexicanos en redadas contra presuntos laboratorios de fentanilo”. Dichas operaciones conjuntas “representarían una expansión significativa del papel de Estados Unidos en México, a la que el gobierno mexicano se ha opuesto rotundamente hasta la fecha”.

El diario repite lo que dijo la semana pasada Trump a Fox News, que “era necesario hacer más en México” para contrarrestar a los cárteles de la droga. “Hemos eliminado el 97 por ciento de la droga que entra por agua y vamos a empezar ahora a atacar por tierra, en lo que respecta a los cárteles”, dijo.

El Times también cita lo dicho por Sheinbaum sobre Trump, que “generalmente insiste en la participación de las fuerzas estadounidenses”, como dijo en la conferencia de prensa poco después de hablar con él por teléfono, el lunes por la mañana. “Siempre decimos que no es necesario”, añadió, “se mostró receptivo, escuchó, dio su opinión y acordamos seguir trabajando juntos”.

“En lugar de operaciones conjuntas, funcionarios mexicanos presentaron contrapropuestas este mes, incluyendo un mayor intercambio de información y la posibilidad de que Estados Unidos desempeñe un papel más importante en los centros de mando, según una persona familiarizada con el asunto. Según funcionarios estadounidenses, asesores estadounidenses ya se encuentran en puestos de mando militares mexicanos, compartiendo inteligencia para ayudar a las fuerzas mexicanas en sus operaciones antidrogas”, dice el Times.

“Los funcionarios mexicanos están bajo presión para llegar a un acuerdo, ya que a algunos funcionarios estadounidenses les gustaría ver al ejército estadounidense o a la CIA realizar ataques con aviones no tripulados contra presuntos laboratorios de drogas, una violación de la soberanía mexicana que debilitaría significativamente al gobierno”.

Drones vigilantes

Los periodistas que firman la nota dicen que los laboratorios de fentanilo son notoriamente difíciles de encontrar y destruir, y citan a funcionarios estadounidenses. “Washington aún desarrolla herramientas para rastrear la droga durante su producción. Estos laboratorios emiten menos trazas químicas que los de metanfetamina (que pueden detectarse con drones) y, según funcionarios actuales y anteriores, suelen prepararse en zonas urbanas con los utensilios rudimentarios que se encuentran en una cocina familiar”.

“Sin embargo, los laboratorios de metanfetamina y cocaína requieren espacios mucho más amplios, lo que facilita su detección”, dicen los reporteros en su texto.

Agregan: “Bajo la administración de Biden, la CIA comenzó a realizar vuelos secretos con drones sobre México para identificar posibles ubicaciones de laboratorios de fentanilo, una operación que se ha expandido desde que Trump asumió el cargo. Los drones se utilizan tanto para encontrar laboratorios como para rastrear precursores químicos a medida que llegan a los puertos marítimos mexicanos y luego son transportados a sus destinos, según un funcionario estadounidense informado sobre la operación”.

Según la nueva propuesta de Washington, dice el texto, “las fuerzas estadounidenses participarían en las incursiones con las fuerzas mexicanas al frente, comandando la misión y tomando decisiones clave, según personas familiarizadas con las conversaciones, incluyendo funcionarios estadounidenses. Sin embargo, las fuerzas estadounidenses estarían de apoyo, proporcionando inteligencia y asesoramiento a las tropas mexicanas en primera línea”.