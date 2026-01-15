Washington insiste en que quiere militares o agentes de la CIA en suelo mexicano: NYT

Redacción/SinEmbargo

15/01/2026 - 9:04 am

NYT dice que EU está intensificando la presión sobre México para que permita a sus fuerzas militares o agentes de la CIA hacer operaciones conjuntas en el país.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Sheinbaum confirma que buscará reunión con Trump. ¿Para cuándo y qué temas tocará?

De las Heras: El 66% de los mexicanos respalda a Sheinbaum ante las amenazas de Trump

La relación México-EU es la más cooperativa y beneficiosa en décadas, dice Embajada

La misma Presidenta mexicana ha comentado que Donald Trump le ha sugerido que si necesita “ayuda”, Estados Unidos se la proporcionaría. Claudia Sheinbaum le ha respondido que no.

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).– The New York Times dice hoy que Estados Unidos (EU) está intensificando la presión sobre México para que permita que las fuerzas militares estadounidenses o agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) realicen operaciones conjuntas, supuestamente para “desmantelar laboratorios de fentanilo dentro del país”. El diario cita a funcionarios estadounidenses. El pretexto de Washington para pisar suelo mexicano es el mismo de los últimos años: la “guerra contra las drogas”.

La noticia no es del todo novedad. La misma Presidenta mexicana ha comentado que Donald Trump le ha sugerido que si necesita “ayuda”, Estados Unidos se la proporcionaría. Claudia Sheinbaum le ha respondido que no, que la Constitución lo prohíbe. Estados Unidos se robó la mitad del territorio de México y ahora mismo comete abusos con los trabajadores migrantes en su territorio.

Los agentes de la CIA espían gobiernos sin autorización y han participado en distintas variables de golpes de Estado en la región. Su último papel fue en el secuestro del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

“La propuesta se planteó inicialmente a principios del año pasado y luego se desestimó en gran medida, según informaron las autoridades. Sin embargo, la solicitud se renovó después de que las fuerzas estadounidenses capturaran al Presidente venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero y ha involucrado a las más altas esferas del gobierno, incluida la Casa Blanca”, dice el diario.

Según “varios funcionarios” estadounidenses, Washington quiere tropas de Operaciones Especiales o agentes de la CIA, que “acompañen a soldados mexicanos en redadas contra presuntos laboratorios de fentanilo”. Dichas operaciones conjuntas “representarían una expansión significativa del papel de Estados Unidos en México, a la que el gobierno mexicano se ha opuesto rotundamente hasta la fecha”.

El diario repite lo que dijo la semana pasada Trump a Fox News, que “era necesario hacer más en México” para contrarrestar a los cárteles de la droga. “Hemos eliminado el 97 por ciento de la droga que entra por agua y vamos a empezar ahora a atacar por tierra, en lo que respecta a los cárteles”, dijo.

El Times también cita lo dicho por Sheinbaum sobre Trump, que “generalmente insiste en la participación de las fuerzas estadounidenses”, como dijo en la conferencia de prensa poco después de hablar con él por teléfono, el lunes por la mañana. “Siempre decimos que no es necesario”, añadió, “se mostró receptivo, escuchó, dio su opinión y acordamos seguir trabajando juntos”.

“En lugar de operaciones conjuntas, funcionarios mexicanos presentaron contrapropuestas este mes, incluyendo un mayor intercambio de información y la posibilidad de que Estados Unidos desempeñe un papel más importante en los centros de mando, según una persona familiarizada con el asunto. Según funcionarios estadounidenses, asesores estadounidenses ya se encuentran en puestos de mando militares mexicanos, compartiendo inteligencia para ayudar a las fuerzas mexicanas en sus operaciones antidrogas”, dice el Times.

“Los funcionarios mexicanos están bajo presión para llegar a un acuerdo, ya que a algunos funcionarios estadounidenses les gustaría ver al ejército estadounidense o a la CIA realizar ataques con aviones no tripulados contra presuntos laboratorios de drogas, una violación de la soberanía mexicana que debilitaría significativamente al gobierno”.

Drones vigilantes

Los periodistas que firman la nota dicen que los laboratorios de fentanilo son notoriamente difíciles de encontrar y destruir, y citan a funcionarios estadounidenses. “Washington aún desarrolla herramientas para rastrear la droga durante su producción. Estos laboratorios emiten menos trazas químicas que los de metanfetamina (que pueden detectarse con drones) y, según funcionarios actuales y anteriores, suelen prepararse en zonas urbanas con los utensilios rudimentarios que se encuentran en una cocina familiar”.

“Sin embargo, los laboratorios de metanfetamina y cocaína requieren espacios mucho más amplios, lo que facilita su detección”, dicen los reporteros en su texto.

Agregan: “Bajo la administración de Biden, la CIA comenzó a realizar vuelos secretos con drones sobre México para identificar posibles ubicaciones de laboratorios de fentanilo, una operación que se ha expandido desde que Trump asumió el cargo. Los drones se utilizan tanto para encontrar laboratorios como para rastrear precursores químicos a medida que llegan a los puertos marítimos mexicanos y luego son transportados a sus destinos, según un funcionario estadounidense informado sobre la operación”.

Según la nueva propuesta de Washington, dice el texto, “las fuerzas estadounidenses participarían en las incursiones con las fuerzas mexicanas al frente, comandando la misión y tomando decisiones clave, según personas familiarizadas con las conversaciones, incluyendo funcionarios estadounidenses. Sin embargo, las fuerzas estadounidenses estarían de apoyo, proporcionando inteligencia y asesoramiento a las tropas mexicanas en primera línea”.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

La cacica contra el Rector

"Lo de la detención de Abud representa un tranco descomunal en la reconstrucción autocrática que vivimos en...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Historia

"Quién sabe qué hará Trump mañana, y pasado mañana, querido lector. No sabemos hasta donde pueda llegar,...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

4 días sin luz, 6 sin agua y contando

"El atraso en infraestructura para la distribución de energía y agua es criminal; está dejando a la...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Inconstitucionalidad de la sobrerrepresentación

"La configuración actual del Congreso representa una sobrerrepresentación anticonstitucional que pone en riesgo el sistema de controles...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

Clara Brugada: más allá de los perritos
Por Fabrizio Mejía Madrid

Clara Brugada: más allá de los perritos

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe
Por Mario Campa

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe

El currículum amoroso
Por Óscar de la Borbolla

El currículum amoroso

Extorsiones trumpianas
Por Ana Lilia Pérez

Extorsiones trumpianas

Contra la censura
Por Álvaro Delgado Gómez

Contra la censura

Qué debilita a la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Qué debilita a la Presidenta. Notas.

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump
Por Jorge Zepeda Patterson

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump

Anonimato
Por Muna D. Buchahin

Anonimato

¿Qué es María Corina?
Por Daniela Barragán

¿Qué es María Corina?

La derecha mexicana es trumpista
Por Héctor Alejandro Quintanar

La derecha mexicana es trumpista

+ Sección

Galileo

Hay una herramienta clave para proteger la visión que muchas veces pasa desapercibida: la alimentación. Qué comemos y cómo lo hacemos puede hacer la diferencia.

¿Qué alimentos ayudan a proteger tu visión? Un oftalmólogo enlista algunos ejemplos

Hay un medicamento para dejar de fumar tabaco e incluso cannabis, según expertos

La NASA ofrece pasantías con gran valor curricular.

¿Quieres entrar a una pasantía en la NASA? La agencia comparte 5 consejos importantes

Un estudio demostró que combinar una vacuna con un tratamiento que reactiva el sistema inmunitario potencia la respuesta de células encargadas de eliminar VIH.

Fármaco del sistema inmunitario potencia efecto de vacuna contra VIH, revela estudio

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha instado a los gobiernos a fortalecer significativamente los impuestos sobre las bebidas azucaradas y alcohólicas.

La OMS pide a los gobiernos aumentar los impuestos a bebidas azucaradas y alcohólicas

Científicos de la UNAM descubren nueva especie de árbol productor de ámbar en Chiapas

Los investigadores encontraron pistas que sugieren que la lactancia materna puede tener efectos positivos duraderos en la salud mental de las mujeres.

La lactancia materna protege la salud mental de madres hasta 10 años después: estudio

La psicóloga del hospital Hospiten Roca, Silvia Morales, explica que la diferencia entre el "burnout" y el estrés es que este último no es un trastorno.

El "burnout" no es igual que el estrés; "es más problemático", explica una psicóloga

La creatina es uno de los suplementos deportivos más estudiados y utilizados en el mundo del fitness y el rendimiento atlético.

¿Consumes creatina como suplemento para ejercitarte? Mitos y verdades que debes saber

Los líderes de siete países europeos defendieron que el futuro de Groenlandia sólo puede decidirlo su población y que la seguridad del Ártico debe garantizarse.

Científicos de EU exigen a Trump soltar Groenlandia, clave frente al cambio climático

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Caso Carlos Manzo: ligan a "Los Erres" con el asesinato y vinculan a proceso a "El Pelón"
1

ENTREVISTA ¬ Coronel confió a Juan Manzo que supo un mes antes que matarían a Carlos

Hoy No Circula
2

¿Doble Hoy No Circula en jueves? Así aplicará este 15 de enero

La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un documento indispensable para realizar la mayoría de trámites en México. Foto GobMex.
3

CURP biométrica en Baja California: Dónde y cómo tramitarla sin cita

Fuerzas Armadas capturan a Uber "N" y tres más del CJNG en Jalisco y Nayarit.
4

Autoridades detienen a operador financiero de "El Mencho" y tres integrantes del CJNG

5

Un grupo evangélico ligado a la derecha de EU e Israel está cerca de tener su partido

El trabajador que le gritó a Trump recibe miles de dólares en donativos
6

Obrero suspendido de Ford por gritarle a Trump recibe miles de dólares en donativos

Manifestante pierde un ojo durante protesta contra ICE.
7

Manifestante pierde un ojo por el disparo de un agente federal en protesta contra ICE

En días recientes los medios desataron una noticia falsa de abuso perros y gatos.
8

Clara Brugada: más allá de los perritos

La CURP biométrica ya esta disponible
9

CURP Biométrica en CdMx: estos son los 8 módulos donde puedes tramitarla

¿Cómo saber si tu celular ya fue registrado en el padrón telefónico en México?
10

¿Cómo puedes saber si tu número de celular está registrado en el padrón telefónico?

Miles de personas han denunciado llamadas que exigen trámites urgentes para hacer la supuesta vinculación de las líneas telefónicas.
11

¿Te llamaron para que vincules tu línea telefónica? Puede ser fraude, alerta la CRT

Hay una herramienta clave para proteger la visión que muchas veces pasa desapercibida: la alimentación. Qué comemos y cómo lo hacemos puede hacer la diferencia.
12

¿Qué alimentos ayudan a proteger tu visión? Un oftalmólogo enlista algunos ejemplos

Los republicanos del Senado votaron a favor de rechazar una resolución sobre los poderes de guerra de Donald Trump.
13

Senado de EU rechaza una resolución contra el uso de la fuerza militar en Venezuela

Con cualquier ventarrón se interrumpe el servicio de energía eléctrica, dejando a las familias recibir el 2026 como concluyeron el 2025: sin agua y sin luz.
14

4 días sin luz, 6 sin agua y contando

La suspensión de trámites de visas para 75 países comenzará a partir de la próxima semana.
15

EU suspende visas para migrantes de 75 países; incluye a Colombia, Brasil, Cuba y más

Destacadas

Ver sección
Destacadas
NYT dice que EU está intensificando la presión sobre México para que permita a sus fuerzas militares o agentes de la CIA hacer operaciones conjuntas en el país.
1

Washington insiste en que quiere militares o agentes de la CIA en suelo mexicano: NYT

2

Las autoridades desmantelan bodega y campamento para producir drogas en Guerrero

La única opción llega a los cines.
3

RESEÑA ¬ La única opción, ¿qué estás dispuesto a hacer para tener trabajo?

Manifestante pierde un ojo durante protesta contra ICE.
4

Manifestante pierde un ojo por el disparo de un agente federal en protesta contra ICE

Irán cierra su espacio aéreo
5

Irán cierra su espacio aéreo ante amenaza de ataque de EU por protestas en Teherán

Los republicanos del Senado votaron a favor de rechazar una resolución sobre los poderes de guerra de Donald Trump.
6

Senado de EU rechaza una resolución contra el uso de la fuerza militar en Venezuela

La OTAN respaldó a Groenlandia ante el asedio de Estados Unidos.
7

Países de la OTAN envían tropas de reconocimiento a Groenlandia ante amenazas de EU

8

Un grupo evangélico ligado a la derecha de EU e Israel está cerca de tener su partido

El ICE dispara a venezolano en una Minneapolis en plena desobediencia a Trump
9

El ICE vuelve a disparar en Minneapolis: ahora la víctima es un migrante venezolano

FBI allanó la casa de una periodista del WP.
10

FBI catea casa de reportera de Washington Post por usar "información filtrada"

Reforma electoral avanza
11

Reforma Electoral prevé 12 modificaciones, dice Monreal tras reunión con Sheinbaum

Televisa y TV Azteca, fábricas de poder político
12

PODEROSOS ¬ Televisa y TV Azteca, fábricas de poder político sin voto ciudadano