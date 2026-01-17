"La Mane", lideresa de una célula de la Unión Tepito, es detenida junto a 4 personas

Redacción/SinEmbargo

16/01/2026 - 7:24 pm

El titular de la SSC-CdMx, Pablo Vázquez Camacho, informó la detención de Manuela Eunice "N" y de otros 4 presuntos delincuentes por distribución de drogas.

Los presuntos responsables fueron aprehendidos con centenas de dosis de droga y armas; además, cuentan con antecedentes delictivos por extorsión, robo y delitos contra la salud. 

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).- El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx), Pablo Vázquez Camacho, informó este viernes la detención de Manuela Eunice "N", alias "La Mane", presunta lideresa de la Unión Tepito, y de otros cuatro presuntos delincuentes en dos operativos realizados en la Alcaldía Cuauhtémoc y Alcaldía Venustiano Carranza.

"Resultado de trabajos de investigación e inteligencia, en una acción coordinada y simultánea, compañeros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ejecutaron dos órdenes de cateo en la Alcaldía Venustiano Carranza y Alcaldía Cuauhtémoc, donde detuvieron a Manuela Eunice 'N' identificada como líder de una célula delictiva con operaciones en la zona centro", indicó el Secretario en su cuenta oficial de X.

El funcionario agregó que en estos operativos fueron aprehendidos Guillermo "N", quien cuenta con antecedentes delictivos por extorsión, robo y delitos contra la salud; María Marisol "N", Daniel "N" y Gastón "N", dedicados a la venta y distribución de droga, extorsión, homicidio y robo.

Autoridades aseguran droga

La SSC-CdMx detalló en un comunicado que las órdenes de cateo fueron el resultado de trabajos de investigación de gabinete y campo en respuesta a varios reportes de posibles puntos de venta de droga en las colonias Aeronáutica Militar, en Venustiano Carranza, y Esperanza, en Cuauhtémoc.

La primera intervención se realizó en un domicilio localizado en la calle Sur 105, de la colonia Aeronáutica Militar, de la alcaldía Venustiano Carranza, donde los efectivos detuvieron a dos mujeres de 57 y 34 años de edad y a un hombre de 23 años.

Ahí, se aseguró dos armas de fuego 600 dosis de probable cocaína; 103 dosis de aparente mariguana; aproximadamente dos kilogramos a granel del mismo vegetal, equipo telefónico y un mono araña cautivo en una jaula.

El titular de la SSC-CdMx, Pablo Vázquez Camacho, informó la detención de Manuela Eunice "N" y de otros 4 presuntos delincuentes por distribución de drogas.
Las autoridades aseguraron 600 dosis de probable cocaína, 103 dosis de aparente mariguana, armas de fuego y un celular. Foto: SSC-CdMx

El segundo operativo se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la calzada de La Viga, en la colonia La Esperanza, de la alcaldía Cuauhtémoc, donde detuvieron a dos hombres de 30 y 26 años de edad, a quienes les aseguraron 200 dosis de posible cocaína, 25 dosis de probable mariguana y tres cigarrillos elaborados del mismo vegetal.

"Es importante destacar que durante las indagatorias se pudo saber que la detenida de 34 años de edad está identificada como probable integrante de un grupo delictivo generador de violencia que opera principalmente en las zonas centro y norte de la capital", subrayó la dependencia.

"No daremos ni un paso atrás en el combate a la delincuencia y las acciones operativas que nos permitan seguir construyendo una ciudad más segura, siempre más justa y en paz", concluyó Vázquez Camacho.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

