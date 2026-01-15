VIDEO ¬ SSC indaga a policía de tránsito tras pelea afuera de Metro San Antonio Abad

Las autoridades detallaron que el oficial respondió a una solicitud de apoyo, debido a que un sujeto molestaba a las personas, gritaba y decía palabras altisonantes a las mujeres.

Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).- Luego de que se volviera viral un video en el que se observa a un policía capitalino golpeando con un civil a las afueras de la estación San Antonio Abad del Metro, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) informó este miércoles que el uniformado ya fue identificado y se investigará su actuación.

"Los hechos ocurrieron la tarde del lunes 12 de enero, en la calzada San Antonio Abad, de la colonia Tránsito, en las inmediaciones del acceso a la estación del Metro del mismo nombre, cuando varios ciudadanos solicitaron el apoyo de un oficial de la Subsecretaría de Control de Tránsito, debido a que un sujeto molestaba a las personas, gritaba y decía palabras altisonantes a las mujeres", indicó la SSC en una tarjeta informativa.

La dependencia señaló que el policía le pidió al sujeto que se retirara del lugar y continuara su camino; sin embargo, al notar que se encontraba en aparente estado de ebriedad e insistirle en que se alejara, el hombre reaccionó de forma agresiva y lanzó golpes contra el uniformado, quien repelió la agresión en al menos dos ocasiones al ver en riesgo su integridad.

🔥📹 VIDEO | Un policía de Tránsito y un sujeto protagonizaron una violenta riña en Calz. San Antonio Abad, col. Tránsito. El hombre, presuntamente ebrio, molestaba a mujeres y terminó a golpes con el uniformado. 🚔

La @SSC_CDMX ya investiga el caso a través de Asuntos Internos.

— J.C. Williams 🐶 (@JCWilliams54) January 13, 2026

Posteriormente, al sitio arribaron policías bancarios que resguardan los accesos a la estación del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, quienes contuvieron al sujeto. De acuerdo con la SSC, tras ser sometido, el hombre se puso de pie y comenzó a correr.

En el video difundido en redes sociales se observa al oficial de tránsito forcejeando con el ciudadano, quien porta un chaleco amarillo con naranja. Ambos intercambian golpes y caen al suelo; posteriormente se incorporan otros dos policías para auxiliar a su compañero, quienes mantienen sometido al hombre mientras el primer oficial le propina puñetazos y otro elemento le da patadas en la espalda durante aproximadamente 15 segundos, antes de que finalice la grabación.

Ante estos hechos, la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC inició una carpeta de investigación para indagar la actuación del policía involucrado, quien ya fue identificado y deberá rendir su declaración como parte del proceso.

#TarjetaInformativa | Respecto a un video que circula en redes sociales en el que se observa una riña entre un policía de #Tránsito y un hombre, la #SSC informa: Los hechos ocurrieron la tarde del lunes 12 de enero, en la calzada #SanAntonioAbad, de la colonia #Tránsito, en las…

— SSC CDMX (@SSC_CDMX) January 14, 2026

La actuación del uniformado generó opiniones divididas en redes sociales, entre quienes respaldan su intervención y quienes la califican como un exceso policial.