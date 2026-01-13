La SSC-CdMx detiene a mujer que habría matado a esposo tras ser golpeada en Coyoacán

La persona detenida explicó que su pareja se mostró agresiva por el consumo de alcohol y que la golpeó en la cara en varias ocasiones, lo cual la habría motivado a tomar un cuchillo de la cocina para defenderse.

Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) detuvo el lunes a una mujer que habría matado a su esposo en la Alcaldía Coyoacán. La detenida presuntamente se defendió de ser golpeada por su pareja y la hirió con un arma punzocortante, lo cual provocó su muerte.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Ejido y Tercera Cerrada de Ejido, en la colonia San Francisco Culhuacán, lugar al que acudieron los elementos de la Policía.

Tras un reporte, los elementos de la SSC arribaron al lugar y encontraron a un hombre caminando por la calle con manchas de sangre en la pierna, por lo que fueron solicitados los servicios de emergencia, pero dicha persona fue trasladada por sus familiares a un hospital antes de que éstos llegaran.

En la misma vivienda de Coyoacán fue identificada una mujer de 21 años con la cara ensangrentada, quien explicó a la Policía que la persona herida era su esposo.

"Momentos antes, se mostró agresivo con ella por el consumo de bebidas alcohólicas, la golpeó en la cara en varias ocasiones, lo que la motivó a tomar un cuchillo de la cocina, y se dirigió a su recámara para resguardarse hasta donde fue seguida por el hombre que siguió con las agresiones y al defenderse lo hirió en la pierna", reportó la SSC tras escuchar el testimonio de la mujer.

A pesar de que el hombre fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, murió debido a que el arma usada en su contra ingresó en el femoral de lado izquierdo, situación que provocó una rápida pérdida de sangre.

Por su parte, la esposa del hombre fallecido fue diagnosticada con posible fractura de nariz, y fue trasladada a un hospital bajo custodia policial.

Las autoridades también aseguraron un cuchillo de 20 centímetros de largo que fue localizado en la vivienda de Coyoacán, mismo que fue presentado ante el agente del Ministerio Público, quien definirá la situación jurídica de la persona detenida e iniciará una carpeta de investigación por el caso.