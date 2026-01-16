La SSC-CdMx detiene a 6 presuntos miembros de "La Unión Tepito" ligados con "El Daza"

Redacción/SinEmbargo

16/01/2026 - 3:17 am

Artículos relacionados

Artículos relacionados

La SSC-CdMx detiene a 3 extorsionadores de la Unión Tepito en la Venustiano Carranza

SSC detiene a "El Valente", presunto extorsionador de "La Unión Tepito" en el Centro

La SSC-CdMx detiene a mujer que habría matado a esposo tras ser golpeada en Coyoacán

Las autoridades precisaron que la captura de las seis personas se produjo tras un cateo en colonia Peralvillo de la Alcaldía Cuauthémoc, donde se les aseguró un arma y dosis de droga.

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) anunció el jueves la detención de seis personas supuestamente vinculadas con "La Unión Tepito", grupo delictivo dedicado al narcomenudeo, extorsión y homicidio, principalmente en la zona centro de la capital del país.

Las autoridades capitalinas dieron a conocer que la detención de este supuesto grupo delictivo, que estaría bajo las ordenes de "El Daza", se concretó tras el cateo de un inmueble de la colonia Peralvillo, en la Alcaldía Cuauhtémoc, en el cual también participaron agentes de la Fiscalía General de Justicia de la CdMx.

En este sentido, la SSC-CdMx detalló que dichas personas fueron halladas en posesión de un arma de fuego corta, cartuchos útiles, dosis, bolsas, un bote y cigarrillos elaborados artesanalmente con presunta droga, cuyos objetos fueron asegurados.

El Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, explicó en su cuenta de X que el inmueble quedó sellado y bajo resguardo para continuar con las indagatorias correspondientes por el caso.

CdMx cierra 2025 con 13 por ciento menos delitos de alto impacto

El mismo día, el titular de la SSC-CdMx informó que la capital del país cerró el año 2025 con el promedio diario de delitos de alto impacto más bajo desde 2012, el cual fue 13 por ciento menor al registrado en 2024.

Pablo Vázquez Camacho abundó y dijo que los casos de homicidio doloso se redujeron 9 por ciento respecto al 2024, y el mes de diciembre de 2025 fue el diciembre con menos homicidios desde 2013.

En el mismo sentido, puntualizó que los feminicidios se redujeron 35 por ciento entre 2024 y 2025 y en este último año, gracias al trabajo coordinado con la Fiscalía de la CdMx, la capital del país logró que en el 95 por ciento de los casos los posibles responsables quedaran vinculados a proceso.

Finalmente, el Secretario precisó que, entre el 05 de octubre de 2024 y el 31 de diciembre de 2025, fueron detenidas ocho mil 218 personas por delitos de alto impacto, 48 de ellas identificadas como objetivos prioritarios, y se desarticularon 35 células delictivas. Además, destacó que el año pasado concluyó con el número de órdenes de aprehensión cumplimentadas más alto en la historia de la CdMx.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Trump a la puerta: ¿ya nos cayó el chahuistle?

“Resulta perturbadora la presión que WSJ ha revelado: la exigencia de que Sheinbaum entregue a figuras de...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

La agenda de los políticos y la agenda política

"La diferencia entre atender la agenda y marcar la agenda es lo que hace trascender a un...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

¿Serán los derechos de las audiencias el nuevo mecanismo de censura?

"La pregunta de fondo no es si los derechos de las audiencias deben existir, sino quién los invoca,...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

La cacica contra el Rector

"Lo de la detención de Abud representa un tranco descomunal en la reconstrucción autocrática que vivimos en...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”
Por Héctor Alejandro Quintanar

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro
Por Pedro Mellado Rodríguez

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro

Clara Brugada: más allá de los perritos
Por Fabrizio Mejía Madrid

Clara Brugada: más allá de los perritos

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución
Por Juan Carlos Monedero

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe
Por Mario Campa

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe

El currículum amoroso
Por Óscar de la Borbolla

El currículum amoroso

Extorsiones trumpianas
Por Ana Lilia Pérez

Extorsiones trumpianas

Contra la censura
Por Álvaro Delgado Gómez

Contra la censura

Qué debilita a la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Qué debilita a la Presidenta. Notas.

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump
Por Jorge Zepeda Patterson

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump

+ Sección

Galileo

Estudios revelan que un poco más actividad física se asocia a una menor mortalidad, especialmente en las personas con menores hábitos saludables.

Sólo 5 minutos más de ejercicio ayudan a vivir más tiempo, revelan nuevos estudios

Hay una herramienta clave para proteger la visión que muchas veces pasa desapercibida: la alimentación. Qué comemos y cómo lo hacemos puede hacer la diferencia.

¿Qué alimentos ayudan a proteger tu visión? Un oftalmólogo enlista algunos ejemplos

La Universidad Médica de Carolina del Sur concluyó que existe un medicamento que ayuda a dejar de fumar tabaco y también podría ser eficaz para la cannabis.

Hay un medicamento para dejar de fumar tabaco e incluso cannabis, según expertos

La NASA ofrece pasantías con gran valor curricular.

¿Quieres entrar a una pasantía en la NASA? La agencia comparte 5 consejos importantes

Un estudio demostró que combinar una vacuna con un tratamiento que reactiva el sistema inmunitario potencia la respuesta de células encargadas de eliminar VIH.

Fármaco del sistema inmunitario potencia efecto de vacuna contra VIH, revela estudio

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha instado a los gobiernos a fortalecer significativamente los impuestos sobre las bebidas azucaradas y alcohólicas.

La OMS pide a los gobiernos aumentar los impuestos a bebidas azucaradas y alcohólicas

Científicos de la UNAM descubren nueva especie de árbol productor de ámbar en Chiapas

Los investigadores encontraron pistas que sugieren que la lactancia materna puede tener efectos positivos duraderos en la salud mental de las mujeres.

La lactancia materna protege la salud mental de madres hasta 10 años después: estudio

La psicóloga del hospital Hospiten Roca, Silvia Morales, explica que la diferencia entre el "burnout" y el estrés es que este último no es un trastorno.

El "burnout" no es igual que el estrés; "es más problemático", explica una psicóloga

La creatina es uno de los suplementos deportivos más estudiados y utilizados en el mundo del fitness y el rendimiento atlético.

¿Consumes creatina como suplemento para ejercitarte? Mitos y verdades que debes saber

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Caso Carlos Manzo: ligan a "Los Erres" con el asesinato y vinculan a proceso a "El Pelón"
1

ENTREVISTA ¬ Coronel confió a Juan Manzo que supo un mes antes que matarían a Carlos

La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un documento indispensable para realizar la mayoría de trámites en México. Foto GobMex.
2

CURP biométrica en Baja California: Dónde y cómo tramitarla sin cita

Hoy No Circula
3

Hoy No Circula de este viernes 16 de enero: evita las nuevas multas y el corralón

Fuerzas Armadas capturan a Uber "N" y tres más del CJNG en Jalisco y Nayarit.
4

Autoridades detienen a operador financiero de "El Mencho" y tres integrantes del CJNG

Sismo de 5.2 se registra en San Marcos, Guerrero
5

Un sismo de magnitud 5.3 con origen en San Marcos, Guerrero, activa alertas en CdMx

Canadá podría aumentar las exportaciones de petróleo, gas natural y uranio a China según los acuerdos alcanzados en la visita del Primer Ministro a Beijing.
6

Canadá cierra los primeros acuerdos con China y... ¿se acelera la ruptura del T-MEC?

Salvatierra, Guanajuato: Supuesto hallazgo de fosas clandestinas. Foto: Diego Costa, Cuartoscuro
7

DATOS ¬ El “trofeo” del panismo en Guanajuato: 30 mil asesinatos en la última década

8

Periodistas de SinEmbargo son golpeadxs durante cobertura en Mercado Mixhuca de CdMx

Tras varias declaraciones y especulación, María Corina Machado asistió a la Casa Blanca para sostener un encuentro a puerta cerrada con Donald Trump.
9

Corina entrega a Trump su medalla del Nobel, pero él no la considera para Venezuela

El menor que recibió un impacto de bala en Puebla se encuentra hospitalizado
10

Niño recibe impacto de bala en el Periférico Ecológico de Puebla; está hospitalizado

Morena, PT y PVEM
11

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro

La CURP biométrica ya esta disponible
12

CURP Biométrica en CdMx: estos son los 8 módulos donde puedes tramitarla

Gobierno anuncia registro voluntario de CURP; será oficial para instituciones
13

CURP biométrica 2026 en la ZMG: Dónde y cómo tramitarla

La captura del Rector de la Universidad Autónoma de Campeche por posesión simple de drogas no es otra cosa que una advertencia: sométete o te encarcelo.
14

La cacica contra el Rector

¿Cómo saber si tu celular ya fue registrado en el padrón telefónico en México?
15

¿Cómo puedes saber si tu número de celular está registrado en el padrón telefónico?

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

La SSC-CdMx detiene a 6 presuntos miembros de "La Unión Tepito" ligados con "El Daza"

El menor que recibió un impacto de bala en Puebla se encuentra hospitalizado
2

Niño recibe impacto de bala en el Periférico Ecológico de Puebla; está hospitalizado

Sismo de 5.2 se registra en San Marcos, Guerrero
3

Un sismo de magnitud 5.3 con origen en San Marcos, Guerrero, activa alertas en CdMx

Salvatierra, Guanajuato: Supuesto hallazgo de fosas clandestinas. Foto: Diego Costa, Cuartoscuro
4

DATOS ¬ El “trofeo” del panismo en Guanajuato: 30 mil asesinatos en la última década

Juan Ramón de la Fuente, Secretario de Relaciones Exteriores, y Marco Rubio, Secretario de Estado de los Estados Unidos
5

Rubio habla con De la Fuente: exige “resultados significativos” en combate a cárteles

Reforma electoral
6

Monreal avala que PT y PVEM no apoyen Reforma Electoral; defienden principios, dice

SCJN comete nuevo error.
7

SCJN aprueba por error criterio regresivo sobre pensiones de CFE; repetirá votación

Delincuentes robaron las cuatro llantas y dejaron en tabiques la camioneta del Diputado federal Nacho Mier Jr. en el Municipio de San Andrés Cholula.
8

Ladrones en Puebla dejan sobre tabiques la camioneta del Diputado Ignacio Mier Jr.

9

Prohibición de vapeadores entra en vigor este viernes: ¿En qué consiste esta Ley?

Annie Pardo reciben doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
10

Annie Pardo recibirá doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma de Sinaloa

Canadá podría aumentar las exportaciones de petróleo, gas natural y uranio a China según los acuerdos alcanzados en la visita del Primer Ministro a Beijing.
11

Canadá cierra los primeros acuerdos con China y... ¿se acelera la ruptura del T-MEC?

Un bioespeleólogo mexicoamericano encontró fósiles de megafauna prehistórica en la Sierra de Tanchipa que será donada, en parte, al Museo Regional Huasteco.
12

Investigador descubre fósiles de mamuts y perezosos de la Edad de Hielo en SLP