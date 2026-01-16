La SSC-CdMx detiene a 6 presuntos miembros de "La Unión Tepito" ligados con "El Daza"

Las autoridades precisaron que la captura de las seis personas se produjo tras un cateo en colonia Peralvillo de la Alcaldía Cuauthémoc, donde se les aseguró un arma y dosis de droga.

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) anunció el jueves la detención de seis personas supuestamente vinculadas con "La Unión Tepito", grupo delictivo dedicado al narcomenudeo, extorsión y homicidio, principalmente en la zona centro de la capital del país.

Las autoridades capitalinas dieron a conocer que la detención de este supuesto grupo delictivo, que estaría bajo las ordenes de "El Daza", se concretó tras el cateo de un inmueble de la colonia Peralvillo, en la Alcaldía Cuauhtémoc, en el cual también participaron agentes de la Fiscalía General de Justicia de la CdMx.

En este sentido, la SSC-CdMx detalló que dichas personas fueron halladas en posesión de un arma de fuego corta, cartuchos útiles, dosis, bolsas, un bote y cigarrillos elaborados artesanalmente con presunta droga, cuyos objetos fueron asegurados.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación para el combate a los delitos de alto impacto, compañeros de @SSC_CDMX, en coordinación con la @FiscaliaCDMX, ejecutaron una orden de cateo en un domicilio en #Peralvillo, @AlcCuauhtemocMx, detuvieron a seis personas…

El Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, explicó en su cuenta de X que el inmueble quedó sellado y bajo resguardo para continuar con las indagatorias correspondientes por el caso.

CdMx cierra 2025 con 13 por ciento menos delitos de alto impacto

El mismo día, el titular de la SSC-CdMx informó que la capital del país cerró el año 2025 con el promedio diario de delitos de alto impacto más bajo desde 2012, el cual fue 13 por ciento menor al registrado en 2024.

Pablo Vázquez Camacho abundó y dijo que los casos de homicidio doloso se redujeron 9 por ciento respecto al 2024, y el mes de diciembre de 2025 fue el diciembre con menos homicidios desde 2013.

En el mismo sentido, puntualizó que los feminicidios se redujeron 35 por ciento entre 2024 y 2025 y en este último año, gracias al trabajo coordinado con la Fiscalía de la CdMx, la capital del país logró que en el 95 por ciento de los casos los posibles responsables quedaran vinculados a proceso.

Finalmente, el Secretario precisó que, entre el 05 de octubre de 2024 y el 31 de diciembre de 2025, fueron detenidas ocho mil 218 personas por delitos de alto impacto, 48 de ellas identificadas como objetivos prioritarios, y se desarticularon 35 células delictivas. Además, destacó que el año pasado concluyó con el número de órdenes de aprehensión cumplimentadas más alto en la historia de la CdMx.