La SSC-CdMx detiene a Sergio Iván "N", presunto líder de célula de la Unión Tepito

El hombre había sido liberado en 2024 luego de su primera captura y es señalado por su cercanía con Óscar Andrés Flores, "El Lunares".

Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).– Sergio Ivan "N", conocido como el "M24" o "El Monstruo", presunto integrante de una célula del grupo delictivo Unión Tepito y colaborador cercano de su exlíder, Óscar Andrés Flores, alias "El Lunares", fue detenido este martes por el delito de Asociación Delictuosa Agravada, informaron las autoridades de la capital mexicana.

"Resultado de trabajos de investigación para la desarticulación de grupos y células delictivas, compañeros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx), en coordinación con agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía de la CdMx, ejecutaron una orden de aprehensión en el municipio de Tlalnepantla en contra de Sergio Ivan ‘N’", señaló en redes sociales Pablo Vázquez, titular de la SSC-CdMx.

El jefe policiaco agregó que este sujeto está identificado como integrante de "Los orejones", una célula de la Unión Tepito dedicada a los delitos de narcomenudeo, extorsión, robo en diferentes modalidades y homicidio que opera en la zona centro y algunos puntos de la zona norte colindantes con el Estado de México.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación para la desarticulación de grupos y células delictivas, compañeros de @SSC_CDMX, en coordinación con agentes de @PDI_FGJCDMX, ejecutaron una Orden de Aprehensión en el municipio de Tlalnepantla por el delito de Asociación… pic.twitter.com/PG61xlB10V — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) January 13, 2026

El "M24" trabajaba con otros líderes de la Unión Tepito como "El Cabezón" y "El Tuna", de acuerdo con medios locales.

Se trata de la segunda captura de este presunto líder criminal. En marzo de 2024, Sergio Iván "N" ya había sido capturado, pero un mes después, en abril de 2024, las autoridades fueron incapaces de mantenerlo en prisión y tuvo que ser liberado.

Los principales lazos de "El M24" en la Unión Tepito eran con Óscar Andrés “N”, "El Lunares", quien era el líder de la Unión Tepito y quien fuera condenado en 2021 a 27 años de prisión por su participación activa en la muerte de una mujer, ocurrida en calles de la Alcaldía Cuauhtémoc.

Autoridades de la Ciudad de México refirieron que "El Lunares" habría asumido el liderazgo del cártel luego de que en agosto de 2018 Roberto “N”, alias “El Betito”, entonces jefe del grupo criminal, fue detenido en Tlalpan y llevado desde entonces al Reclusorio Varonil Oriente.

La Fiscalía General de la República (FGR) señalaba a Óscar Andrés “N” como probable responsable de delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de mariguana y cocaína, así como de acopio de armas.

En febrero de 2020, "El Lunares" fue detenido por agentes de la Fiscalía capitalina en la Alcaldía Gustavo A. Madero, como consecuencia de su participación activa en la muerte de la mujer, por lo que fue internado en el penal del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde fue procesado penalmente.

Apenas el sábado pasado, agentes de la SSC-CdMx detuvieron a tres presuntos integrantes de la Unión Tepito, señalados como presuntos responsables de extorsionar a un comerciante en la Alcaldía Venustiano Carranza, a quien habrían despojado de más de 56 mil pesos en efectivo a cambio de permitirle trabajar en su establecimiento.

"La acción policial se llevó a cabo cuando los uniformados realizaban recorridos y vigilancias fijas y móviles, como parte de las acciones para prevenir y combatir delitos de alto impacto en la zona norte de la Ciudad de México", explicó la Secretaría.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación y gracias a la oportuna atención a una denuncia ciudadana, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Josué "N", Johan "N" y Milton "N", probables responsables del delito de #Extorsión a un comerciante, y recuperaron dinero en… pic.twitter.com/vN6lHX7w4d — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) January 10, 2026

Los oficiales, añade la institución, fueron alertados por un hombre en las calles Aluminio y Sorpresa, en la colonia Felipe Ángeles. La SSC informó que, de acuerdo con trabajos de investigación e inteligencia, los detenidos presuntamente formarían parte de un grupo delictivo vinculado con delitos de homicidio, extorsión, cobro de piso, tráfico de armas y venta de drogas en diversas alcaldías de la Ciudad de México.

Además, a finales de diciembre, policías capitalinos detuvieron a José Luis Bravo Esquivel, alias “El Diez”, por el delito de asociación delictuosa, durante un operativo realizado en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México.

La acción se llevó a cabo en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), en cumplimiento de una orden de aprehensión vigente.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido es identificado como integrante de La Unión Tepito que opera en la capital del país y que se encuentra relacionado con actividades de narcomenudeo, extorsión, robo y homicidio.