Trump elige a Marco Rubio y Tony Blair como miembros del "consejo de paz" para Gaza

Cada miembro del Comité Ejecutivo supervisará una cartera definida que es fundamental para la estabilización y el éxito a largo plazo del enclave palestino.

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).- La Casa Blanca informó este viernes que el Secretario de Estado, Marco Rubio, y el exprimer ministro de Inglaterra, Tony Blair, fueron designados por Donald Trump como miembros fundadores del "consejo de paz" para la Franja de Gaza.

"La Junta de Paz desempeñará un papel esencial en el cumplimiento de los 20 puntos del plan presidencial, proporcionando supervisión estratégica, movilizando recursos internacionales y garantizando la rendición de cuentas a medida que Gaza transita del conflicto a la paz y al desarrollo", reza un comunicado de la Presidencia estadounidense.

De acuerdo con lo expresado por la Administración del Presidente Donald Trump, la Junta de Paz estará compuesta por una serie de liderazgos diplomáticos, expertos en desarrollo e infraestructura y estrategas en materia económica cuya misión será consolidar la estabilización de Gaza tras el fin de las hostilidades y la desmilitarización del enclave palestino.

Siete tecnócratas dirigirán la Junta Ejecutiva

El republicano también incluyó a su enviado especial Steve Witkoff; a su yerno Jared Kushner; al presidente del Banco Mundial, Ajay Banga; y a su asesor Roberto Gabriel, entre los integrantes del "consejo ejecutivo fundador" de siete miembros.

"Cada miembro del Comité Ejecutivo supervisará una cartera definida que es fundamental para la estabilización y el éxito a largo plazo de Gaza, incluyendo, entre otras cosas, la creación de capacidad de gobernanza, las relaciones regionales, la reconstrucción, la atracción de inversiones, la financiación a gran escala y la movilización de capital", subrayó la Presidencia en un comunicado.

En apoyo de esta comisión ejecutiva, el republicano designó a Aryeh Lightstone y Josh Gruenbaum como asesores principales de la Junta de Paz y estarán encargados de liderar la estrategia y las operaciones diarias así como traducir el mandato de la Junta y las prioridades diplomáticas en una ejecución disciplinada.

Avanza estabilización de Gaza

Por otro lado, el gobierno de Trump confirmó el nombramiento del Mayor General Jasper Jeffers como comandante de la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF). Sus funciones serán las de encabezar operaciones de seguridad y poyará la desmilitarización integral y permitirá la entrega segura de ayuda humanitaria y materiales de reconstrucción.