Trump compra bonos millonarios de Netflix y Warner Bros. tras su acuerdo de fusión

A la par, Paramount presentó una oferta hostil de 108 mil 400 millones de dólares, a cambio de estudios de cine y televisión, y de contenidos como Harry Potter o Game of Thrones.

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compró bonos corporativos de Netflix y Warner Bros. Discovery (WBD) valorados en un millón de dólares cada uno, semanas después de que la empresa de entretenimiento y plataforma de streaming estadounidense y el conglomerado multinacional de medios de comunicación y entretenimiento con sede en Nueva York anunciaran un acuerdo de fusión.

De acuerdo con las declaraciones financieras publicadas el jueves y el viernes por la Casa Blanca, Trump compró cerca de 100 millones de dólares en bonos municipales y corporativos desde mediados de noviembre hasta fines de diciembre, entre ellos, hasta dos millones de dólares en Netflix y Warner Bros. Discovery.

Entre las compas del Presidente estadounidense destacan bonos municipales de ciudades, distritos escolares locales, empresas de servicios públicos y hospitales. No obstante, Trump también adquirió bonos de empresas como Boeing, Occidental Petroleum y General Motors.

Today, Netflix announced our acquisition of Warner Bros. Together, we’ll define the next century of storytelling, creating an extraordinary entertainment offering for audiences everywhere. https://t.co/rXPFMNIs1A pic.twitter.com/0pdsMUEob8 — Netflix (@netflix) December 5, 2025

La Casa Blanca reveló en el mismo documento que el mandatario sumó cerca de 200 transacciones entre el pasado 14 de noviembre y el 19 de diciembre. Trump incluso adquirió bonos de Discovery Communications LLC, subsidiaria de WBD, el mismo día que efectuó la compra relacionada el "gigante" del entretenimiento.

Trump tendrá voz y voto en la oferta de Netflix

En diciembre de 2025, Netflix presentó una oferta para la adquisición de Warner Bros. por un monto de 82 mil 700 millones de dólares con una combinación de efectivo, acciones y deuda, cuyo trato se estableció con un pago de 27.75 dólares por acción para concretar la operación, mismo que incluye 23.25 dólares por acción de WBD en efectivo y 4.50 dólares en acciones de Netflix, así como una participación en la unidad Discovery Global pendiente de separación de la empresa.

En el mismo mes, Trump afirmó que tendrá voz y voto en cuanto a la oferta de Netflix, la cual se enfrenta una oferta rival de Paramount Skydance, por lo que las declaraciones financieras de la Casa Blanca generan interrogantes sobre conflictos de intereses del Presidente de Estados Unidos, ya que su participaciones en estos sectores se benefician de sus políticas.

Por su parte, Paramount interpuso una demanda contra Warner Bros. para forzar a Warner Bros. a transparentar los detalles sobre la oferta de 82 mil 700 millones de dólares presentada por Netflix, así como para revelar cómo está valorando a su unidad Discovery Global dentro del acuerdo con Netflix, que incluye la cantidad de deuda que WBD descargará a Discovery Global.

La oferta hostil de Paramount fue por un monto de 108 mil 400 millones de dólares, a cambio de sus estudios de cine y televisión, además de contenidos de HBO como Harry Potter o Game of Thrones.