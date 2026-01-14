Netflix considera presentar una oferta en efectivo en su totalidad por Warner Bros.

Redacción/SinEmbargo

14/01/2026 - 3:22 am

Netflix presentó una oferta inicial de 82 mil 700 millones de dólares para la adquisición de Warner Bros.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Globos de Oro 2026: Aquí la lista de ganadores de los premios a lo mejor de cine y TV

¿Qué ver en MUBI? Te contamos cuáles son los nuevos estrenos de la plataforma

Netflix comprará Warner Bros Discovery., dueña de HBO, por 82,700 millones de dólares

Recientemente, Paramount interpuso una demanda contra WBD para forzar a la compañía a transparentar los detalles sobre la oferta de 82 mil 700 millones de dólares presentada por otra plataforma de streaming.

Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).- Netflix, la empresa de entretenimiento y plataforma de streaming estadounidense, está considerando presentar una oferta en efectivo en su totalidad para adquirir los derechos de compra de Warner Bros. Discovery (WBD), según informó el martes el diario The Wall Street Journal.

De acuerdo con el periódico estadounidense enfocado en economía y negocios, el cambio estaría pensado para acelerar la oferta de Netflix, presentada en diciembre de 2025, por un monto de 82 mil 700 millones de dólares con una combinación de efectivo, acciones y deuda.

El trato se estableció con un pago de 27.75 dólares por acción para concretar la operación, mismo que incluye 23.25 dólares por acción de WBD en efectivo y 4.50 dólares en acciones de Netflix, así como una participación en la unidad Discovery Global pendiente de separación de la empresa.

Asimismo, antes de finalizar el proceso, Warner Bros. completó la separación prevista de sus canales de cable, entre ellos CNN, TBS y TNT, con el fin de cumplir con los lineamientos regulatorios de competencia y antimonopolio.

El acuerdo generó una reacción de Paramount Skydance, cuya empresa estadounidense de producción y distribución de cine lanzó una oferta hostil el 8 de diciembre por un monto de 108 mil 400 millones de dólares, a cambio de sus estudios de cine y televisión, además de contenidos de HBO como "Harry Potter" o "Game of Thrones".

En este sentido, Paramount interpuso una demanda contra Warner Bros. para forzar a la compañía a transparentar los detalles sobre la oferta de 82 mil 700 millones de dólares presentada por Netflix, así como para revelar cómo está valorando a su unidad Discovery Global dentro del acuerdo con Netflix, que incluye la cantidad de deuda que WBD descargará a Discovery Global.

En esa relación de ideas, el "gigante" del entretenimiento dirigido por David Ellison pretende nombrar nuevos miembros al consejo de administración de WBD para hacer descarrilar dicha operación, según Bloomberg

Por su parte, el semanario estadounidense Variety destacó que los detalles antes mencionados son de suma importancia para evaluar el valor total para los accionistas del acuerdo de Netflix frente a la oferta de Paramount.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

4 días sin luz, 6 sin agua y contando

"Al tiempo, la condición de Vientos de Santa Ana no ha concluido, por lo que, con cualquier...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Inconstitucionalidad de la sobrerrepresentación

"La configuración actual del Congreso representa una sobrerrepresentación anticonstitucional que pone en riesgo el sistema de controles...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Altruismo sin reglas: el riesgo del cuidado animal

"La paradoja de los espacios dedicados al cuidado de los animales sin hogar: nacen del impulso de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

El exhorto de la UNAM por la necesaria cohesión nacional

"Quizás ahora lo que no se logre desde el poder, desde el Estado, si es que continúa...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe
Por Mario Campa

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe

El currículum amoroso
Por Óscar de la Borbolla

El currículum amoroso

Extorsiones trumpianas
Por Ana Lilia Pérez

Extorsiones trumpianas

Contra la censura
Por Álvaro Delgado Gómez

Contra la censura

Qué debilita a la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Qué debilita a la Presidenta. Notas.

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump
Por Jorge Zepeda Patterson

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump

Anonimato
Por Muna D. Buchahin

Anonimato

¿Qué es María Corina?
Por Daniela Barragán

¿Qué es María Corina?

La derecha mexicana es trumpista
Por Héctor Alejandro Quintanar

La derecha mexicana es trumpista

Los buitres del imperio merodean sobre México
Por Pedro Mellado Rodríguez

Los buitres del imperio merodean sobre México

+ Sección

Galileo

Científicos de la UNAM descubren nueva especie de árbol productor de ámbar en Chiapas

Los investigadores encontraron pistas que sugieren que la lactancia materna puede tener efectos positivos duraderos en la salud mental de las mujeres.

La lactancia materna protege la salud mental de madres hasta 10 años después: estudio

La diferencia entre el "burnout" y el estrés es que este último no es un trastorno en sí mismo,

El "burnout" no es igual que el estrés; "es más problemático", explica una psicóloga

La creatina es uno de los suplementos deportivos más estudiados y utilizados en el mundo del fitness y el rendimiento atlético.

¿Consumes creatina como suplemento para ejercitarte? Mitos y verdades que debes saber

Los líderes de siete países europeos defendieron que el futuro de Groenlandia sólo puede decidirlo su población y que la seguridad del Ártico debe garantizarse.

Científicos de EU exigen a Trump soltar Groenlandia, clave frente al cambio climático

Una presunta tumba prehispánica fue hallada por albañiles en San Pedro Jaltepetongo, Oaxaca. El INAH envió a un experto para autentificar el descubrimiento.

FOTOS ¬ Albañiles hallan presunta tumba mixteca en Oaxaca; el INAH la autentificará

Dormir más el fin de semana para recuperar el sueño perdido durante la semana puede ser bueno para la salud mental de los adolescentes, según una investigación.

¿Por qué adolescentes necesitan dormir más el fin de semana? Un estudio lo explica

Un estudio indica que los patrones de sueño, en particular la estabilidad de los ritmos circadianos, pueden influir en el riesgo de desarrollar demencia.

Estudio revela que dormir mal puede provocar demencia en personas de la tercera edad

Tras las celebraciones navideñas, las infecciones respiratorias vuelven a ganar protagonismo. Los expertos recomiendan buenos hábitos para sanar más rápido.

Caldos, tecitos, reposo, agua... cómo los remedios caseros funcionan contra la gripe

El orgasmo femenino puede provocar distintos fenómenos.

El orgasmo femenino puede provocar risa, llanto o dolor de pies, según un estudio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Fuerzas Armadas capturan a Uber "N" y tres más del CJNG en Jalisco y Nayarit.
1

Autoridades detienen a operador financiero de "El Mencho" y tres integrantes del CJNG

Organizaciones ligadas al empresario Claudio X. González recolectaron las más de 130 mil firmas necesarias para presentar al Congreso su propia propuesta de Reforma Electoral
2

Claudio X., Lorenzo Córdova y la Marea Rosa quieren pluris y más dinero para partidos

WSJ dijo que el gobierno de Trump exige al de México “posibles arrestos de políticos del partido de Sheinbaum, que [EU] cree que tienen vínculos con cárteles”.
3

El gobierno de EU presiona a México para que arreste a políticos de Morena, dice WSJ

Trump le hizo una seña obscena a trabajadores.
4

VIDEO ¬ Trump le muestra dedo medio a obrero de Ford, gesto inédito en un Presidente

Miles de personas han denunciado llamadas que exigen trámites urgentes para hacer la supuesta vinculación de las líneas telefónicas.
5

¿Te llamaron para que vincules tu línea telefónica? Puede ser fraude, alerta la CRT

6

Científicos de la UNAM descubren nueva especie de árbol productor de ámbar en Chiapas

Adela Navarro: "La CFE está negada a la inversión, a la innovación, a la reingeniería, a la producción de otras energías...".
7

4 días sin luz, 6 sin agua y contando

Magistrada ampara a Tomás Yarrington contra formal prisión por delito contra la salud.
8

Tomás Yarrington obtiene amparo contra formal prisión por delitos contra la salud

Reforma electoral: los errores que no deben repetirse
9

RADICALES ¬ La Reforma Electoral debe poner fin a 30 años de las reglas del PRIAN

Ricardo Salinas Pliego presentó una denuncia ante la CIDH contra el Estado mexicano, al que acusa de ejercer "persecución política" en su contra desde 2023.
10

Salinas Pliego acusa “persecución política”; acude ante la CIDH, como había anunciado

Contra la censura
11

Contra la censura

Netflix presentó una oferta inicial de 82 mil 700 millones de dólares para la adquisición de Warner Bros.
12

Netflix considera presentar una oferta en efectivo en su totalidad por Warner Bros.

VIDEOS ¬ ICE y Migra atacan ciudadanos: Minneapolis vive algo parecido a guerra civil.
13

VIDEOS ¬ ICE y Migra atacan ciudadanos: Minneapolis vive algo parecido a guerra civil

Los principales banqueros centrales internacionales expresaron su apoyo a la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos (EU) y a su presidente, Jerome Powell.
14

"Es un colega respetado": Banqueros centrales del mundo se solidarizan con Powell

El rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), José Alberto Abud Flores, fue destituido
15

El Rector de la Universidad de Campeche es destituido tras ser detenido con drogas

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Organizaciones ligadas al empresario Claudio X. González recolectaron las más de 130 mil firmas necesarias para presentar al Congreso su propia propuesta de Reforma Electoral
1

Claudio X., Lorenzo Córdova y la Marea Rosa quieren pluris y más dinero para partidos

Explosión en la autopista México-Querétaro.
2

Pipa de gas LP explota en la Autopista México-Querétaro; no hay personas lesionadas

EU anuncia 23.4 mdd para Sistema de Justicia Laboral en México, compromiso del T-MEC.
3

Embajada: EU da apoyo de 25 mdd a justicia laboral en México, en el marco del T-MEC

El frente frío 28 traerá temperaturas bajas para el resto de la semana-
4

Frentes fríos 27 y 28 provocarán temperaturas de hasta -15 grados en el país: SMN

Reforma electoral: los errores que no deben repetirse
5

RADICALES ¬ La Reforma Electoral debe poner fin a 30 años de las reglas del PRIAN

Las Naciones Unidas reclamó este martes a Estados Unidos que abra una “investigación independiente” en torno a la muerte de Renee Nicole Good en la ciudad de Minneapolis a manos de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), un incidente que derivó en acusaciones por parte de las autoridades locales contra el organismo y contra la Casa Blanca, que defendió la actuación de estos elementos.
6

La ONU pide a EU una "investigación independiente" sobre la muerte de Nicole Good

Donald Trump dijo que negociará con Groenlandia "por las buenas" o "por las malas" para hacerse de este extenso territorio.
7

EU y su negra historia en Groenlandia: en 1953 expulsó nativos y puso su base militar

Fuerzas Armadas capturan a Uber "N" y tres más del CJNG en Jalisco y Nayarit.
8

Autoridades detienen a operador financiero de "El Mencho" y tres integrantes del CJNG

Trump dijo que ahora es el más grande fan de Venezuela.
9

Trump se dice "el mayor fan de Venezuela" tras recibir millones de barriles de crudo

El rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), José Alberto Abud Flores, fue destituido
10

El Rector de la Universidad de Campeche es destituido tras ser detenido con drogas

Sergio Iván "N", conocido como "El M24" o "El Monstruo", fue capturado en el Edomex; era colaborador de "El Lunares" en la Unión Tepito.
11

La SSC-CdMx detiene a Sergio Iván "N", presunto líder de célula de la Unión Tepito

Trump le hizo una seña obscena a trabajadores.
12

VIDEO ¬ Trump le muestra dedo medio a obrero de Ford, gesto inédito en un Presidente