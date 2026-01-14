Netflix considera presentar una oferta en efectivo en su totalidad por Warner Bros.

Recientemente, Paramount interpuso una demanda contra WBD para forzar a la compañía a transparentar los detalles sobre la oferta de 82 mil 700 millones de dólares presentada por otra plataforma de streaming.

Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).- Netflix, la empresa de entretenimiento y plataforma de streaming estadounidense, está considerando presentar una oferta en efectivo en su totalidad para adquirir los derechos de compra de Warner Bros. Discovery (WBD), según informó el martes el diario The Wall Street Journal.

De acuerdo con el periódico estadounidense enfocado en economía y negocios, el cambio estaría pensado para acelerar la oferta de Netflix, presentada en diciembre de 2025, por un monto de 82 mil 700 millones de dólares con una combinación de efectivo, acciones y deuda.

El trato se estableció con un pago de 27.75 dólares por acción para concretar la operación, mismo que incluye 23.25 dólares por acción de WBD en efectivo y 4.50 dólares en acciones de Netflix, así como una participación en la unidad Discovery Global pendiente de separación de la empresa.

Asimismo, antes de finalizar el proceso, Warner Bros. completó la separación prevista de sus canales de cable, entre ellos CNN, TBS y TNT, con el fin de cumplir con los lineamientos regulatorios de competencia y antimonopolio.

El acuerdo generó una reacción de Paramount Skydance, cuya empresa estadounidense de producción y distribución de cine lanzó una oferta hostil el 8 de diciembre por un monto de 108 mil 400 millones de dólares, a cambio de sus estudios de cine y televisión, además de contenidos de HBO como "Harry Potter" o "Game of Thrones".

En este sentido, Paramount interpuso una demanda contra Warner Bros. para forzar a la compañía a transparentar los detalles sobre la oferta de 82 mil 700 millones de dólares presentada por Netflix, así como para revelar cómo está valorando a su unidad Discovery Global dentro del acuerdo con Netflix, que incluye la cantidad de deuda que WBD descargará a Discovery Global.

En esa relación de ideas, el "gigante" del entretenimiento dirigido por David Ellison pretende nombrar nuevos miembros al consejo de administración de WBD para hacer descarrilar dicha operación, según Bloomberg

Por su parte, el semanario estadounidense Variety destacó que los detalles antes mencionados son de suma importancia para evaluar el valor total para los accionistas del acuerdo de Netflix frente a la oferta de Paramount.