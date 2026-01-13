Paramount presenta demanda contra Warner Bros.; exige transparentar oferta de Netflix

Europa Press

12/01/2026 - 8:14 pm

Paramount demanda a Warner Bros. tras rechazar su oferta de compra

Luego de que su oferta de compra fuera rechazada, la empresa Paramount decidió presentar una demanda contra Warner Bros., con el objetivo de que proporcione información sobre la propuesta de adquisición que realizó Netflix.

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) - Paramount Skydance (PSKY) presentó hoy una demanda contra Warner Bros. Discovery (WBD) para forzar a la compañía a transparentar los detalles sobre la compra de 82 mil 700 millones de dólares presentada por Netflix.

"Esta mañana hemos presentado una demanda ante el Tribunal de Equidad de Delaware para pedir que simplemente ordene a WBD proporcionar esta información, de modo que los accionistas de WBD puedan tomar una decisión informada", explicó PSKY en un comunicado.

Asimismo, según Bloomberg, el "gigante" del entretenimiento dirigido por David Ellison pretende nombrar nuevos miembros al consejo de administración de WBD para hacer descarrilar dicha operación.

El pasado miércoles, la dirección de WBD decidió rechazar "por unanimidad" la oferta de PSKY, modificada el pasado 22 de diciembre para incluir una garantía personal irrevocable de Larry Eliison, cofundador de Oracle y padre de David Ellison.

El presidente del consejo de WBD y dueño de HBO Max, Samuel di Piazza, afirmó que la propuesta de Paramount seguía ofreciendo "un valor insuficiente".

Paramount demanda a Warner Bros. tras rechazar su oferta de compra
Edificio de Netflix en Hollywood, condado de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Foto: Xinhua

En concreto, Di Piazza destacó el "monto extraordinario" en cláusulas de financiación de deuda que generaba riesgos para el cierre de la transacción y que reducían la protección de los accionistas de WBD de no completarse la adquisición.

Por el contrario, la junta de WBD sostuvo que el acuerdo vinculante con Netflix, anunciado el 5 de diciembre, ofrecía un valor superior y mayores niveles de certidumbre, sin los riesgos y costes que la oferta de Paramount impondría a los accionistas.

El plan de Paramount sobre la totalidad de WBD alcanza un valor de más de 108 mil 400 millones de dólares frente a los 82 mil 700 millones de dólares de la oferta de la plataforma de streaming, aunque esta únicamente se dirige a los estudios de cine y televisión, además de HBO Max y HBO.

Pese a haberse rechazado su oferta inicial, David Ellison presentó el 22 de diciembre una contrapropuesta que, si bien mantenía el importe original de la operación, incorporaba una garantía personal irrevocable de 40 mil 400 millones de dólares por parte de su padre.

Aun así, WBD determinó que la propuesta revisada "seguía siendo inadecuada" tanto por la cuantía como por la incertidumbre provocada. En consecuencia, el consejo de administración reiteró su recomendación de no vender los títulos a PSKY y acudir a la fusión con Netflix.

Europa Press

Europa Press

