¡Abrígate bien! Activan Alerta Naranja y Amarilla en la CdMx por bajas temperaturas

Autoridades capitalinas recomendaron a la población tomar medidas para evitar daños a su salud por el frío extremo.

Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México (CdMx) activó la Alerta Naranja y Amarilla en cinco alcaldías de la capital debido a que se pronostican temperaturas extremadamente bajas en la madrugada y la mañana del martes 20 de enero.

En una nota informativa, la dependencia advirtió que durante las primeras horas del día se espera que el termómetro marque una temperatura de entre cero y 10 grados centígrados en demarcaciones del sur y el poniente de la capital.

Por lo anterior, autoridades capitalinas hicieron un llamado a la ciudadanía para que tome las medidas necesarias con el fin de prevenir daños a su salud provocados por el frío extremo, como enfermedades respiratorias.

¿En qué horario aplicará la Alerta?

Ante el pronóstico de temperaturas extremadamente bajas para el 20 de enero, autoridades de Protección Civil de la CdMx activaron las Alerta Naranja y Amarilla en cinco de las 16 alcaldías de la capital:

La Alerta Naranja se activó en la Alcaldía Tlalpan. En esta demarcación se sentirá el frío más intenso, ya que se pronostica una temperatura de entre uno y tres grados centígrados entre las 01:00 horas y las 08:00 horas del martes.

La Alerta Amarilla se activó en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta. Se prevé que en dichas demarcaciones la temperatura será de entre cuatro y seis grados centígrados, entre las 01:00 horas a las 08:00 horas del martes.

⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del martes 20/01/2026 en la demarcación: @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/Wz5skzdHYV — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 19, 2026

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del martes 20/01/2026 en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC y @AlcMilpaAlta.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/os5oPB27zR — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 19, 2026

Recomendaciones para protegerse del frío extremo

La SGIRPC de la CdMx hizo un llamado a las capitalinas y los capitalinos a que sigan las siguientes recomendaciones para protegerse del frío extremo y prevenir daños a su salud por las bajas temperaturas: