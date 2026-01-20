La cifra de muertos por el descarrilamiento de trenes se eleva a 41 en Adamuz, España

El número de fallecidos en el descarrilamiento de trenes ocurrido en Adamuz, en España, asciende a 41 personas tras hallarse un nuevo cuerpo.

Según el reporte oficial, 39 personas que resultaron lesionadas en el accidente permanecen hospitalizadas: 35 adultos y cuatro niños.

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS).- El número de fallecidos en el descarrilamiento de trenes ocurrido en el término municipal cordobés de Adamuz, en España, registrado en la tarde del domingo, asciende a 41 personas a las 08:50 horas de este martes (hora local), tras hallarse un nuevo cuerpo en el tren Iryo que descarriló, según confirmaron a Europa Press fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

De acuerdo con el último balance de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), 39 personas afectadas en el siniestro permanecen ingresadas en hospitales andaluces, 35 adultos y cuatro niños, mientras 83 de los 122 asistidos en el accidente ya han sido dados de alta.

En UCI permanecen 13 pacientes, todos adultos al haber pasado el menor que estaba desde ayer en la unidad de cuidados críticos: cinco en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, tres en Quirón Salud, dos en Cruz Roja y tres en el hospital San Juan de Dios.

En planta están 26 heridos: ocho en el Reina Sofía (entre ellos los cuatro menores), dos en Cruz Roja, seis en Quirón Salud, cinco en San Juan de Dios y uno más en el Hospital Infanta Elena de Huelva, derivado desde el Reina Sofía.

En la última reunión de coordinación de anoche mantenida en el Puesto de Mando Avanzado, se señaló que el operativo de información y acompañamiento a familiares que atiende Cruz Roja, servicios sanitarios y psicólogos del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (Giped) del Colegio de Psicológos, atendió el lunes a 116 familiares en el Centro Cívico Poniente Sur, ubicado junto a la Plaza de Toros de Córdoba.

Las familias pernoctaron esta noche en establecimientos hoteleros, y durante este martes seguirá su acompañamiento y atención.

El número de fallecidos en el descarrilamiento de trenes ocurrido en Adamuz, en España, asciende a 41 personas tras hallarse un nuevo cuerpo.
El descarrilamiento de trenes en Adamuz, España, suma un saldo de 41 personas muertas. Foto: Joaquín Corchero, Europa Press

Apuntalar los últimos vagones del Iryo

Durante la noche y la madrugada, los trabajos se centraron en acondicionar las zonas del Alvia y del Iryo, y en apuntalar los últimos vagones de este último. La maquinaria pesada ha realizado labores de compactaciones del terreno y dos grúas más se han incorporado al trabajo. Continúa también el trabajo en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), desplegado junto al Edificio Técnico de Adif en Adamuz, donde en la próxima hora está prevista una nueva reunión de coordinación entre operativos.

La Junta mantiene habilitado el teléfono de información sobre hospitalizados para los residentes de fuera de Andalucía, el 953001149, y el 061 ha estado disponible para las personas que se encuentren en la comunidad autónoma y necesiten este tipo de información. La Junta de Andalucía mantiene activado el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía que se elevó a fase de emergencia, situación operativa 1, a las 21:50 horas del domingo 18 de enero.

El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, indicó que los trabajos para la recuperación e identificación de las víctimas del accidente de tren de Adamuz (Córdoba) prosiguieron a lo largo de toda la noche, mientras que el operativo desplegado estuvo en activo en la zona "hasta que se recobre la normalidad".

