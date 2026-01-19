FOTOS y VIDEOS exhiben escenas de la tragedia con trenes de alta velocidad en España

Redacción/SinEmbargo

18/01/2026 - 8:20 pm

Un tren en el que viajaban alrededor de 300 pasajeros descarriló este domingo en Córdoba, España. El percance ha dejado hasta el momento 21 personas fallecidas.

Imágenes en redes sociales y medios de comunicación muestran la magnitud del accidente ferroviario ocurrido en España, donde dos trenes de alta velocidad chocaron.

Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).- Un tren en el que viajaban alrededor de 300 pasajeros descarriló este domingo en Córdoba, España, y fue embestido por un segundo vehículo debido la invasión de la vía contigua por la que se trasladaba este. El percance ha dejado hasta el momento 21 personas fallecidas y unos 70 heridos. 

El ferrocarril cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha cuando se precipitó fuera del trazo férreo en los desvíos de entrada a la vía uno de la estación de Adamuz (Córdoba), lo que provocó que el vehículo invadiera la vía contigua.

Imágenes y videos del accidente compartidos por usuarios han comenzado a circular en las redes sociales. En estos, puede verse el siniestro desde el exterior, con vagones del tren ladeados sobre la vía y secciones de estos dañadas y en mal estado.

Fotos y videos del descarrilamiento de un tren en Adamuz, España
Daños en el tren que descarriló en Adamuz, España, que dejó más de 20 muertos. Foto: Especial

También puede observarse a pasajeros descendiendo del vehículo a través de las ventanas mientras son asistidos por personal de emergencias y otros usuarios. De igual manera se han compartido escenas desde el interior de las unidades en la que se ve a las y los usuarios atendiendo indicaciones del personal de seguridad.

Los testimonios

"Vamos en el Iryo de Córdoba a Madrid, y a unos 10 minutos de salir el tren ha empezado a temblar muchísimo, y ha descarrilado del coche seis para atrás. Se ha ido la luz. Nosotros estamos en el vagón cinco", comentó una usuaria en su cuenta de X.

Otro internauta publicó en X momentos desde el interior de uno de los vagones que aparentemente no resultaron con afectaciones serias. "Estamos volviendo de Córdoba en IryoEU y ha descarrilado el tren. Los de nuestro vagón estamos bien, los del resto de vagones no lo sabemos. Hay humo y están pidiendo un médico", compartió en su cuenta de X.

Fotos y videos del descarrilamiento de un tren en Adamuz, España
Daños en el tren que descarriló en Adamuz, España, que dejó más de 20 muertos. Foto: Especial

"Ha descarrilado un tren que salía de Málaga hacia Madrid en Adamuz, Córdoba. Los vagones siete y ocho han volcado, y mi hermana que está ahí me confirma que hay fallecimientos", indicó uno más en la misma red social.

Personal civil y militar de emergencias se despliegan

Tantos los servicios de emergencia como la Unidad Militar de Emergencias (UME) han sido movilizados para ayudar en los trabajos de rescate.

En la zona del siniestro se han desplegado hasta el momento cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU); seis Unidades de Vigilancia Intensiva (UVIs) móviles del 061; dos UVIs de transporte de críticos; dos vehículos de apoyo logístico; tres ambulancias convencionales; cinco ambulancias de transporte programado y dos ambulancias de Cruz Roja.

Fotos y videos del descarrilamiento de un tren en Adamuz, España
Daños en el tren que descarriló en Adamuz, España, que dejó más de 20 muertos. Foto: Especial

El descarrilamiento de trenes en el término municipal cordobés de Adamuz ha provocado más de 70 heridos, según las cifras hasta las 23:30 horas de este domingo (hora local), con seis muy graves y cinco graves, mientras que los fallecidos serán más de 20, en "una noche muy complicada", donde las cifras pueden "empeorar", según adelantó el consejero deSanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en entrevista con medios de comunicación.

-Con información de Europa Press

