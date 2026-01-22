El David Aguilar presenta junto a Jay de la Cueva "Lumbre", una canción para sentir

Nancy Chávez

22/01/2026 - 7:00 am

Lumbre es el nuevo sencillo de El David Aguilar

En "Lunbre", El David Aguilar realiza una plegaría de amor con una letra profunda y una melodía lenta.

Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).- El David Aguilar, artista nominado al Grammy, lanzó "Lumbre", sencillo en el que colabora con Jay de la Cueva, y que resulta también el tercer adelanto de su nuevo disco que saldrá este año.

El cantautor mexicano que ha colaborado con Mon Laferte, Daniel, Me Estás Matando, Caloncho y Natalia Lafourcade, por mencionar algunos; envuelve a los escuchas en la melancolía con "Lumbre" que se convierte en una oración de amor.

Un homenaje a las baladas

Aguilar compartió en entrevista a SinEmbargo que se siente muy contento con "Lumbre", ya que es una canción lenta, una balada y ese es el tipo de música que le gusta mucho.

"Es mi manera de rendir homenaje a esa tradición que tanto me ha gustado de las canciones compuestas por los boleristas, por los proyectos de tantos compositores y compositoras que hicieron canciones así, que yo admiro", dijo.

La canción destaca por su letra profunda que conecta con el público, en la que se busca esa pasión que se convierte en lumbre e incendia con las emociones.

"Viene desde ahí, desde la inquietud natural, el texto viene de la necesidad de sentir la pasión humana y la canción lo que clama es por ello, por la pasión humana de sentir un algo que nos queme, algo que nos incendie, que nos haga sentir más allá de lo que podamos llegar a sentir en una vida automatizada, cotidiana, de nuestra actualidad que a veces es muy bella, podemos encontrar muchas emociones o vida en sí misma, en una vida estable, no estoy diciendo que no, sólo que creo que de pronto hace falta sentir la lumbre así", agregó David.

¿Cómo se da la colaboración con Jay de la Cueva?

El David Aguilar y Jay de la Cueva forman parte de The Guapos -junto a Adán Jodorowsky y Leiva- por lo que tienen una buena relación y se han hecho amigos, como comento Aguilar.

"Ahora con esta canción fue muy orgánico porque a él le gustó desde que la conoció, que ni siquiera estaba terminada. Yo vi como cómo la hizo suya y cómo se la aprendió en un teclado; como que su actitud me estaba diciendo, o eso sentí yo, que la canción lo podía habitar a él. En ese mismo tiempo pasaron cosas en la vida de Jay que, yo desde mi distancia porque pues ya sabes que estamos cada quien en su rollo, entendí que la canción podía ser como una casa para él de lo que estaba sintiendo entonces se lo propuse porque le había gustado mucho el tema", compartió El David.

La colaboración se dio de manera muy natural, cuando Jay fue a grabarla para el disco "ya la había hecho él suya".

Una canción para sentir

¿Hasta dónde llegará "Lumbre"?

"Yo lo que quiero es que la escuchen las personas, que la alcancen a descubrir ahorita en medio de tantas opciones, tantas ofertas. Yo agradezco que por lo menos hay un entorno para mis canciones, digamos, de alguien que ya está ahí y esta comunidad que vamos creando de a poco, pues que la escuchen y que la sientan, que llegue a donde tenga que llegar", acotó el cantautor.

Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.

