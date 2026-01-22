Marina revela que 4 elementos han sido detenidos y dados de baja por huachicol fiscal

A la fecha, cuatro elementos de la Secretaría de Marina han sido detenidos por el caso de huachicol fiscal, reveló el titular de la dependencia.

Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).- El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar), informó que, a la fecha, cuatro elementos de la dependencia han sido detenidos por acusaciones de huachicol fiscal, mismos que ya han sido dados de baja, debido a que no pueden cumplir con sus funciones.

Durante la conferencia matutina que encabezó hoy la Presidenta Claudia Sheinbaum, el Secretario de Marina fue cuestionado sobre el tema, ante lo cual respondió que los elementos detenidos fueron cesados de sus funciones, tal como lo marca la legislación, además de que enfrentan un proceso legal.