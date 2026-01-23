VIDEO ¬ Alcalde de Catemaco presume visita al Bernabéu a 20 día de asumir el cargo

El Edil defendió su estancia en Madrid al señalar que busca fortalecer la oferta turística de su municipio.

Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).- Manuel Eduardo Toscano, Presidente Municipal de Catemaco, Veracruz, enfrenta una ola de críticas tras asistir a un partido en el Estadio Santiago Bernabéu durante una gira oficial por Madrid, España, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026.

El Alcalde, quien lleva menos de un mes en el cargo y fue postulado por Movimiento Ciudadano, compartió en sus redes sociales un video del partido que se disputaba entre el Real Madrid y el AS Mónaco como parte de la Champions League.

“Hola, aquí estoy en el Santiago Bernabéu, Madrid, disfrutando de un futbol con Real Madrid y Mónaco”, se le escucha decir mientras sonríe a la cámara. En ese momento, Kylian Mbappé anotaba para el conjunto merengue, que terminó imponiéndose 6-1.

La publicación generó molestia entre ciudadanos y usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron el uso de recursos públicos y la pertinencia de asistir a un evento deportivo en medio de una agenda oficial.

Hasta el momento, la administración municipal no ha emitido un posicionamiento adicional sobre la polémica.

La gira oficial

La presencia de Toscano en Madrid coincide con la participación de la delegación veracruzana en la Fitur 2026, celebrada del 21 al 25 de enero, donde México funge como país socio y participan más de 160 naciones.

El objetivo del Gobierno de Veracruz, encabezado por la Gobernadora Rocío Nahle García, es promover los destinos turísticos del estado ante el mercado internacional, destacando su cultura, gastronomía, artesanías y rutas tradicionales.

Catemaco busca atraer inversión y visitantes, particularmente ante el crecimiento del turismo internacional vinculado a eventos como la tradicional Misa Negra que se celebra el primer viernes de marzo.

Toscano defendió su estancia en Madrid al señalar que realiza un “recorrido por sus lugares más importantes” para comprender la cultura española y fortalecer la oferta turística de su municipio.

Además, aseguró que sostuvo encuentros con alcaldes de ciudades como Punta Cana, Dolores Hidalgo y Tequisquiapan; con el Embajador de México en España; y con el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus.

“Con cada encuentro estamos construyendo acuerdos y redes que colocan a Catemaco en la agenda turística, con una visión clara: fortalecer nuestra economía local a través del turismo”, escribió en redes sociales.

De compositor reconocido a Alcalde polémico

Manuel Eduardo Toscano es ampliamente conocido por su trayectoria musical antes que por su carrera política. La Sociedad de Autores y Compositores de México lo reconoce como uno de los compositores más importantes de la música regional mexicana.

Ha escrito más de mil canciones, varias de ellas interpretadas por figuras como Vicente Fernández, Jenni Rivera y Los Tigres del Norte. Entre sus composiciones más populares destacan "Rata de Dos Patas", interpretada por Paquita la del Barrio; "Mátalas", de Alejandro Fernández; Señor Locutor y "Querida Socia".

Originario de Catemaco, desarrolló su carrera musical en la Ciudad de México, donde trabajó como vendedor ambulante antes de consolidarse como compositor.