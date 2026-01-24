Sin el apoyo del PT y PVEM no es posible la reforma electoral, afirma Ricardo Monreal

La Presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en la importancia de esta iniciativa pues refleja el interés de las y los ciudadanos en reducir los gastos en materia electoral.

Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).- El presidente de la Junta Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, dijo este viernes que sin el apoyo del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) habrá dificultades para aprobar la iniciativa de reforma electoral propuesta por la Presidenta Sheinbaum.

"Yo soy muy claro y he sido muy claro y a veces no gusta, pero sin la participación y el apoyo del Verde y el PT no hay posibilidades de reformas constitucionales", dijo el también coordinador de la bancada de Morena ante periodistas.

El legislador declaró esto aludiendo a la iniciativa de reforma en materia electoral que la Presidenta Claudia Sheinbaum presentó en semanas recientes y que debe ser aprobada a más tardar en la segunda semana de febrero.

Monreal alertó de la posibilidad de que no se presente la reforma electoral sin un acuerdo y entendimiento con las fuerzas aliadas de Morena. "Ojalá y el entendimiento entre los tres partidos: PT, Verde y Morena pueda llegar a un feliz término”, expresó.

Converso con medios de comunicación de la Cámara de Diputados. pic.twitter.com/6MwlYysgWd — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) January 23, 2026

¿Qué plantea la reforma electoral?

La propuesta del Poder Ejecutivo plantea una disminución de los costos de organización de las elecciones; la reducción de los diputados plurinominales; y la disminución del financiamiento público a los partidos políticos, de tal manera que dichos recursos se reasignen a otras áreas de importancia como los programas sociales.

Los últimos dos puntos son los que más controversia han generado en el interior de las fuerzas aliadas del partido en el Gobierno, pues tanto el PT como PVEM han manifestado discrepancias al respecto.

La Presidenta Sheinbaum detalló el pasado 7 de enero que hubo propuestas para eliminar los legisladores plurinominales y dejar únicamente los 300 diputados de mayoría relativa. No obstante, aclaró debe analizarse cómo garantizar la representación de las minorías en el Congreso, pues consideró que ese aspecto no puede quedar fuera de la discusión.

Apenas el 21 de enero pasado, la mandataria federal afirmó que el proyecto responde a una demanda ciudadana para reducir los costos del sistema electoral y revisar privilegios, y descartó sostener reuniones con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) o el Partido del Trabajo (PT) para definir si respaldan o no la iniciativa.