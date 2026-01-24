Sin el apoyo del PT y PVEM no es posible la reforma electoral, afirma Ricardo Monreal

Redacción/SinEmbargo

23/01/2026 - 7:15 pm

Ricardo Monreal Ávila dijo que sin el apoyo del Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México no hay posibilidades de reformas constitucionales.

Sheinbaum descarta reunión con PVEM y PT para definir respaldo a la Reforma Electoral

Ya hay borrador de la Reforma Electoral: CSP; Segob destaca "buen ánimo" de PT y PVEM

RADICALES ¬ La Reforma Electoral debe poner fin a 30 años de las reglas del PRIAN

La Presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en la importancia de esta iniciativa pues refleja el interés de las y los ciudadanos en reducir los gastos en materia electoral.

Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).- El presidente de la Junta Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, dijo este viernes que sin el apoyo del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) habrá dificultades para aprobar la iniciativa de reforma electoral propuesta por la Presidenta Sheinbaum.

"Yo soy muy claro y he sido muy claro y a veces no gusta, pero sin la participación y el apoyo del Verde y el PT no hay posibilidades de reformas constitucionales", dijo el también coordinador de la bancada de Morena ante periodistas.

El legislador declaró esto aludiendo a la iniciativa de reforma en materia electoral que la Presidenta Claudia Sheinbaum presentó en semanas recientes y que debe ser aprobada a más tardar en la segunda semana de febrero.

Monreal alertó de la posibilidad de que no se presente la reforma electoral sin un acuerdo y entendimiento con las fuerzas aliadas de Morena. "Ojalá y el entendimiento entre los tres partidos: PT, Verde y Morena pueda llegar a un feliz término”, expresó.

¿Qué plantea la reforma electoral?

La propuesta del Poder Ejecutivo plantea una disminución de los costos de organización de las elecciones; la reducción de los diputados plurinominales; y la disminución del financiamiento público a los partidos políticos, de tal manera que dichos recursos se reasignen a otras áreas de importancia como los programas sociales.

Los últimos dos puntos son los que más controversia han generado en el interior de las fuerzas aliadas del partido en el Gobierno, pues tanto el PT como PVEM han manifestado discrepancias al respecto.

La Presidenta Sheinbaum detalló el pasado 7 de enero que hubo propuestas para eliminar los legisladores plurinominales y dejar únicamente los 300 diputados de mayoría relativa. No obstante, aclaró debe analizarse cómo garantizar la representación de las minorías en el Congreso, pues consideró que ese aspecto no puede quedar fuera de la discusión.

Apenas el 21 de enero pasado, la mandataria federal afirmó que el proyecto responde a una demanda ciudadana para reducir los costos del sistema electoral y revisar privilegios, y descartó sostener reuniones con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) o el Partido del Trabajo (PT) para definir si respaldan o no la iniciativa.

Latinoamérica 21

Sin reglas, la regla del gendarme global

"Un resultado positivo de las acciones de Trump es que ahora comprendemos que el verdadero significado de...
Por Latinoamérica 21
Francisco Ortiz Pinchetti

Música que gira: el eterno regreso del vinilo

“Escuchar un vinilo no es solo oír música: es tocarla, verla, olerla; Es esperar el 'sssss' inicial...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Trump, ¿genio o loco?

"A más de diez meses de la elección intermedia, Trump ha decidido duplicar la apuesta y llevar...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Un nuevo realismo mundial y la disyuntiva mexicana

"Si México suscribe que democracia, derechos humanos y pluralidad son valores estructurales en el nuevo orden mundial,...
Por Leopoldo Maldonado
Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70
Por Pedro Mellado Rodríguez

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei

Retroceso y ¿avances?
Por Lorenzo Meyer

Retroceso y ¿avances?

Nuevo orden
Por Fabrizio Mejía Madrid

Nuevo orden

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil
Por Juan Carlos Monedero

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio
Por Mario Campa

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio

El arte de la conversación
Por Óscar de la Borbolla

El arte de la conversación

Ante el odio de Trump, la unidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Ante el odio de Trump, la unidad

Julio Iglesias y Juan Collado
Por Ana Lilia Pérez

Julio Iglesias y Juan Collado

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.

VIDEO: Tumba zapoteca hallada en Oaxaca se considera “el descubrimiento de la década"

La obesidad y la hipertensión son factores que podrían generar demencia.

Estudio revela que prevenir obesidad e hipertensión podría reducir riesgo de demencia

Un reciente estudio reveló que la falta de vitamina D incrementa el riesgo de hospitalización por enfermedades respiratorias como la bronquitis y la neumonía.

La falta de vitamina D eleva el riesgo de hospitalización por neumonía y bronquitis

El ejercicio se asocia sistemáticamente con una mejor salud, pero la evidencia del posible impacto de los diferentes tipos de actividad es menos concluyente.

Una investigación revela que no importa cuánto ejercicio se hace sino cómo se combina

Científicos del Trinity College de Dublín sugieren que bloquear la microglía podría prevenir el olvido de la infancia ("amnesia infantil") y mejorar la memoria.

Científicos revelan por qué las personas no recuerdan su infancia y cómo evitarlo

El mundo ha entrado a una era de "bancarrota hídrica" irreversible, advierte la ONU

Un ensayo clínico demostró que la administración de hierro intravenoso, añadida a la profilaxis oral habitual, redujo el riesgo de anemia en embarazadas.

Una dosis de hierro intravenoso en embarazo reduce anemia materna y beneficia a bebé

Cambiar un hábito parece sencillo sobre el papel, pero con el paso de los años se convierte en un reto cada vez mayor, según indica la Universidad de Arkansas.

Un estudio de Arkansas revela por qué es más difícil cambiar de hábitos con la edad

Tras las fiestas navideñas, los hospitales vuelven a llenarse de pacientes con gripe e infecciones respiratorias. Sin embargo, no todas requieren atención.

¿Tienes gripe? Estas 3 señales te ayudarán a reconocer cuándo debes acudir al doctor

Cada tercer lunes de enero surgen por todas partes la referencias al Blue Monday por considerarse el día mas triste del año, pero ¿de dónde surge esta concepto?

Blue Monday: ¿Es real? Aquí 5 estrategias científicas para gestionar tristeza

1

La larga telenovela (16 años) de los impuestos de Salinas Pliego vive hoy fecha fatal

Cientos de ciudadanos y negocios se han sumado a la huelga general contra el ICE y Trump
2

“¡BASTA!” Minnesota estalla en huelga contra Trump. Miles marchan, negocios cierran

Placas Baja California
3

Placas y refrendo en Baja California: costo y dónde tramitarlos en 2026

4

VIDEO: Tumba zapoteca hallada en Oaxaca se considera “el descubrimiento de la década"

César Alejandro "N", alias "El Bótox", presunto líder de "Los Blancos de Troya", fue detenido este jueves en Michoacán por el asesinato de Bernardo Bravo.
5

Plata, sangre y extorsión: Quién es "El Bótox" y por qué México y EU lo perseguían

Placas Pueblas
6

Canje de placas en Puebla 2026: cuánto cuesta y dónde se debe hacer el trámite

El Consejo Editorial de NYT acusó a Donald Trump de utilizar la Presidencia para ganar al menos 1 mil 400 millones de dólares con actos de corrupción.
7

Trump “se ha embolsado” 1.4 mil millones de dólares, acusa NYT. “Corrupto, descarado”

La Casa Blanca alteró digitalmente la imagen de una manifestante, opositora de Donald Trump, que interrumpió un servicio religioso en Minnesota.
8

La Casa Blanca altera FOTO para tratar de humillar a manifestante afrodescendiente

EU ataca otra embarcación en el Pacífico; mata a 2 y busca a un sobreviviente
9

VIDEO ¬ EU ataca otra embarcación en el Pacífico; mata a 2 y busca a un sobreviviente

Alcalde de Catemaco enfrenta críticas por asistir a partido del Real Madrid
10

VIDEO ¬ Alcalde de Catemaco presume visita al Bernabéu a 20 día de asumir el cargo

La FGJ-CdMx informó que desde el pasado 20 de enero imputó el delito de homicidio a dos empresas por la muerte de fotoperiodistas del Ace Ceremonia.
11

La FGJ-CdMx imputa a Ocesa y Lobo por la muerte de 2 fotógrafos en el Axe Ceremonia

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó una Alerta Amarilla por pronóstico de bajas temperaturas.
12

Tormenta invernal y frente frío pegarán a la CdMx; PC activa alerta en 5 alcaldías

Curp Biométrica 2026
13

CURP biométrica en la Zona Metropolitana de Monterrey: dónde y cómo tramitarla

Ante la inminente llegada de una peligrosa e inusual tormenta invernal a EU el fin de semana, población y autoridades estadounidenses se preparan para resistir.
14

Poderosa tormenta invernal provoca compras de pánico y alerta en estados de EU

VIDEO ¬ La FGJ-Edomex remueve a 10 policías ministeriales por extorsión en Tecamac.
15

VIDEO: FGJ-Edomex suspende a 10 policías por extorsión en Tecamac tras denuncia viral

Ricardo Monreal Ávila dijo que sin el apoyo del Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México no hay posibilidades de reformas constitucionales.
1

Sin el apoyo del PT y PVEM no es posible la reforma electoral, afirma Ricardo Monreal

La Fiscalía de Michoacán confirmó el hallazgo sin vida de la pareja de activistas Anayeli Hernández León, Víctor Manuel Mujica Vega, y su hija, Megan Eileen.
2

Los cuerpos calcinados de 2 activistas y su hija de 12 años son hallados en Michoacán

EU ataca otra embarcación en el Pacífico; mata a 2 y busca a un sobreviviente
3

VIDEO ¬ EU ataca otra embarcación en el Pacífico; mata a 2 y busca a un sobreviviente

La FGJ-CdMx informó que desde el pasado 20 de enero imputó el delito de homicidio a dos empresas por la muerte de fotoperiodistas del Ace Ceremonia.
4

La FGJ-CdMx imputa a Ocesa y Lobo por la muerte de 2 fotógrafos en el Axe Ceremonia

Ante la inminente llegada de una peligrosa e inusual tormenta invernal a EU el fin de semana, población y autoridades estadounidenses se preparan para resistir.
5

Poderosa tormenta invernal provoca compras de pánico y alerta en estados de EU

César Alejandro "N", alias "El Bótox", presunto líder de "Los Blancos de Troya", fue detenido este jueves en Michoacán por el asesinato de Bernardo Bravo.
6

Plata, sangre y extorsión: Quién es "El Bótox" y por qué México y EU lo perseguían

El Presidente Gustavo Petro obtuvo garantía del gobierno de Estados Unidos para no ser detenido en su visita del próximo 3 de febrero a la Unión Americana.
7

Petro recibe garantías de EU: no será detenido cuando visite a Trump en Washington

Cientos de ciudadanos y negocios se han sumado a la huelga general contra el ICE y Trump
8

“¡BASTA!” Minnesota estalla en huelga contra Trump. Miles marchan, negocios cierran

La Fiscalía de la Audiencia Nacional acordó archivar las diligencias de investigación contra el cantante Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales.
9

Fiscalía española archiva denuncias de empleadas de Julio Iglesias por abuso sexual

10

VIDEO: Tumba zapoteca hallada en Oaxaca se considera “el descubrimiento de la década"

CFE y CNPC alistan plan de contingencia para la tercera tormenta invernal
11

CNPC y CFE en alerta por tercera tormenta invernal; alistan plan de contingencia

Alcalde de Catemaco enfrenta críticas por asistir a partido del Real Madrid
12

VIDEO ¬ Alcalde de Catemaco presume visita al Bernabéu a 20 día de asumir el cargo