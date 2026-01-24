Puebla y Chihuahua suspenden clases en más de 5 mil escuelas por tormenta invernal

Redacción/SinEmbargo

24/01/2026 - 1:07 pm

Las secretarias de Educación de Puebla y Chihuahua anunciaron ayer la suspensión de clases presenciales para los días 26 y 27 de enero por bajas temperaturas.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Tercera tormenta invernal y Frente Frío 30 causarán heladas y bajas temperaturas: SMN

Tormenta invernal y frente frío pegarán a la CdMx; PC activa alerta en 5 alcaldías

Alerta. Una tormenta invernal inusual golpeará en casi todo EU, y en parte de México

La medida busca evitar que los alumnos y el personal educativo se expongan a temperaturas extremas y riesgos de traslado, mitigando la propagación de enfermedades respiratorias.

Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).- Las secretarias de Educación de Chihuahua y Puebla anunciaron ayer la suspensión de clases presenciales para los días 26 y 27 de enero debido a las bajas temperaturas ocasionadas por la tercera tormenta invernal y el frente frío número 30. 

"Con el objetivo primordial de salvaguardar la integridad física y la salud de las y los estudiantes de Educación Básica, así como del personal docente, administrativo y de apoyo que integran nuestra comunidad educativa [...] solicito a ustedes instruir a quien corresponda a efecto de que los días lunes 26 y martes 27 de enero del presente año, todas las actividades académicas se realizan bajo modalidad virtual (trabajo a distancia)", indicó la Secretaría de Educación y Deporte de Chihuahua en un comunicado.

Cristina Angélica Nuño Gutiérrez, enlace de educación primaria de la zona norte de la entidad, explicó que la medida se da en atención a la alerta emitida por la dirección de protección civil con motivo del impacto de la tercera tormenta invernal en la región.

Las secretarias de Educación de Puebla y Chihuahua anunciaron ayer la suspensión de clases presenciales para los días 26 y 27 de enero por bajas temperaturas.
La medida tiene la finalidad de proteger a las comunidades educativas y la planta docente del estado. Foto: Secretaría de Educación y Deporte de Chihuahua

"Esta medida de carácter preventivo busca evitar la exposición a temperaturas extremas y riesgos de traslado, mitigando así la propagación de enfermedades respiratorias y garantizando la seguridad de la comunidad educativa ante las condiciones climáticas adversas que se avecinan", aseveró la dependencia estatal.

Puebla también suspende clases

La Secretaría de Educación Pública de Puebla también suspenderá las actividades escolares el 26 y 27 de enero.

"Ante el descenso de la temperatura en las sierras Norte y Nororiental por la llegada del frente frío número 30, la Secretaría de Educación Pública del estado informa que serán suspendidas las clases los días, lunes 26 y martes 27 de enero de 2026, en cinco mil 836 escuelas de la región", informó la dependencia educativa de Puebla en un comunicado.

La institución indicó que el frente frío número 30 provocará fuertes vientos y lluvias en el estado y con la finalidad de proteger a las comunidades escolares se implementará la suspensión anunciada en las instituciones de educación básica, media superior y superior.

La medida se aplicará en 64 municipios y afectará a 407 mil 020 alumnas y alumnos. El cuerpo docente compuesto por 22 mi 245 maestros y maestras, "otorgarán el servicio educativo a distancia con ayuda de libros de texto tareas en casa, cuadernillos y actividades relativas a cada nivel educativo".

Municipios afectados

Las localidades donde se aplicará la suspensión en la Sierra Norte de Puebla son los siguientes:

Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Axixtla, Camocuautla, Coatepec, Cuautempan, Chiconcuautla, Chignahuapan, Honey, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tetela de Ocampo, Tlaola, Tlapacoya, Tlatlauquitepec, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

Las secretarias de Educación de Puebla y Chihuahua anunciaron ayer la suspensión de clases presenciales para los días 26 y 27 de enero por bajas temperaturas.
La medida afectará a cinco mil 836 planteles educativos en Puebla. Foto: Elizabeth Ruíz, Cuartoscuro

En la Sierra Nororiental las demarcaciones seleccionadas son:

Acateno, Atempan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Cuetzalan del Progreso, Cuyoaco, Chignautla, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Atlequizayan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tlatlauquitepec, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tuzamapan de Galeana, Xiutetelco, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

Tormenta invernal pone en alerta al norte del país

De acuerdo con el pronóstico, el norte del país sufrirá mayormente el impacto de la tercera tormenta invernal. Durante el sábado 24 de enero, día en que se prevén las mayores afectaciones, se exhorta a los habitantes de Durango a cuidarse ante lluvias puntuales intensas (acumulados de 75 a 150 mm) que podrían generar encharcamientos o crecidas.

Asimismo, la masa de aire ártico provocará temperaturas gélidas extremas, estimando mínimas de -20 a -15 °C en zonas serranas de Chihuahua para la madrugada del domingo, así como rachas de viento de 80 a 100 km/h en Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas.

El riesgo carretero aumentará significativamente la noche del sábado en Coahuila debido al pronóstico de lluvia engelante, un fenómeno que congela la superficie asfáltica instantáneamente. Además, se esperan nevadas o caída de aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango.

Para el domingo 25 de enero, el sistema se expandirá hacia el Golfo de México y el centro del país. Se activará un evento de "Norte" intenso con rachas de 70 a 90 km/h en Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose al Istmo de Tehuantepec, elevando el oleaje hasta los 4 metros de altura.

Las precipitaciones torrenciales se concentrarán en Veracruz (región de Nautla), mientras que las condiciones para lluvia engelante se extenderán a Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Cabe destacar que la cota de nieve descenderá hacia el centro del país, pronosticando caída de nieve o aguanieve en las cimas del Nevado de Colima, Cofre de Perote y Pico de Orizaba.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Alejandro De la Garza

Del mundo y sus calamidades

"Ya vivimos la mayor pandemia de nuestro tiempo, estamos atestiguando el genocidio en Gaza y vivimos guerras...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

¿Ser parte de la mesa o parte del menú?

"Con eso arreos políticos, lo único que espera a nuestro país es aislamiento global, no ser silla,...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Latinoamérica 21

Sin reglas, la regla del gendarme global

"Un resultado positivo de las acciones de Trump es que ahora comprendemos que el verdadero significado de...
Por Latinoamérica 21
Francisco Ortiz Pinchetti

Música que gira: el eterno regreso del vinilo

“Escuchar un vinilo no es solo oír música: es tocarla, verla, olerla; Es esperar el 'sssss' inicial...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

Morena frente al espejo
Por Daniela Barragán

Morena frente al espejo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?
Por Alejandro Calvillo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70
Por Pedro Mellado Rodríguez

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei

Retroceso y ¿avances?
Por Lorenzo Meyer

Retroceso y ¿avances?

Nuevo orden
Por Fabrizio Mejía Madrid

Nuevo orden

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil
Por Juan Carlos Monedero

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio
Por Mario Campa

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio

El arte de la conversación
Por Óscar de la Borbolla

El arte de la conversación

Ante el odio de Trump, la unidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Ante el odio de Trump, la unidad

+ Sección

Galileo

Un experto explica las consecuencias de gritar en exceso en un concierto.

Un experto explica cuáles son las graves consecuencias de gritar en un concierto

VIDEO: Tumba zapoteca hallada en Oaxaca se considera “el descubrimiento de la década"

La obesidad y la hipertensión son factores que podrían generar demencia.

Estudio revela que prevenir obesidad e hipertensión podría reducir riesgo de demencia

Un reciente estudio reveló que la falta de vitamina D incrementa el riesgo de hospitalización por enfermedades respiratorias como la bronquitis y la neumonía.

La falta de vitamina D eleva el riesgo de hospitalización por neumonía y bronquitis

El ejercicio se asocia sistemáticamente con una mejor salud, pero la evidencia del posible impacto de los diferentes tipos de actividad es menos concluyente.

Una investigación revela que no importa cuánto ejercicio se hace sino cómo se combina

Científicos del Trinity College de Dublín sugieren que bloquear la microglía podría prevenir el olvido de la infancia ("amnesia infantil") y mejorar la memoria.

Científicos revelan por qué las personas no recuerdan su infancia y cómo evitarlo

El mundo ha entrado a una era de "bancarrota hídrica" irreversible, advierte la ONU

Un ensayo clínico demostró que la administración de hierro intravenoso, añadida a la profilaxis oral habitual, redujo el riesgo de anemia en embarazadas.

Una dosis de hierro intravenoso en embarazo reduce anemia materna y beneficia a bebé

Cambiar un hábito parece sencillo sobre el papel, pero con el paso de los años se convierte en un reto cada vez mayor, según indica la Universidad de Arkansas.

Un estudio de Arkansas revela por qué es más difícil cambiar de hábitos con la edad

Tras las fiestas navideñas, los hospitales vuelven a llenarse de pacientes con gripe e infecciones respiratorias. Sin embargo, no todas requieren atención.

¿Tienes gripe? Estas 3 señales te ayudarán a reconocer cuándo debes acudir al doctor

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Salinas Pliego no pagó al SAT; estaría aún negociando, de acuerdo con fuentes.
1

Salinas Pliego no pagó al SAT; estaría aún negociando, de acuerdo con fuentes

Agentes de la CBP disparan a otra persona en Minneapolis a quemarropa.
2

VIDEOS ¬ Minneapolis arde: hombre es asesinado tras ser sometido por agentes del ICE

Placas Baja California
3

Placas y refrendo en Baja California: costo y dónde tramitarlos en 2026

Trump aseveró que China no se apoderará de Canadá.
4

“China no se apoderará de Canadá”, dice Trump después de amenazar con arancel de 100%

Marcha contra el tarifazo. Foto: UJRM Jalisco.
5

El tarifazo en Jalisco se ensaña con los pobres y deja millones a un banco con quejas

Cientos de ciudadanos y negocios se han sumado a la huelga general contra el ICE y Trump
6

“¡BASTA!” Minnesota estalla en huelga contra Trump. Miles marchan, negocios cierran

7

La larga telenovela (16 años) de los impuestos de Salinas Pliego vive hoy fecha fatal

La Fiscalía de Michoacán confirmó el hallazgo sin vida de la pareja de activistas Anayeli Hernández León, Víctor Manuel Mujica Vega, y su hija, Megan Eileen.
8

Los cuerpos calcinados de 2 activistas y su hija de 12 años son hallados en Michoacán

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”
9

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”

Curp Biométrica 2026
10

CURP biométrica en la Zona Metropolitana de Monterrey: dónde y cómo tramitarla

La Casa Blanca alteró digitalmente la imagen de una manifestante, opositora de Donald Trump, que interrumpió un servicio religioso en Minnesota.
11

La Casa Blanca altera FOTO para tratar de humillar a manifestante afrodescendiente

La Administración de republicano explicó busca disuadir a China en el Indo-Pacífico desde la superioridad estratégica.
12

Estrategia de seguridad de EU plantea presionar a aliados y hacer frente a China

Morena frente al espejo
13

Morena frente al espejo

La Fiscalía de la Audiencia Nacional acordó archivar las diligencias de investigación contra el cantante Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales.
14

Fiscalía española archiva denuncias de empleadas de Julio Iglesias por abuso sexual

La Fiscalía General de Justicia de CdMx concluyó que la conducta de una mujer que hirió de muerte a su esposo en la Alcaldía Coyoacán fue en legítima defensa.
15

Fiscalía de CdMx acredita legítima defensa de mujer que mató a su esposo en Coyoacán

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Las secretarias de Educación de Puebla y Chihuahua anunciaron ayer la suspensión de clases presenciales para los días 26 y 27 de enero por bajas temperaturas.
1

Puebla y Chihuahua suspenden clases en más de 5 mil escuelas por tormenta invernal

Agentes de la CBP disparan a otra persona en Minneapolis a quemarropa.
2

VIDEOS ¬ Minneapolis arde: hombre es asesinado tras ser sometido por agentes del ICE

Salinas Pliego no pagó al SAT; estaría aún negociando, de acuerdo con fuentes.
3

Salinas Pliego no pagó al SAT; estaría aún negociando, de acuerdo con fuentes

Trump aseveró que China no se apoderará de Canadá.
4

“China no se apoderará de Canadá”, dice Trump después de amenazar con arancel de 100%

VIDEO ¬ Atentado suicida en una boda deja siete muertos y 25 heridos en Pakistán.
5

VIDEO ¬ Atentado suicida en una boda deja siete muertos y 25 heridos en Pakistán

Mammut pizza
6

¿Dónde disfrutar de deliciosa pizza con masa realmente ligera? Mammut es la opción

El OAJ señala ahorro por compra de camionetas para la SCJN.
7

OAJ justifica compra de vehículos blindados para la SCJN; señala ahorro de mil 98 mdp

Luiz Inácio Lula da Silva dice que no quiere una guerra con Estados Unidos.
8

Lula se dice "indignado" por el secuestro de Maduro y acusa a Trump de unilateralismo

Jueza de la CdMx es acusada de "chicanada legal".
9

Jueza ordena devolver predio a Refugio Franciscano; Haghenbec denuncia "chicanada"

Protección Civil y Bomberos de Ecatepec no reportan lesionados por el incendio.
10

VIDEO ¬ Bomberos de Ecatepec atienden incendio en fábrica de San Francisco Xalostoc

Marcha contra el tarifazo. Foto: UJRM Jalisco.
11

El tarifazo en Jalisco se ensaña con los pobres y deja millones a un banco con quejas

Autoridades federales y estatales de Michoacán ejecutaron cateos en 19 inmuebles de Apatzingán presuntamente están ligados a “El Botox”.
12

Autoridades catean 19 inmuebles ligados al "Bótox" en Michoacán; hallan armas y droga