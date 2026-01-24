Puebla y Chihuahua suspenden clases en más de 5 mil escuelas por tormenta invernal

La medida busca evitar que los alumnos y el personal educativo se expongan a temperaturas extremas y riesgos de traslado, mitigando la propagación de enfermedades respiratorias.

Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).- Las secretarias de Educación de Chihuahua y Puebla anunciaron ayer la suspensión de clases presenciales para los días 26 y 27 de enero debido a las bajas temperaturas ocasionadas por la tercera tormenta invernal y el frente frío número 30.

"Con el objetivo primordial de salvaguardar la integridad física y la salud de las y los estudiantes de Educación Básica, así como del personal docente, administrativo y de apoyo que integran nuestra comunidad educativa [...] solicito a ustedes instruir a quien corresponda a efecto de que los días lunes 26 y martes 27 de enero del presente año, todas las actividades académicas se realizan bajo modalidad virtual (trabajo a distancia)", indicó la Secretaría de Educación y Deporte de Chihuahua en un comunicado.

Cristina Angélica Nuño Gutiérrez, enlace de educación primaria de la zona norte de la entidad, explicó que la medida se da en atención a la alerta emitida por la dirección de protección civil con motivo del impacto de la tercera tormenta invernal en la región.

"Esta medida de carácter preventivo busca evitar la exposición a temperaturas extremas y riesgos de traslado, mitigando así la propagación de enfermedades respiratorias y garantizando la seguridad de la comunidad educativa ante las condiciones climáticas adversas que se avecinan", aseveró la dependencia estatal.

Puebla también suspende clases

La Secretaría de Educación Pública de Puebla también suspenderá las actividades escolares el 26 y 27 de enero.

"Ante el descenso de la temperatura en las sierras Norte y Nororiental por la llegada del frente frío número 30, la Secretaría de Educación Pública del estado informa que serán suspendidas las clases los días, lunes 26 y martes 27 de enero de 2026, en cinco mil 836 escuelas de la región", informó la dependencia educativa de Puebla en un comunicado.

La institución indicó que el frente frío número 30 provocará fuertes vientos y lluvias en el estado y con la finalidad de proteger a las comunidades escolares se implementará la suspensión anunciada en las instituciones de educación básica, media superior y superior.

📢 Informamos a la comunidad educativa, ¡entérate! 👇🏻 pic.twitter.com/wsdUIQmSva — Secretaría de Educación Pública (@SEPGobPue) January 24, 2026

La medida se aplicará en 64 municipios y afectará a 407 mil 020 alumnas y alumnos. El cuerpo docente compuesto por 22 mi 245 maestros y maestras, "otorgarán el servicio educativo a distancia con ayuda de libros de texto tareas en casa, cuadernillos y actividades relativas a cada nivel educativo".

Municipios afectados

Las localidades donde se aplicará la suspensión en la Sierra Norte de Puebla son los siguientes:

Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Axixtla, Camocuautla, Coatepec, Cuautempan, Chiconcuautla, Chignahuapan, Honey, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tetela de Ocampo, Tlaola, Tlapacoya, Tlatlauquitepec, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

En la Sierra Nororiental las demarcaciones seleccionadas son:

Acateno, Atempan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Cuetzalan del Progreso, Cuyoaco, Chignautla, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Atlequizayan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tlatlauquitepec, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tuzamapan de Galeana, Xiutetelco, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

Tormenta invernal pone en alerta al norte del país

De acuerdo con el pronóstico, el norte del país sufrirá mayormente el impacto de la tercera tormenta invernal. Durante el sábado 24 de enero, día en que se prevén las mayores afectaciones, se exhorta a los habitantes de Durango a cuidarse ante lluvias puntuales intensas (acumulados de 75 a 150 mm) que podrían generar encharcamientos o crecidas.

Asimismo, la masa de aire ártico provocará temperaturas gélidas extremas, estimando mínimas de -20 a -15 °C en zonas serranas de Chihuahua para la madrugada del domingo, así como rachas de viento de 80 a 100 km/h en Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas.

El riesgo carretero aumentará significativamente la noche del sábado en Coahuila debido al pronóstico de lluvia engelante, un fenómeno que congela la superficie asfáltica instantáneamente. Además, se esperan nevadas o caída de aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango.

Para el domingo 25 de enero, el sistema se expandirá hacia el Golfo de México y el centro del país. Se activará un evento de "Norte" intenso con rachas de 70 a 90 km/h en Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose al Istmo de Tehuantepec, elevando el oleaje hasta los 4 metros de altura.

Las precipitaciones torrenciales se concentrarán en Veracruz (región de Nautla), mientras que las condiciones para lluvia engelante se extenderán a Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Cabe destacar que la cota de nieve descenderá hacia el centro del país, pronosticando caída de nieve o aguanieve en las cimas del Nevado de Colima, Cofre de Perote y Pico de Orizaba.