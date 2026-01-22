Alerta. Una tormenta invernal inusual golpeará en casi todo EU, y en parte de México

No sólo en el territorio mexicano se experimentará un ambiente helado, también Estados Unidos y Canadá se preparan para una fuerte ola de frío en los próximos días.

Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).– Viene una tormenta invernal peligrosa e inusual. Viene desde Canadá. Se extenderá por los dos tercios orientales de Estados Unidos (EU) este fin de semana. Los especialistas la consideran, simplemente, amenazante. Avanza a los dos países al norte, pero también alcanzará a México.

“Es probable que la tormenta caiga en ‘el escalón de las tormentas inusualmente impactantes’”, le dijo Alex Lamers, meteorólogo del Centro de Predicción Meteorológica, a The New York Times. Él es uno de los innumerables expertos en clima que se han mantenido alerta esta semana, ya que los pronosticadores y los modelos de computadora en los que confían han alterado con frecuencia las expectativas de lo que la tormenta expansiva finalmente hará.

“No es algo que se ve todos los inviernos. Probablemente afectará a aproximadamente la mitad de la población de Estados Unidos con acumulación de hielo, aguanieve o nieve”.

Para México

De acuerdo con el Pronóstico Meteorológico General, durante el viernes se desarrollará la tercera tormenta invernal de la temporada, la cual se prevé que ingrese a territorio nacional en el transcurso del mismo día.

Por ello, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que a partir de mañana y a lo largo del fin de semana habrá un marcado descenso en la temperatura; y heladas en el noreste, oriente y centro del país, así como en zonas altas del sureste de México.

Se espera la caída de nieve o aguanieve en el Nevado de Colima; en sierras de Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Coahuila; y en cimas montañosas del centro y oriente del país.

En un comunicado, el SMN compartió que se pronostica lluvia engelante en zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas (noroeste) y San Luis Potosí.

También alertó que las temperaturas más bajas se podrían alcanzar el domingo, ya que serán de -20 a -15 grados Celsius en zonas serranas de Chihuahua, y de -15 a -10 grados Celsius en zonas altas de Durango y Coahuila.

Para EU

Después de la tormenta vendrá una capa de hielo en el sur y 30 centímetros o más de nieve en partes del noreste. Y luego, otras oleadas de frío para millones de personas, muchas de ellas mexicoamericanas, en un “estado de congelamiento profundo”.

Si usted vive en Estados Unidos, prepárese porque las amenazas ya no sólo serán el ICE y Donald Trump: también el frío.

Este viernes, la tormenta pegará en las Montañas Rocosas del sur, con la posibilidad de nieve en Nuevo México y Colorado, las llanuras de Kansas, Oklahoma y Texas.

El sábado habrá lluvias heladas, aguanieve, y nieve en Texas, Arkansas y Tennessee. Y por la tarde pegará a Georgia y las Carolinas.

El domingo domingo la tormenta inusual pegará en el Atlántico Medio y el noreste.

Y desde el lunes y hasta media semana, todo el este de Estados Unidos será afectado.