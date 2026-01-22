Secti avala clases virtuales por frío extremo en 58 municipios del Estado de México

En caso de que los alumnos presenten problemas de conectividad o situaciones de vulnerabilidad, las autoridades detallaron que se deberán presentar alternativas de estudio.

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).-La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Secti) del Estado de México (Edomex) aprobó este miércoles habilitar las clases con la modalidad en línea para las escuelas de nivel básico y medio superior en 58 municipios debido a las bajas temperaturas.

La medida anunciada esta dirigida para todos aquellos municipios que están siendo afectados por el frío extremo de los últimos días, especialmente en zonas donde las temperaturas son más bajas en comparación con el resto de 67 demarcaciones mexiquenses.

¿En qué casos habrá clases en línea?

La dependencia educativa explicó que “cuando las condiciones climáticas extremas representen un riesgo para la salud, las autoridades escolares tienen la posibilidad de determinar la transición temporal de clases presenciales a modalidades virtual, semiescolarizada o no escolarizada, garantizando la continuidad del proceso educativo mediante plataformas digitales”.

La autorización para suspender temporalmente las clases presenciales se activa únicamente cuando las condiciones climáticas extremas representan un riesgo comprobable para la salud de los estudiantes.

Cada escuela debe evaluar el riesgo climático y notificar a las autoridades educativas antes de anunciar el cambio de modalidad con el que se impartirán las clases.

¿En qué municipios del Edomex se pueden tomar clases en línea por el frío?

La estrategia aplica en 58 municipios del Estado de México clasificados con riesgo alto y mediano por frío extremo, principalmente en zonas altas y montañosas.

Por ello, la institución enlistó los municipios que son más susceptibles a registrar temperaturas bajas en un grado extremo. Estos son los siguientes:

Acambay.

Almoloya de Juárez.

Amanalco.

Atlautla.

Atizapán.

Calimaya.

Capulhuac.

Ixtlahuaca.

Lerma.

Metepec.

Morelos.

Ocoyoacac.

Otzolotepec.

Ozumba.

San José del Rincón.

San Mateo Atenco.

Santiago Tianguistenco.

Temoaya.

Timilpan.

Tlalmanalco.

Toluca.

Villa del Carbón.

Villa de Allende.

Villa Victoria.

Xalatlaco.

Xonacatlán.

Zinacantepec.

Los municipios catalogados con menor riesgo son los siguientes:

Aculco.

Atenco.

Atlacomulco.

Amecameca.

Apaxco.

Axapusco.

Ayapango.

Chapa de Mota.

El Oro.

Huehuetoca.

Hueypoxtla.

Huixquilucan.

Isidro Fabela.

Jilotzingo.

Nicolás Romero.

Nopaltepec.

Jilotepec.

Jiquipilco.

Jocotitlán.

San Felipe del Progreso.

Soyaniquilpan.

Temascalapa.

Tenango del Aire.

Tenango del Valle.

Texcaltitlán.

Habrá alternativas por problemas de conectividad

La dependencia indicó que los planteles deberán verificar que existan condiciones mínimas para el trabajo a distancia y en los casos en que los alumnos presentan problemas de conectividad o situaciones de vulnerabilidad, se deberán presentar alternativas.

De esta manera, la dirección de cada plantel deberá considerar la situación particular y proporcionar a las y los alumnos opciones de estudio como materiales impresos, guías, asesorías asincrónicas, a fin de evitar el rezago en las y los infantes.