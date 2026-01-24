Trump: Ataques en tierra al narco podrían ser en "cualquier lugar", incluido México

El Departamento de Justicia de EU afirma que la mayoría de las drogas ilícitas se introducen por tierra a través de las fronteras con México y Canadá.

Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en entrevista para el New York Post que los ataques terrestres contra el narcotráfico podrían producirse "en cualquier lugar", incluyendo México, Centroamérica y Sudamérica.

"Conocemos sus rutas. Lo sabemos todo sobre ellos. Conocemos sus hogares. Lo sabemos todo sobre ellos. Vamos a atacar a los cárteles", dijo el republicano al diario conservador.

Al ser cuestionado por el periódico si estos ataques podrían ocurrir en cualquier lugar incluido México, Venezuela o Colombia, el Presidente respondió: "Podría ser en cualquier lugar".

On Jan. 23, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking routes in the Eastern… pic.twitter.com/BzeBBapfMQ — U.S. Southern Command (@Southcom) January 23, 2026

Ataques en aguas internacionales, un "éxito": Trump

El mandatario presumió a los periodistas del Post que los ataques contra las embarcaciones "narcoterroristas", que su administración ha llevado a cabo desde septiembre de 2025, han logrado sacar "el 97 por ciento de las drogas del agua".

Trump agregó que desea ver el mismo éxito en tierra para frenar el trasiego de drogas hacia la Unión Americana, por lo que aseveró al medio que estos podrían extenderse hacia el interior de los países que su administración considere una amenaza.

Las declaraciones del inquilino de la Casa Blanca se dan luego de que el ejército estadounidense bombardeara Caracas y secuestrara al Presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero.

Ambos permanecen en una prisión estadounidense en el estado de Nueva York acusados falsamente de narcotráfico y de encabezar el Cártel de los Soles, supuesta organización terrorista que nunca existió, como reconoció el propio gobierno de Trump unos días después de la agresión.

Trump insiste en atacar México

En más de una ocasión, el magnate ha sostenido que México está gobernado por los cárteles del narcotráfico y que la Presidenta Claudia Sheinbaum tiene miedo de enfrentarlos, por lo que ha insistido en que su gobierno debe tomar cartas en el asunto y enviar fuerzas militares al país para frenar el tráfico de drogas.

Al respecto, la mandataria mexicana descartó que EU vaya a invadir México. Ante esta insistencia, la Jefa de Estado ha negado rotundamente esta posibilidad ya que México defiende su soberanía y actúa al mismo tiempo contra las organizaciones criminales.