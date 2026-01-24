Trump: Ataques en tierra al narco podrían ser en "cualquier lugar", incluido México

Redacción/SinEmbargo

24/01/2026 - 3:16 pm

El Presidente de EU, Donald Trump, declaró que los ataques terrestres contra el narcotráfico podrían producirse "en cualquier lugar", incluyendo México.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

SSPC defiende envío de capos a EU: "Siguen operando y armando alianzas desde prisión"

VIDEO ¬ EU ataca otra embarcación en el Pacífico; mata a 2 y busca a un sobreviviente

Petro recibe garantías de EU: no será detenido cuando visite a Trump en Washington

El Departamento de Justicia de EU afirma que la mayoría de las drogas ilícitas se introducen por tierra a través de las fronteras con México y Canadá.

Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en entrevista para el New York Post que los ataques terrestres contra el narcotráfico podrían producirse "en cualquier lugar", incluyendo México, Centroamérica y Sudamérica.

"Conocemos sus rutas. Lo sabemos todo sobre ellos. Conocemos sus hogares. Lo sabemos todo sobre ellos. Vamos a atacar a los cárteles", dijo el republicano al diario conservador.

Al ser cuestionado por el periódico si estos ataques podrían ocurrir en cualquier lugar incluido México, Venezuela o Colombia, el Presidente respondió: "Podría ser en cualquier lugar".

Ataques en aguas internacionales, un "éxito": Trump

El mandatario presumió a los periodistas del Post que los ataques contra las embarcaciones "narcoterroristas", que su administración ha llevado a cabo desde septiembre de 2025, han logrado sacar "el 97 por ciento de las drogas del agua".

Trump agregó que desea ver el mismo éxito en tierra para frenar el trasiego de drogas hacia la Unión Americana, por lo que aseveró al medio que estos podrían extenderse hacia el interior de los países que su administración considere una amenaza.

Las declaraciones del inquilino de la Casa Blanca se dan luego de que el ejército estadounidense bombardeara Caracas y secuestrara al Presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero.

El Presidente de EU, Donald Trump, declaró que los ataques terrestres contra el narcotráfico podrían producirse "en cualquier lugar", incluyendo México.
Imagen tomada con un teléfono móvil de personas protestando frente a un tribunal, en Nueva York, Estados Unidos, el 5 de enero de 2026. Maduro hizo el lunes por la mañana su primera aparición en un tribunal en Nueva York luego de ser capturado por fuerzas de Estados Unidos en su país. Foto: Zhang Fengguo, Xinhua

Ambos permanecen en una prisión estadounidense en el estado de Nueva York acusados falsamente de narcotráfico y de encabezar el Cártel de los Soles, supuesta organización terrorista que nunca existió, como reconoció el propio gobierno de Trump unos días después de la agresión.

Trump insiste en atacar México

En más de una ocasión, el magnate ha sostenido que México está gobernado por los cárteles del narcotráfico y que la Presidenta Claudia Sheinbaum tiene miedo de enfrentarlos, por lo que ha insistido en que su gobierno debe tomar cartas en el asunto y enviar fuerzas militares al país para frenar el tráfico de drogas.

Al respecto, la mandataria mexicana descartó que EU vaya a invadir México. Ante esta insistencia, la Jefa de Estado ha negado rotundamente esta posibilidad ya que México defiende su soberanía y actúa al mismo tiempo contra las organizaciones criminales.

"Estados Unidos no va a venir a México con los militares. Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión. Eso está descartado. Absolutamente descartado. Además de que lo hemos manifestado en todas las llamadas, de que no está permitido ni es parte de ningún acuerdo ni mucho menos. Cuando lo han llegado a plantear siempre hemos dicho que no, que podemos colaborar de otra manera, pero que de eso no", dijo la mandataria durante su conferencia matutina del pasado 8 de agosto.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Alejandro De la Garza

Del mundo y sus calamidades

"Ya vivimos la mayor pandemia de nuestro tiempo, estamos atestiguando el genocidio en Gaza y vivimos guerras...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

¿Ser parte de la mesa o parte del menú?

"Con eso arreos políticos, lo único que espera a nuestro país es aislamiento global, no ser silla,...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Latinoamérica 21

Sin reglas, la regla del gendarme global

"Un resultado positivo de las acciones de Trump es que ahora comprendemos que el verdadero significado de...
Por Latinoamérica 21
Francisco Ortiz Pinchetti

Música que gira: el eterno regreso del vinilo

“Escuchar un vinilo no es solo oír música: es tocarla, verla, olerla; Es esperar el 'sssss' inicial...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

Morena frente al espejo
Por Daniela Barragán

Morena frente al espejo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?
Por Alejandro Calvillo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70
Por Pedro Mellado Rodríguez

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei

Retroceso y ¿avances?
Por Lorenzo Meyer

Retroceso y ¿avances?

Nuevo orden
Por Fabrizio Mejía Madrid

Nuevo orden

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil
Por Juan Carlos Monedero

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio
Por Mario Campa

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio

El arte de la conversación
Por Óscar de la Borbolla

El arte de la conversación

Ante el odio de Trump, la unidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Ante el odio de Trump, la unidad

+ Sección

Galileo

Un experto explica las consecuencias de gritar en exceso en un concierto.

Un experto explica cuáles son las graves consecuencias de gritar en un concierto

VIDEO: Tumba zapoteca hallada en Oaxaca se considera “el descubrimiento de la década"

La obesidad y la hipertensión son factores que podrían generar demencia.

Estudio revela que prevenir obesidad e hipertensión podría reducir riesgo de demencia

Un reciente estudio reveló que la falta de vitamina D incrementa el riesgo de hospitalización por enfermedades respiratorias como la bronquitis y la neumonía.

La falta de vitamina D eleva el riesgo de hospitalización por neumonía y bronquitis

El ejercicio se asocia sistemáticamente con una mejor salud, pero la evidencia del posible impacto de los diferentes tipos de actividad es menos concluyente.

Una investigación revela que no importa cuánto ejercicio se hace sino cómo se combina

Científicos del Trinity College de Dublín sugieren que bloquear la microglía podría prevenir el olvido de la infancia ("amnesia infantil") y mejorar la memoria.

Científicos revelan por qué las personas no recuerdan su infancia y cómo evitarlo

El mundo ha entrado a una era de "bancarrota hídrica" irreversible, advierte la ONU

Un ensayo clínico demostró que la administración de hierro intravenoso, añadida a la profilaxis oral habitual, redujo el riesgo de anemia en embarazadas.

Una dosis de hierro intravenoso en embarazo reduce anemia materna y beneficia a bebé

Cambiar un hábito parece sencillo sobre el papel, pero con el paso de los años se convierte en un reto cada vez mayor, según indica la Universidad de Arkansas.

Un estudio de Arkansas revela por qué es más difícil cambiar de hábitos con la edad

Tras las fiestas navideñas, los hospitales vuelven a llenarse de pacientes con gripe e infecciones respiratorias. Sin embargo, no todas requieren atención.

¿Tienes gripe? Estas 3 señales te ayudarán a reconocer cuándo debes acudir al doctor

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Salinas Pliego no pagó al SAT; estaría aún negociando, de acuerdo con fuentes.
1

Salinas Pliego no pagó al SAT; estaría aún negociando, de acuerdo con fuentes

La Casa Blanca desata burlas.
2

La Casa Blanca provoca burla global por FOTO de Trump con ¡pingüino en Groenlandia!

Placas Baja California
3

Placas y refrendo en Baja California: costo y dónde tramitarlos en 2026

Agentes de la CBP disparan a otra persona en Minneapolis a quemarropa.
4

VIDEOS ¬ EU arde: policías de Trump matan a estadounidense. Iba armado; tenía permiso

Trump aseveró que China no se apoderará de Canadá.
5

“China no se apoderará de Canadá”, dice Trump después de amenazar con arancel de 100%

Marcha contra el tarifazo. Foto: UJRM Jalisco.
6

El tarifazo en Jalisco se ensaña con los pobres y deja millones a un banco con quejas

7

La larga telenovela (16 años) de los impuestos de Salinas Pliego vive hoy fecha fatal

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”
8

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”

La Fiscalía de Michoacán confirmó el hallazgo sin vida de la pareja de activistas Anayeli Hernández León, Víctor Manuel Mujica Vega, y su hija, Megan Eileen.
9

Los cuerpos calcinados de 2 activistas y su hija de 12 años son hallados en Michoacán

Curp Biométrica 2026
10

CURP biométrica en la Zona Metropolitana de Monterrey: dónde y cómo tramitarla

11

Pareja obligaba a sus cinco hijos a tener relaciones sexuales entre ellos para darles de comer

Cientos de ciudadanos y negocios se han sumado a la huelga general contra el ICE y Trump
12

“¡BASTA!” Minnesota estalla en huelga contra Trump. Miles marchan, negocios cierran

Las secretarias de Educación de Puebla y Chihuahua anunciaron ayer la suspensión de clases presenciales para los días 26 y 27 de enero por bajas temperaturas.
13

Puebla y Chihuahua suspenden clases en más de 5 mil escuelas por tormenta invernal

14

AMLO: desvanecido, enfermo y oculto

El OAJ señala ahorro por compra de camionetas para la SCJN.
15

Órgano administrativo justifica camionetas blindadas de SCJN; se ahorraron 1,098 mdp

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Presidente de EU, Donald Trump, declaró que los ataques terrestres contra el narcotráfico podrían producirse "en cualquier lugar", incluyendo México.
1

Trump: Ataques en tierra al narco podrían ser en "cualquier lugar", incluido México

La Casa Blanca desata burlas.
2

La Casa Blanca provoca burla global por FOTO de Trump con ¡pingüino en Groenlandia!

Las secretarias de Educación de Puebla y Chihuahua anunciaron ayer la suspensión de clases presenciales para los días 26 y 27 de enero por bajas temperaturas.
3

Puebla y Chihuahua suspenden clases en más de 5 mil escuelas por tormenta invernal

Agentes de la CBP disparan a otra persona en Minneapolis a quemarropa.
4

VIDEOS ¬ EU arde: policías de Trump matan a estadounidense. Iba armado; tenía permiso

Salinas Pliego no pagó al SAT; estaría aún negociando, de acuerdo con fuentes.
5

Salinas Pliego no pagó al SAT; estaría aún negociando, de acuerdo con fuentes

Trump aseveró que China no se apoderará de Canadá.
6

“China no se apoderará de Canadá”, dice Trump después de amenazar con arancel de 100%

VIDEO ¬ Atentado suicida en una boda deja siete muertos y 25 heridos en Pakistán.
7

VIDEO ¬ Atentado suicida en una boda deja siete muertos y 25 heridos en Pakistán

Mammut pizza
8

¿Dónde disfrutar de deliciosa pizza con masa realmente ligera? Mammut es la opción

El OAJ señala ahorro por compra de camionetas para la SCJN.
9

Órgano administrativo justifica camionetas blindadas de SCJN; se ahorraron 1,098 mdp

Luiz Inácio Lula da Silva dice que no quiere una guerra con Estados Unidos.
10

Lula se dice "indignado" por el secuestro de Maduro y acusa a Trump de unilateralismo

Jueza de la CdMx es acusada de "chicanada legal".
11

Jueza ordena devolver predio a Refugio Franciscano; Haghenbec denuncia "chicanada"

Protección Civil y Bomberos de Ecatepec no reportan lesionados por el incendio.
12

VIDEO ¬ Bomberos de Ecatepec atienden incendio en fábrica de San Francisco Xalostoc