Canadá respeta T-MEC y no busca acuerdos con China, dice Carney tras amenaza de Trump

Luego de que Trump amenazó con nuevos aranceles a Canadá, Mark Carney afirmó que no busca un tratado comercial con China, además de que respeta el T-MEC.

Ciudad de México, 25 de enero (Sinembargo).- El Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, afirmó que su gobierno no busca firmar un acuerdo comercial con China, además de que respeta el T-MEC. Esto, en medio de recientes amenazas por parte de Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, que amagó con imponer aranceles del 100 por ciento a las importaciones canadienses si llegaba a un trato con el país asiático.

"En virtud del T-MEC, tenemos el compromiso de no buscar acuerdos de libre comercio con economías que no sean de mercado sin previa notificación", declaró el mandatario canadiense en un encuentro con medios de comunicación.

Carney precisó que esa postura incluye a China o cualquier otra economía que no sea de mercado, luego de que se le cuestionara sobre su reciente viaje al país asiático, donde sostuvo varios encuentros con el Presidente Xi Jinping, a raíz de las cuales alcanzaron acuerdos específicos para abordar debidamente asuntos comerciales relacionados con vehículos eléctricos, productos de acero y aluminio, canola, y productos agrícolas y acuáticos.

Sobre el tema, el Primer Ministro de Canadá aclaró que el objetivo de las negociaciones con el gobierno chino es el de "rectificar algunas cuestiones que se habían desarrollado en los últimos dos años" en materia comercial.

"Esto es totalmente coherente con el acuerdo de T-MEC, con nuestras obligaciones, que respetamos profundamente en el marco de dicho acuerdo", dijo.

“China no se apoderará de Canadá”: Trump

Ayer, el Presidente Donald Trump amenazó al Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, con imponer un arancel del 100 por ciento a todos los bienes y productos canadienses que ingresen a Estados Unidos si llega a un acuerdo comercial con China y advirtió que no permitirá que Pekín se apodere de su vecino del norte.

"Si Canadá llega a un acuerdo con China, se le aplicará inmediatamente un arancel del 100 por ciento a todos los bienes y productos canadienses que ingresen a EU", anunció en su cuenta de Truth Social.

El republicano advirtió que Carney "está muy equivocado" si cree que va a convertir a Canadá en un "puerto de descarga para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos" y afirmó que el gigante asiático "se comerá a Canadá, lo devorará por completo, destruyendo sus negocios, su tejido social y su estilo de vida en general".

“Lo último que necesita el mundo es que China se apodere de Canadá. ¡Eso no va a suceder, ni en sus sueños va a suceder!”, dijo Trump en un segundo mensaje por su red social.

Las declaraciones de Trump se dan luego de que Carney viajó la semana pasada al país asiático para reunirse con el Presidente Xi Jinping para negociar un acuerdo para eliminar barreras comerciales y reducir aranceles. Durante su encuentro, el Primer Ministro canadiense sostuvo que las relaciones bilaterales con China son "más predecibles" que las que el país norteamericano tiene con Estados Unidos tras el regreso del magnate republicano a la Casa Blanca.