¿Sabes dónde se encuentra la primera playa incluyente mexicana con sillas anfibias?

El destino cuenta con personal capacitado para brindar apoyo a personas con discapacidad y adultos mayores.

Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).- Desde 2016, Cuastecomates es reconocida como la primera playa incluyente del Pacífico mexicano. Ubicada en Melaque, Jalisco, este destino se adaptó para que personas con discapacidad puedan acceder y disfrutar de la playa de forma segura, cómoda y sin complicaciones.

La zona cuenta con infraestructura pensada para facilitar el desplazamiento, desde accesos adecuados hasta servicios que permiten el contacto directo con el mar. A lo largo de la playa hay restaurantes de mariscos con platillos tradicionales, lo que complementa la experiencia para quienes buscan pasar el día completo en el lugar.

Accesibilidad desde el pueblo

Las calles del pueblo están señalizadas, cuentan con nomenclatura clara, mapas en braille y guías táctiles que facilitan la orientación de personas con discapacidad visual. En la playa, las rampas de acceso permiten llegar a la arena sin dificultad y están construidas con materiales antiderrapantes para mayor seguridad.

Los baños adaptados cuentan con espacios amplios y barras de apoyo, mientras que en la zona de playa se ofrecen apoyos como muletas, andaderas y chalecos salvavidas. También hay sillas de ruedas especiales para arena, que facilitan el desplazamiento en superficies irregulares.

Uno de los servicios más destacados es el préstamo de sillas anfibias, diseñadas para ingresar al mar de manera segura. Estas permiten a los usuarios moverse dentro del agua sin poner en riesgo su equipo personal.

Cuastecomates en Costalegre ofrece una alternativa real para quienes buscan disfrutar del mar sin barreras. Costalegre fue reconocida en 1990, por un decreto presidencial, como Corredor Turístico Ecológico, esta zona destaca por sus destinos de sol, mar y cálida arena.

Las playas que integran Costalegre tienen opciones de relajación, experiencias de pesca deportiva, manglares y áreas naturales protegidas, una amplia oferta gastronómica, además de pintorescos poblados y mucho más por descubrir.