Tormenta invernal deja al menos 34 muertos en EU y mantiene alerta por frío extremo

Las autoridades meteorológicas advirtieron que gracias a una nueva entrada de aire ártico, prevalecerán las bajas temperaturas durante los próximos días, con la posibilidad de otra tormenta invernal.

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- Al menos 34 personas han muerto a causa de una intensa tormenta invernal que ha azotado durante la última semana a amplias regiones de Estados Unidos (EU), desde Texas hasta Nueva Inglaterra, dejando temperaturas extremas, nevadas históricas y extensas capas de hielo, informaron autoridades estatales y locales.

La nieve acumulada superó los 30 centímetros a lo largo de una franja de más de dos mil 100 kilómetros, lo que paralizó el tránsito, provocó cierres masivos de escuelas y causó la cancelación de más de 11 mil vuelos, de acuerdo con el portal FlightAware.

En zonas al norte de Pittsburgh, se reportaron hasta 50 centímetros de nieve, con sensaciones térmicas de hasta -31 grados Celsius.

El número de víctimas incluye personas atropelladas por quitanieves en Massachusetts y Ohio, accidentes mortales en trineo en Arkansas y Texas, así como el hallazgo del cuerpo de una mujer cubierto de nieve en Kansas, tras haber sido vista por última vez saliendo de un bar.

You know the streets are bad when you gotta get a hotel in your own city! pic.twitter.com/zt5kFdhXLW — Brad Townsend (@townbrad) January 25, 2026

En Nueva York, las autoridades confirmaron que ocho personas fueron encontradas muertas al aire libre durante el fin de semana, aunque las causas exactas continúan bajo investigación.

Miles sin electricidad y se espera más frío extremo

Según el portal PowerOutage, más de 670 mil usuarios permanecían sin electricidad la noche del lunes, principalmente en estados del sur como Mississippi y Tennessee, donde la lluvia helada derribó árboles y líneas eléctricas. En algunas comunidades, hoteles se llenaron con residentes que buscaron refugio ante la falta de calefacción y luz.

La Universidad de Mississippi canceló clases durante toda la semana debido a las peligrosas condiciones de hielo en su campus de Oxford.

La Alcaldesa Robyn Tannehill señaló que los daños por árboles y cables caídos eran tan extensos que “parece que un tornado pasó por todas las calles”.

Visible satellite loop this morning. White shading not moving in the loop is ice on the ground in our area. Full sun today, combined with winds, should help with melting of ice, with the exception shady spots in the Hill Country and into northwest Travis and Williamson counties. pic.twitter.com/ML33so3UVW — NWS Austin/San Antonio (@NWSSanAntonio) January 26, 2026

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que una nueva masa de aire ártico mantendrá las temperaturas extremadamente bajas en regiones ya afectadas por nieve y hielo, y alertó sobre la posibilidad de otra tormenta invernal en la costa este durante el fin de semana.

Las autoridades estadounidenses reiteraron llamados a extremar precauciones, especialmente para quienes se encuentran sin electricidad o expuestos a la intemperie.