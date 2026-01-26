La tormenta invernal avanza en EU: hay 11 muertos, apagones y aeropuertos paralizados

Redacción/SinEmbargo

26/01/2026 - 2:21 pm

Una intensa tormenta invernal azota desde hace varios días gran parte de Estados Unidos (EU). Hasta ahora ha dejado al menos 11 muertos, apagones y más efectos.

Expertos del Servicio Nacional de Meteorología calificaron el fenómeno como uno de los peores episodios invernales de las últimas décadas.

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- Una intensa tormenta invernal azota desde hace varios días gran parte de Estados Unidos (EU). Hasta el momento ha dejado al menos 11 personas muertas, casi un millón de hogares sin electricidad y miles de vuelos cancelados, en lo que autoridades y especialistas consideran uno de los episodios invernales más graves de las últimas décadas.

El sistema, impulsado por una masa de aire ártico, impacta a cerca de dos tercios del país, principalmente el centro, el sur y el noreste. Ante la magnitud del fenómeno meteorológico, se declaró el estado de emergencia en Washington y en alrededor de 20 estados, mientras que las autoridades federales pidieron a la población permanecer en casa.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) advirtió que las intensas nevadas, la lluvia helada y la acumulación de hielo seguirán generando condiciones peligrosas durante varios días, tanto para la movilidad como para la operación de servicios básicos.

Muertes y afectaciones por el frío extremo

Las autoridades confirmaron al menos 11 fallecimientos relacionados con la tormenta. En Texas se reportaron tres muertes, entre ellas la de una adolescente de 16 años que perdió la vida tras un accidente mientras se deslizaba en trineo.

En Luisiana, dos personas murieron por hipotermia, de acuerdo con el Departamento de Sanidad estatal. En tanto, en Nueva York, el Alcalde Zohran Mamdani informó que cinco personas fueron encontradas muertas al aire libre durante el fin de semana, en medio de temperaturas bajo cero.

“Aunque todavía no se conocen las causas exactas de estas muertes, el frío extremo representa un riesgo grave, especialmente para las personas sin hogar”, señaló el Alcalde en una conferencia de prensa.

Además, una persona pereció y otras dos resultaron heridas en un accidente automovilístico ocurrido en el sureste de Iowa, el cual fue atribuido a las condiciones meteorológicas adversas.

Apagones y caos en vuelos

El impacto más severo se ha registrado en el suministro eléctrico, sobre todo en el sur del país. Cerca de 900 mil hogares permanecían sin electricidad, con Tennessee como el estado más afectado, seguido de Misisipi y Luisiana, donde el hielo derribó líneas eléctricas.

La tormenta también ha provocado el peor colapso del transporte aéreo desde la pandemia. Más de 11 mil vuelos fueron cancelados en un solo día y otros miles tuvieron retrasos.

Las autoridades federales advirtieron que las afectaciones podrían extenderse varios días, debido a las bajas temperaturas persistentes en aeropuertos clave y carreteras de al menos 17 estados.

“No hay capacidad para reubicar a millones de pasajeros en tan poco tiempo”, explicó Duffy, quien añadió que el frío persistente en varias regiones del país complica la recuperación total de los vuelos.

Los aeropuertos de Washington, Filadelfia y Nueva York se encuentran entre los más afectados, con miles de aviones en tierra y constantes trabajos de descongelamiento.

Clima Estados Unidos Mundo
