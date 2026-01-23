Poderosa tormenta invernal provoca compras de pánico y alerta en estados de EU

Tiendas y supermercados en varios estados de EU se vaciaron debido a las compras de pánico de miles de personas que se preparan para la tormenta.

Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).- Ante la inminente llegada de una peligrosa e inusual tormenta invernal a Estados Unidos (EU) el fin de semana, desde este viernes la población y autoridades estadounidenses ya se preparan para resistir las temperaturas extremadamente bajas y las fuertes nevadas que se esperan.

El Servicio Meteorológico Nacional de EU (NWS, por sus siglas en inglés) alertó que durante el viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de enero se esperan nevadas, lluvias heladas y frío extremo de hasta 40 grados bajo cero en siete estados de la unión americana ubicados al sureste de su territorio.

Debido al riesgo que implica está tormenta, algunos gobernadores decretaron el estado de alerta, al tiempo que autoridades advirtieron que las condiciones climáticas podrían provocar fallas en el servicio de energía eléctrica y un aumento en el riesgo al viajar en carreteras cubiertas de hielo.

Tormenta invernal provoca compras de pánico

De acuerdo con el reporte del NWS, los estados que se verán afectados por la inusual tormenta invernal son: Texas, Oklahoma, Louisiana, Arkansas, Misisipi, Alabama y Tennessee.

Ante dichos pronósticos, estadounidenses han tomado medidas preventivas como compras de pánico en supermercados y ferreterías, según reportó The New York Times.

"Los habitantes de los estados del sur, más acostumbrados a prepararse para huracanes, inundaciones y tornados, se apresuraban a prepararse para una amenaza meteorológica poco común, incluyendo temperaturas que se espera que desciendan drásticamente la próxima semana", indicó el diario.

Winter storm watches, warnings, advisories and ice storm warnings are in place millions of Americas. Heavy snowfall is forecast from Oklahoma to the Northeast where over a foot of snow is possible for some locations through Monday. In addition, widespread freezing rain and sleet… pic.twitter.com/sLKM1KaGxQ — National Weather Service (@NWS) January 23, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional de EU advirtió que la inusual tormenta invernal de este fin de semana causará estragos como nevadas con acumulación de nieve de hasta 30 centímetros, formación de hielo en los caminos y daños a la infraestructura eléctrica, lo que dejará a millones de estadounidenses atrapados en sus casas sin energía.

Ante esta situación, el Gobernador de Texas, Greg Abbott, decretó el estado de emergencia y ordenó a las agencias gubernamentales estar alerta para atender las afectaciones ocasionadas por las condiciones climáticas.