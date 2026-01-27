El mexicano David Toscana gana Premio Alfaguara por novela El ejército ciego

El escritor mexicano David Toscana ganó con una novela inspirada en un hecho histórico en el que Basilio II, emperador de Bizancio, ordenó cegar a 15 mil soldados búlgaros.

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).– El escritor mexicano David Toscana ganó el XXIX Premio Alfaguara por su novela El ejército ciego, una obra escrita a partir de un hecho histórico del siglo IX en el que Basilio II, emperador de Bizancio, ordena cegar a 15 mil soldados búlgaros.

Al leer el acta, el presidente del jurado, el escritor mexicano Jorge Volpi indicó que en esta obra Toscana crea”una fábula oscura y poderosa, alejándose del relato histórico convencional para ofrecer una lectura simbólica, casi mítica, sobre la guerra, el poder y la resistencia”.

El ganador del Premio Alfaguara de novela 2026 es el escritor mexicano David Toscana con «El ejército ciego». El 26 de marzo el librerías.#PremioAlfaguara2026 pic.twitter.com/vl1aYzozkS — Alfaguara (@AlfaguaraES) January 27, 2026

Narrada en primera persona por Kozaro, el Escriba, (el pseudónimo de Toscana) la novela adquiere un tono oral y poético que mezcla testimonio, leyenda y humor negro. Una gran épica de los vencidos.

El jurado de la XXIX edición de esta premiación está presidido por el escritor mexicano Jorge Volpi, Premio Alfaguara de novela en 2018 por Una novela criminal, y conformado además por la escritora argentina Agustina Bazterrica, la escritora mexicana Brenda Navarro, la scout y programadora cultural, Camila Enrich, el periodista y director de Página Dos (RTVE), Óscar López, y la directora editorial de Alfaguara, Pilar Reyes (con voz pero sin voto).

El galardón está dotado con 175 mil dólares, una escultura de Martín Chirino y la publicación simultánea en todo el territorio de habla hispana. La novela ganadora llegará a las librerías el próximo 26 de marzo.

En esta convocatoria se recibieron mil 140 manuscritos, de los cuales 524 fueron remitidos desde España, 171 de Argentina, 169 de México, 109 de Colombia, 62 de Estados Unidos, 49 de Chile, 34 de Perú y 22 de Uruguay.