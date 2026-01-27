SinEmbargo en Google News: te decimos cómo seguirnos

Redacción/SinEmbargo

27/01/2026 - 1:25 pm

Google News

Artículos relacionados

Artículos relacionados

¿Doble Hoy No Circula en miércoles? Así aplicará este 28 de enero

Programas del Bienestar: Conoce quiénes reciben su apoyo la última semana de enero

El increíble viaje de Donovan Carrillo a los Juegos Olímpicos Milano-Cortina 2026

Así puedes acceder fácilmente a nuestras noticias, reportajes, análisis y columnas desde un solo lugar y no perderte la información más relevante del día.

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- Para que no te pierdas las más recientes noticias y reportajes, las opiniones de nuestros columnistas y los mejores análisis, SinEmbargo ofrece a sus lectores acceder a toda esta información desde nuestra página de Google News.

Google News es una plataforma de Google que reúne noticias de miles de medios confiables y permite a los usuarios seguir sus fuentes favoritas, recibir recomendaciones y consultar la información más reciente sobre los temas que les interesan.

Seguir a SinEmbargo en Google News es una forma sencilla de mantenerte informado con sus noticias, reportajes, análisis y columnas desde un solo lugar. A continuación te explicamos paso a paso de cómo hacerlo, tanto en celular como en computadora.

¿Cómo seguir a SinEmbargo en Google News?

google_news
Con Google News podrás acceder a los contenidos de SinEmbargo de manera más rápida y en un sólo lugar. Foto: Guillermo Perea, Cuartoscuro

Hay tres maneras sencillas de seguir a SinEmbargo en Google News. La primera y más sencillas, si ya estás leyendo esta nota, es desde esta misma página web.

Desde sinembargo.mx:

Ya sea que no estés desde tu teléfono celular, tablet o computadora, lo que tienes que hacer es lo siguientes.

  • Si estás leyendo este o cualquier otro contenido de sinembargo.mx, ve al final de la nota.
  • Entre el apartado "Explora más en estos temas" y el perfil del autor de la nota está el botón de "Síguenos en Google News". Dale clic.
  • Te abrirá una página con el perfil de SinEmbargo en Google News.
  • A un lado del nombre del portal te aparecerá un botón con una estrella con la leyenda "Seguir". Basta con darle clic para formar parte de la comunidad de SinEmbargo en Google News.
Google News
El botón de Google News al fondo de cada nota de SinEmbargo. Foto: Captura de pantalla.

Desde tu celular:

  • Abre la app de Google News
  • Si no la tienes instalada la puedes descargar gratis en Google Play o App Store. También puedes ingresar a tu navegador favorito y entra a news.google.com.
  • Ya en la página, sólo tienes que usar el buscador, que está en la parte superior derecha, dale clic al ícono de lupa y escribe SinEmbargo.
  • Cuando aparezca el logo de SinEmbargo en los resultados, tócalo para entrar al perfil.
  • A un lado del nombre del portal te aparecerá un botón con una estrella con la leyenda "Seguir". Dale clic y listo.

Desde tu computadora:

  • Ingresar desde tu navegador a la página news.google.com.
  • Ya dentro de la página ve al buscador y escribe SinEmbargo.
  • Busca a SinEmbargo en los resultados y toca su logo para entrar al perfil.
  • A un lado del nombre del portal te aparecerá un botón con una estrella con la leyenda "Seguir". Dale clic y listo.
google
Síguenos en Google News. Foto: Captura de pantalla.

¿Qué pasa después de seguir a SinEmbargo?

Al seguirnos en Google News, más contenido de SinEmbargo aparecerán en la sección "Para ti". Esto significa que tendrás acceso rápido nuestros a reportajes, columnas y análisis del medio.

Además, la plataforma puede mostrarte noticias relevantes de SinEmbargo según tus intereses.

Cabe mencionar que desde tu perfil puedes ajustar la frecuencia con la que ves contenidos del medio, también puedes seguir temas relacionados como política, economía, derechos humanos o cultura, e inclusive guardar notas para leerlas después.

Explora más en estos temas
Google
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Salvador Guerrero Chiprés

¿Dónde están nuestros datos?

"En la era digital, donde el asedio a la identidad proviene de una fragmentación de datos, el...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Déficit de México en política exterior

"El provincianismo de López Obrador despreció foros internacionales para darle presencia a México, esa visión la está...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Capitalismo obsceno

"Si Elon Musk quisiera gastar un millón de dólares al día, le llevaría 714 mil días, o...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

El juego en turno

"El asunto no radica en cuál es el juego en turno, sino en ese automatismo de abrir...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
+ Sección

Opinión en Video

Claves de la estrategia contra la extorsión
Por Ana Lilia Pérez

Claves de la estrategia contra la extorsión

Salinas Pliego, golpe a la impunidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, golpe a la impunidad

Mira ese barco que se hunde
Por Alejandro Páez Varela

Mira ese barco que se hunde

El combate a la corrupción está en otro lado
Por Jorge Zepeda Patterson

El combate a la corrupción está en otro lado

El botín
Por Muna D. Buchahin

El botín

Morena frente al espejo
Por Daniela Barragán

Morena frente al espejo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?
Por Alejandro Calvillo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70
Por Pedro Mellado Rodríguez

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei

Retroceso y ¿avances?
Por Lorenzo Meyer

Retroceso y ¿avances?

+ Sección

Galileo

Las personas expuestas al humo de los incendios forestales tienen mayor riesgo de sufrir un derrame cerebral, según una investigación de la Universidad Emory.

Exposición a humo de incendios forestales aumenta riesgo de derrame cerebral: estudio

La ciencia indica que el cuidado de los nietos puede proteger el cerebro de los abuelos.

La ciencia revela cuál es la actividad que más protege el cerebro de los abuelos

Un equipo de especialistas del Hospital Regional de Alta Especialidad de Coahuila, perteneciente al ISSSTE, colocó con éxito un implante de válvula aórtica.

Especialistas del ISSSTE colocan con éxito un implante de válvula aórtica en Coahuila

Un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona confirmó que la exposición a partículas finas eleva el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón.

Exposición a partículas finas eleva riesgo de desarrollar cáncer de pulmón: estudio

En la temporada de invierno surge la duda eterna: ¿es realmente el frío el culpable de que enfermemos más, o sólo un aliado silencioso de los virus?

¿El frío invernal realmente provoca resfriados? Expertos aclaran mitos y realidades

Un estudio revela el peligro de los "autorregalos" tras un mal dia en el trabajo.

¿Mal día en el trabajo? Este es el peligro de los autorregalos para compensarlo

Un experto explica las consecuencias de gritar en exceso en un concierto.

Un experto explica cuáles son las graves consecuencias de gritar en un concierto

VIDEO: Tumba zapoteca hallada en Oaxaca se considera “el descubrimiento de la década"

La obesidad y la hipertensión son factores que podrían generar demencia.

Estudio revela que prevenir obesidad e hipertensión podría reducir riesgo de demencia

Un reciente estudio reveló que la falta de vitamina D incrementa el riesgo de hospitalización por enfermedades respiratorias como la bronquitis y la neumonía.

La falta de vitamina D eleva el riesgo de hospitalización por neumonía y bronquitis

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Precio del centenario de oro y onza de plata
1

Precio del centenario de oro y la onza de plata se dispara en bancos este 26 de enero

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exhibió a las y los exministros de la SCJN, quienes sacaban dinero hasta para preventas de boletos de diferentes eventos.
2

Sheinbaum exhibe a los exministros: sacaban dinero hasta para ¡preventas de boletos!

El Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de huachicol, envió una carta a la Presidenta Claudia Sheinbaum y solicitó su ayuda.
3

Vicealmirante pide ayuda a CSP en caso de huachicol fiscal: "es un proceso viciado"

Ricardo Salinas Pliego no pagó los 51 mil millones de pesos (mdp) en adeudos fiscales porque está negociando con el SAT los descuentos contemplados en la Ley.
4

Salinas Pliego no pagó el viernes; está negociando descuento con el SAT, confirma CSP

5

VERSUS ¬ Salinas Pliego ya no es lo que era. Ni en patrimonio. Ni en poder mediático

6

Salinas Pliego retuvo campo de golf, revelan. Y el Alcalde le condonó 99% de predial

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) confirmó que México sí recibió una invitación de su homólogo de EU, Donald Trump, para formar parte de la Junta de Paz para Gaza.
7

Trump invitó a México a Junta de Paz para Gaza, confirma CSP; SRE analiza respuesta

El expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, hizo un llamado el lunes a que los aficionados no viajen a EU durante la Copa Mundial 2026 por razones de seguridad.
8

Blatter, expresidente de FIFA, pide boicot al Mundial: "¡Manténganse alejados de EU!"

Socios comerciales de Estados Unidos (EU) están volteado a China. Se sienten afectados por la Casa Blanca, que se ha vuelto impredecible y transaccional.
9

EU se volvió inestable e iracundo. Aliados tradicionales de EU buscan a China: WSJ

El combate a la extorsión como estrategia nacional requiere la coordinación efectiva de autoridades federales y estatales, como se ha demostrado con capturas.
10

Claves de la estrategia contra la extorsión

Trump retirará de Minneapolis a Gregory Bovino, el que “viste nazi”, dicen CNN y NYT
11

Trump retirará de Minneapolis a Gregory Bovino, el que “viste nazi”, dicen CNN y NYT

12

Brote sarampión 2026: Cómo puede vacunarse totalmente gratis en México

13

Philip Glass cancela estreno de sinfonía en el Kennedy Center, bajo el poder de Trump

Salinas Pliego, golpe a la impunidad
14

Salinas Pliego, golpe a la impunidad

Juez cita al jefe del ICE por incumplir audiencias migratorias.
15

Juez de Minnesota cita a declarar a jefe de ICE por incumplir audiencias de migrantes

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Gobierno de la CdMX alertó que los mensajes SMS que notifican a capitalinas y capitalinos sobre infracciones de tránsito pendientes de pago son una estafa.
1

¿Recibiste un SMS para pagar una infracción en la CdMx? ¡Cuidado! Te quieren estafar

Socios comerciales de Estados Unidos (EU) están volteado a China. Se sienten afectados por la Casa Blanca, que se ha vuelto impredecible y transaccional.
2

EU se volvió inestable e iracundo. Aliados tradicionales de EU buscan a China: WSJ

3

Philip Glass cancela estreno de sinfonía en el Kennedy Center, bajo el poder de Trump

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) confirmó que México sí recibió una invitación de su homólogo de EU, Donald Trump, para formar parte de la Junta de Paz para Gaza.
4

Trump invitó a México a Junta de Paz para Gaza, confirma CSP; SRE analiza respuesta

Juez cita al jefe del ICE por incumplir audiencias migratorias.
5

Juez de Minnesota cita a declarar a jefe de ICE por incumplir audiencias de migrantes

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exhibió a las y los exministros de la SCJN, quienes sacaban dinero hasta para preventas de boletos de diferentes eventos.
6

Sheinbaum exhibe a los exministros: sacaban dinero hasta para ¡preventas de boletos!

7

México toma decisiones soberanas sobre Cuba, si le enviamos petróleo o no: Sheinbaum

8

El mexicano David Toscana gana Premio Alfaguara por novela El ejército ciego

Al menos 34 personas han muerto a causa de una intensa tormenta invernal que ha azotado durante la última semana a amplias regiones de Estados Unidos (EU).
9

Tormenta invernal deja al menos 34 muertos en EU y mantiene alerta por frío extremo

El Secretario General de la ONU exige a los países miembros respetar la Carta de las Naciones Unidas.
10

ONU alerta que "ley de la selva" está sustituyendo al Estado de Derecho en el mundo

Ryan Wedding contradice su propia versión publicada en redes sociales.
11

Ryan Wedding, exatleta olímpico acusado de narcotráfico, se declara no culpable en EU

La titular de la Secihti, Rosaura Ruiz Gutiérrez, destituyó al director general del CIDE, Antonio Romero Tellaeche, quien afirma que conserva sus atribuciones.
12

Antonio Romero Tellaeche es destituido del CIDE; alega que conserva sus atribuciones