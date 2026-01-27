SinEmbargo en Google News: te decimos cómo seguirnos

Así puedes acceder fácilmente a nuestras noticias, reportajes, análisis y columnas desde un solo lugar y no perderte la información más relevante del día.

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- Para que no te pierdas las más recientes noticias y reportajes, las opiniones de nuestros columnistas y los mejores análisis, SinEmbargo ofrece a sus lectores acceder a toda esta información desde nuestra página de Google News.

Google News es una plataforma de Google que reúne noticias de miles de medios confiables y permite a los usuarios seguir sus fuentes favoritas, recibir recomendaciones y consultar la información más reciente sobre los temas que les interesan.

Seguir a SinEmbargo en Google News es una forma sencilla de mantenerte informado con sus noticias, reportajes, análisis y columnas desde un solo lugar. A continuación te explicamos paso a paso de cómo hacerlo, tanto en celular como en computadora.

¿Cómo seguir a SinEmbargo en Google News?

Hay tres maneras sencillas de seguir a SinEmbargo en Google News. La primera y más sencillas, si ya estás leyendo esta nota, es desde esta misma página web.

Desde sinembargo.mx:

Ya sea que no estés desde tu teléfono celular, tablet o computadora, lo que tienes que hacer es lo siguientes.

Si estás leyendo este o cualquier otro contenido de sinembargo.mx, ve al final de la nota.

Entre el apartado "Explora más en estos temas" y el perfil del autor de la nota está el botón de "Síguenos en Google News". Dale clic.

Te abrirá una página con el perfil de SinEmbargo en Google News.

A un lado del nombre del portal te aparecerá un botón con una estrella con la leyenda "Seguir". Basta con darle clic para formar parte de la comunidad de SinEmbargo en Google News.

Desde tu celular:

Abre la app de Google News

Si no la tienes instalada la puedes descargar gratis en Google Play o App Store. También puedes ingresar a tu navegador favorito y entra a news.google.com.

Ya en la página, sólo tienes que usar el buscador, que está en la parte superior derecha, dale clic al ícono de lupa y escribe SinEmbargo.

Cuando aparezca el logo de SinEmbargo en los resultados, tócalo para entrar al perfil.

A un lado del nombre del portal te aparecerá un botón con una estrella con la leyenda "Seguir". Dale clic y listo.

Desde tu computadora:

Ingresar desde tu navegador a la página news.google.com.

Ya dentro de la página ve al buscador y escribe SinEmbargo.

Busca a SinEmbargo en los resultados y toca su logo para entrar al perfil.

A un lado del nombre del portal te aparecerá un botón con una estrella con la leyenda "Seguir". Dale clic y listo.

¿Qué pasa después de seguir a SinEmbargo?

Al seguirnos en Google News, más contenido de SinEmbargo aparecerán en la sección "Para ti". Esto significa que tendrás acceso rápido nuestros a reportajes, columnas y análisis del medio.

Además, la plataforma puede mostrarte noticias relevantes de SinEmbargo según tus intereses.

Cabe mencionar que desde tu perfil puedes ajustar la frecuencia con la que ves contenidos del medio, también puedes seguir temas relacionados como política, economía, derechos humanos o cultura, e inclusive guardar notas para leerlas después.