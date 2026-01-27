¿Doble Hoy No Circula en miércoles? Así aplicará este 28 de enero

El Hoy No Circula comenzó el año con nuevas multas. Averigua puedes manejar y evita las sanciones que hasta te pueden dejar si automóvil.

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la capital del país actualizó la lista de vehículos que no podrán circular este miércoles.

La aplicación del Hoy No Circula cambia diariamente y se define con el último dígito de la placa, el color del engomado, el holograma y el día de la semana. Mientras que la sanción, por no seguir con los lineamientos, va desde una multa económica y hasta el envió del automóvil al corralón.

Por eso es importante mantenerse informado y evitar desagradables sorpresas. Estos son los automóviles que tienen prohibido circular este miércoles 28 de enero de 2026:

Holograma: 1 y 2.

Engomado: Rojo.

Terminación de placa: 3 y 4.

Horario: 5:00 a 22:00 horas.

Si quieres saber en qué días no circula tu vehículo o si en una fecha en particular está obligado a descansar, ingresa a este link oficial de la Sedema. Solo necesitas saber el número de holograma y el último dígito de tu placa.

Dónde aplica el Hoy No Circula más allá de la CDMX

Si bien el programa del Hoy No Circula aplica en toda la Ciudad de México, también lo hace más allá de sus fronteras, en una larga lista de municipios del Estado de México

Estado de México:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucán

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Almoloya de Juárez

Calimaya

Chapultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

Rayón San Antonio la Isla

San Mateo Atenco

Temoaya

Tenango del Valle

Toluca

Xonacatlán

Zinacatepec

Almoloya del Río

Atizapán

Capulhuac

Texcalyacac

Tianguistenco

Xalatlaco

Cualquier información relacionada a la aplicación del Hoy No Circula en el Estado de México, esta disponible la página oficial de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en este enlace oficial.

Todo los autos exentos del Hoy No Circula

Hay un grupo de vehículos que por su bajo nivel de contaminación no están obligados a descansar por el Hoy No Circula y son los siguientes: