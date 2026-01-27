¿Doble Hoy No Circula en miércoles? Así aplicará este 28 de enero

Rodrigo Gutiérrez González

27/01/2026 - 12:30 pm

Hoy No Circula CDMX Edomex

El Hoy No Circula comenzó el año con nuevas multas. Averigua puedes manejar y evita las sanciones que hasta te pueden dejar si automóvil.

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la capital del país actualizó la lista de vehículos que no podrán circular este miércoles.

La aplicación del Hoy No Circula cambia diariamente y se define con el último dígito de la placa, el color del engomado, el holograma y el día de la semana. Mientras que la sanción, por no seguir con los lineamientos, va desde una multa económica y hasta el envió del automóvil al corralón.

Por eso es importante mantenerse informado y evitar desagradables sorpresas. Estos son los automóviles que tienen prohibido circular este miércoles 28 de enero de 2026:

  • Holograma: 1 y 2.
  • Engomado: Rojo.
  • Terminación de placa: 3 y 4.
  • Horario: 5:00 a 22:00 horas.
Hoy No Circula
Así aplica el Hoy No Circula este miércoles. Foto: Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México.

Si quieres saber en qué días no circula tu vehículo o si en una fecha en particular está obligado a descansar, ingresa a este link oficial de la Sedema. Solo necesitas saber el número de holograma y el último dígito de tu placa.

Dónde aplica el Hoy No Circula más allá de la CDMX

Hoy No Circula
Los municipios y alcaldías donde aplica el Hoy No Circula.

Si bien el programa del Hoy No Circula aplica en toda la Ciudad de México, también lo hace más allá de sus fronteras, en una larga lista de municipios del Estado de México

Estado de México:

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucán
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco
  • Almoloya de Juárez
  • Calimaya
  • Chapultepec
  • Lerma
  • Metepec
  • Mexicaltzingo
  • Ocoyoacac
  • Otzolotepec
  • Rayón San Antonio la Isla
  • San Mateo Atenco
  • Temoaya
  • Tenango del Valle
  • Toluca
  • Xonacatlán
  • Zinacatepec
  • Almoloya del Río
  • Atizapán
  • Capulhuac
  • Texcalyacac
  • Tianguistenco
  • Xalatlaco

Cualquier información relacionada a la aplicación del Hoy No Circula en el Estado de México, esta disponible la página oficial de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en este enlace oficial.

Hoy No Circula
Con el Hoy No Circula se busca reducir tráfico y con ello la contaminación en la CDMX y Edomex. Foto: Imagen Ilustrativa Sin Embargo.

Todo los autos exentos del Hoy No Circula

Hay un grupo de vehículos que por su bajo nivel de contaminación no están obligados a descansar por el Hoy No Circula y son los siguientes:

  • Tractores agrícolas.
  • Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.
  • Motocicletas.
  • Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.
  • Vehículos eléctricos.
  • Vehículos híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.
  • Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico.
  • Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.
  • Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.
  • Vehículos que porten Holograma “EXENTO”.
  • Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “00” por dos años, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y se aplique el Doble Hoy No Circula.
  • Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “0”, por seis meses, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y se aplique el Doble Hoy No Circula.
  • Vehículos que porten Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre y cuando transporten a personas con discapacidad.
  • Vehículos que porten Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.
  • Vehículos que porten placas para personas con discapacidad.
  • Vehículos que porten Pase Turístico Metropolitano, dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días, Vehículos que porten Pase Turístico Paisano durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano.
  • Vehículos que porten los oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular, en la vigencia establecida en dicho oficio, emitidos por la Secretaría.
  • Vehículos que porten en lugar visible oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para exentar las limitaciones a la circulación.

Hoy No Circula
Rodrigo Gutiérrez González

Lo dice el reportero

