Programas del Bienestar: Conoce quiénes reciben su apoyo la última semana de enero

Redacción/SinEmbargo

26/01/2026 - 4:35 pm

La Secretaría de Bienestar recordó a personas beneficiarias de las pensiones o apoyos que durante la semana final de enero se realizarán los últimos pagos.

Las personas beneficiarias de las pensiones o apoyos de la Secretaría de Bienestar reciben el pago del apoyo el primer mes de cada bimestre.

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- La Secretaría de Bienestar recordó este lunes a las beneficiarias y los beneficiarios de las pensiones o apoyos otorgados por el Gobierno federal que durante la semana final de enero se realizarán los últimos pagos correspondientes al primer bimestre del 2026.

Las personas beneficiarias de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, la Pensión para Personas con Discapacidad, la Pensión Mujeres Bienestar y el Apoyo para hijas e hijos de Madres Trabajadoras, recibieron durante el primer mes del año el depósito de la ayuda monetaria del bimestre enero-febrero.

Cabe recordar que los pagos de dichos apoyos se realizan mediante depósitos en la tarjeta del Banco del Bienestar que le fue entregada a cada persona beneficiaria tras completar su registro.

¿Quiénes recibirán el pago de Programas del Bienestar en la última semana de enero?

Las beneficiarias y los beneficiarios de las pensiones o apoyos otorgados por la Secretaría de Bienestar reciben la ayuda monetaria durante el primer de cada bimestre. Los depósitos se realizan en días distintos según la letra inicial del primer apellido de cada persona.

De acuerdo con el calendario publicado por la dependencia, durante la última semana de enero se realizarán los pagos a las personas cuyo primer apellido inicia con las siguientes letras:

  • Lunes 26 de enero: apellidos que inician con la letra S.
  • Martes 27 de enero: apellidos que inician con la letras T, U y V.
  • Miércoles 28 de enero: apellidos que inician con la letras W, X, Y y Z.

Las beneficiarias y beneficiarios de los Programas del Bienestar pueden confirmar si recibieron el pago de bimestre enero-febrero del 2026 consultando el saldo de su tarjeta del Banco del Bienestar,

