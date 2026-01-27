Philip Glass cancela estreno de sinfonía en el Kennedy Center, bajo el poder de Trump

Redacción/SinEmbargo

27/01/2026 - 1:30 pm

El compositor denunció que el mensaje de su obra sobre Abraham Lincoln no puede convivir con la dirección actual del recinto.

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- El compositor estadounidense Philip Glass decidió retirar su Sinfonía No. 15Lincoln” del Kennedy Center, en Estados Unidos (EU), donde estaba programada para estrenarse en junio.

La obra, inspirada en el discurso Lyceum de Abraham Lincoln, fue encargada hace seis años para conmemorar el 50 aniversario del recinto. Glass no entregó la obra en 2022, pero se programó su estreno para junio de 2026.

En una carta, Glass señaló que el espíritu de su obra sobre Lincoln del Kennedy Center poque considera que sus valores chocan con el mensaje de la obra. Y también se debe a que el centro está bajo la influencia y control del Presidente de EU, Donald Trump.

"Tras una reflexión cuidadosa, he decidido retirar mi Sinfonía No. 15 'Lincoln' del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas. La Sinfonía No. 15 es un retrato de Abraham Lincoln, y los valores actuales del Kennedy Center están en conflicto directo con el mensaje de la obra", escribió el músico.

El compositor añadió: "Siento la obligación de retirar el estreno de esta obra del Kennedy Center bajo mi liderazgo".

La cancelación se suma a otras pérdidas para la National Symphony Orchestra, que enfrenta salas vacías y la salida de artistas como Renée Fleming.

Su director, Gianandrea Noseda, aseguró que seguirán adelante pese a las dificultades: “No puedo hacer feliz a todo el mundo”.

¿Quién es Philip Glass?

Philip Glass es un compositor estadounidense nacido en 1937. Es famoso por su estilo minimalista, basado en la repetición de sonidos y ritmos que van cambiando poco a poco. Ha escrito óperas, sinfonías y música para películas como The Hours y The Truman Show.

Es considerado uno de los músicos más influyentes de la actualidad porque acercó la música contemporánea a públicos más amplios. Su obra ha marcado el cine, la danza y el teatro, y en 2018 recibió el reconocimiento Kennedy Center Honors por su trayectoria.

