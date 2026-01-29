Comunidades convocan huelga nacional contra ICE; Pascal, DeGeneres y más la respaldan

La Opinión

29/01/2026 - 1:41 pm

Comunidades de Minneapolis y Saint Paul lanzaron una convocatoria de huelga nacional para el viernes 30 de enero, en protesta contra el ICE.

Los organizadores acusan al ICE y a la Patrulla Fronteriza de generar terror en comunidades migrantes, y exigen justicia por las personas que han sido asesinadas por autoridades federales.

Por Armando Hernández

Los Ángeles, 29 de enero (LaOpinión).- Comunidades de Minneapolis y Saint Paul, conocidas como las "Ciudades Gemelas", de Estados Unidos (EU), lanzaron una convocatoria de huelga nacional para el viernes 30 de enero, en protesta contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras una serie de tiroteos mortales atribuidos a agentes federales.

La iniciativa, que se ha extendido a varias ciudades del país, llama a un paro total, sin trabajo, sin clases y sin compras, como una forma de presión para exigir el fin de las operaciones de control migratorio que, según los organizadores, siembran miedo en comunidades migrantes.

En el comunicado difundido por los convocantes, se afirma que el país se encuentra “conmocionado e indignado” por las muertes de Alex Pretti, Renee Good, Silverio Villegas González y Keith Porter Jr., quienes, aseguran, fueron asesinados por agentes federales mientras ejercían su derecho constitucional a protestar contra la deportación masiva.

“Mientras Donald Trump y otros políticos de derecha los difaman como ‘terroristas’, los videos muestran claramente que fueron abatidos a plena luz del día por ejercer su derecho a la protesta”, señala el pronunciamiento.

Los organizadores acusan al ICE, a la Patrulla Fronteriza y a otras agencias federales de realizar operativos que describen como “secuestros” de vecinos y acciones que generan terror en las comunidades. “Es hora de unirnos y decir basta”, subraya el llamado.

La convocatoria surge después de que miles de personas salieran a las calles en Minnesota la semana pasada, en una huelga general similar que provocó el cierre de cientos de negocios. Esa protesta se dio tras la muerte de Renee Good, de 37 años y madre de tres hijos, quien recibió disparos de un agente de ICE a principios de mes. Un día después, Alex Pretti, enfermero de 37 años del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA), también murió tras un operativo federal en Minneapolis.

Demandas, apoyos y alcance del paro nacional

Quienes respaldan el paro nacional enumeran sus principales demandas:

  • Fin del financiamiento al ICE.
  • Justicia para las personas asesinadas y detenidas por el ICE.
  • Suspensión total de las operaciones del ICE.
  • Alto a lo que califican como “terrorismo” de la agencia.

El movimiento se describe como descentralizado, con participación de activistas y organizaciones en ciudades como Cleveland, Nueva York y Los Ángeles. El sitio web de National Shutdown enumera como aliados a grupos como la Campaña de Defensa de las Familias Migrantes, el Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR), el Sindicato de Inquilinos de Los Ángeles, organizaciones estudiantiles de la Universidad de Minnesota y colectivos nacionales como CodePink.

Además, figuras del entretenimiento y celebridades han expresado públicamente su apoyo a la huelga. Entre ellas se encuentran Pedro Pascal, Hannah Einbinder, Edward Norton, Jamie Lee Curtis y Ellen DeGeneres, quienes han difundido la convocatoria en redes sociales.

“El límite entre una democracia y un régimen autoritario es la verdad”, escribió Pascal en una de sus publicaciones, en las que ha criticado abiertamente las acciones del ICE y las políticas migratorias federales.

La huelga del 30 de enero busca convertirse en una jornada nacional de protesta que visibilice el rechazo a las redadas, deportaciones y el uso de la fuerza por parte de las agencias migratorias en EU.

